Hindistan’da 200 milyon emekçi hayat pahalılığına karşı greve çıktı

Hindistan’da 10 sendika merkezinin ortak çağrısıyla kamu ve özel sektörde çalışan on milyonlarca işçi ve emekçi 8-9 Ocak günlerinde grev yaparak hükümet politikalarını ve hayat pahalılığını protesto ediyor. Hindistan Sendika Kongresi Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, yaptığı açıklamada, 200 milyon işçi ve çalışanın iki günlük genel greve katıldığını kaydetti.

ÜCRET VE SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞTİRME TALEBİ

Kaur, ülke genelindeki grevin BJP (Hindistan Halk Partisi) hükümetinin politikalarını protesto etmek amacıyla başlatıldığını belirtti. Ülkede artan fiyatları eleştiren sendikalar, asgari ücret ve sosyal güvenlik gibi konularda bazı iyileştirmeler talep ediyor.

Hindistan basınına göre, grev bir çok eyalette etkili oldu, birçok kentte de binlerce işçi sokak eylemleri yaptı. Greve bankacılık, sigorta, kömür madenleri, demir-çelik ve petrol sanayi, telekomünikasyon, posta servisi, inşaat, ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sektörde çalışan işçi ve emekçilerin yanı sıra eyalet kurumlarına bağlı çalışan kamu çalışanları da katıldı.

BAZI EYALETLERDE KATILIM YÜZDE 100

India Times’ın haberine göre, Tüm Hindistan Sendikaları Kongresi (AITUC) Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, Assam, Manipur, Meghalaya, Odispha ve Puducherry eyaletlerinde grev etkili olurken, Karnataka, Delhi, Goa, Batı Bengal'de salı günü greve katılımın yüzde 100 olduğunu söyledi. Kerala eyaletinde de greve katılımın oldukça yüksek oldu. Toplu ulaşımın tamamen durduğu ve yolların yürüyüş yapan emekçilerle dolu olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİLERDEN DAYANIŞMA İÇİN BOYKOT

Kerela Eyaletini yöneten Hindistan Komünist Partisi (Marksist) yöneticisi ve eski sendikacı Elamaram Kareem, basına yaptığı açıklamada, “Tüm eyaletlerde emekçiler grevde, bu merkezi hükümetin yanlış politikalarına karşı bir protestodur” dedi.

Grev nedeniyle okullarda iki gün boyunca eğitime ara verildi. Üniversite sınavları da ertelendi. Bazı öğrenci örgütleri de işçilerle dayanışma üzere iki günlük ders boykotu ilan etti.

Massive Rally in Bengaluru on the 2nd day of All India General Strike called by central trade unions. In Karnataka more than 50 lakh workers are participating in the 2 days WorkersStrike. pic.twitter.com/A5NMdgGyq3 — CPI (M) (@cpimspeak) January 9, 2019

ÖRGÜTSÜZ İŞÇİLER DE GREVE KATILDI

İlerici Emek Federasyonu’nun (LPF) verdiği bilgilere göre, Tamil Nadu eyaletinde inşaat gibi örgütsüz işçilerin çoğunlukta olduğu sektörlerde ise greve katılım daha yüksek oldu. LPF Genel Sekreteri M. Shanmugam, IANS’a yaptığı açıklamada, “Bize bağlı sendikaların üyeleri işlerine gitmediler. Chennai (kentinde) otobüslerin yaklaşık yüzde 50’si çalışmadı. Diğer kentlerde ise otobüslerin yüzde 30-40 kadarı iktidar partisine bağlı sendikaların üyeleri tarafından yola çıkarıldı” dedi.

SENDİKACILAR GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da polisle sokağa çıkan emekçiler arasında arbede yaşandığı belirtildi. Batı Bengal’deki birçok tren yolu grevci işçiler tarafından bloke edildi. Polis yer yer emekçilere saldırarak yolları açmaya çalıştı. Bazı sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Kimi kentlerde ise iktidar yanlılarının eylem yapan işçilere saldırı girişimlerinde bulunduğu öğrenildi.

WorkersStrike Photos from Haryana where thousands of people marched as part of All India General Strike. pic.twitter.com/hw26PCy7e4 — CPI (M) (@cpimspeak) January 8, 2019

HİNDİSTANLI İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

Yerel medya haberlerine göre sendikaların ortak talepleri şöyle:

Fiyat artışlarına karşı acil önlem alınması ve temel tüketim mallarında spekülatif ticaretin yasaklanması. Ülkede birçok temel tüketim maddesine erişim zamlar nedeniyle gidere zorlaşıyor.

Yaygın işsizliğe karşı istihdam için kesin önlemler alınması. Her yıl 1.2 milyon Hindistanlı iş gücüne katılırken 10 milyonunun ise işsiz kaldığı belirtiliyor. Maaşlar ise giderek düşüyor.

Temel iş yasalarının işyerlerinde uygulanması ve yasaları ihlal edenlerin cezalandırılması.

Ülkenin birçok eyaletinde iş yasalarının değiştirildiği ve patronların istedikleri gibi işçileri işten atabildiği belirtiliyor.

Tüm çalışanlar için evrensel sosyal güvenlik.

Asgari ücretin aylık 18 bin rupiye yükseltilmesi (1 rupi yaklaşık 0.014 dolar).

Geçtiğimiz yıl merkezi hükümet asgari ücreti 6098 rupi olarak önerdi. Bu rakam sendikalar tarafından çok düşük bulundu.

Tüm çalışanlar için emeklilik hakkının güvence altına alınması ve en düşük emekli maaşının 3 bin rupiden aşağı olmaması.

Kamu işletmelerinde özelleştirmelerin durdurulması ve yatırım yapılması.

Taşeron sisteminin durdurulması ve taşeron işçilerle kadrolu işçiler için maaş ve haklarda eşitlik sağlanması.

Maaşlar ve ikramiyelerde tavan sınırının kaldırılması ve ikramiyelerin yükseltilmesi

Patron yanlısı iş yasası değişikliklerine son verilmesi.

Demir yolları ve savunma sanayinde yabancı şirketlere satılmasının yasaklanması.

(DIŞ HABERLER)