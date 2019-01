Hindistan’da 200 milyon emekçi hayat pahalılığına karşı greve çıktı

Hindistan’da 10 sendika merkezinin ortak çağrısıyla kamu ve özel sektörde çalışan on milyonlarca işçi ve emekçi 8-9 Ocak günlerinde grev yaparak hükümet politikalarını ve hayat pahalılığını protesto ediyor. Hindistan Sendika Kongresi Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, yaptığı açıklamada, 200 milyon işçi ve çalışanın iki günlük genel greve katıldığını kaydetti.

Kaur, ülke genelindeki grevin BJP (Hindistan Halk Partisi) hükümetinin politikalarını protesto etmek amacıyla başlatıldığını belirtti. Ülkede artan fiyatları eleştiren sendikalar, asgari ücret ve sosyal güvenlik gibi konularda bazı iyileştirmeler talep ediyor.

Hindistan basınına göre, grev bir çok eyalette etkili oldu, birçok kentte de binlerce işçi sokak eylemleri yaptı. Greve bankacılık, sigorta, kömür madenleri, demir-çelik ve petrol sanayi, telekomünikasyon, posta servisi, inşaat, ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sektörde çalışan işçi ve emekçilerin yanı sıra eyalet kurumlarına bağlı çalışan kamu çalışanları da katıldı.

India Times’ın haberine göre, Tüm Hindistan Sendikaları Kongresi (AITUC) Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, Assam, Manipur, Meghalaya, Odispha ve Puducherry eyaletlerinde grev etkili olurken, Karnataka, Delhi, Goa, Batı Bengal'de salı günü greve katılımın yüzde 100 olduğunu söyledi. Kerala eyaletinde de greve katılımın oldukça yüksek oldu. Toplu ulaşımın tamamen durduğu ve yolların yürüyüş yapan emekçilerle dolu olduğu belirtildi.

Kerela Eyaletini yöneten Hindistan Komünist Partisi (Marksist) yöneticisi ve eski sendikacı Elamaram Kareem, basına yaptığı açıklamada, “Tüm eyaletlerde emekçiler grevde, bu merkezi hükümetin yanlış politikalarına karşı bir protestodur” dedi.

Grev nedeniyle okullarda iki gün boyunca eğitime ara verildi. Üniversite sınavları da ertelendi. Bazı öğrenci örgütleri de işçilerle dayanışma üzere iki günlük ders boykotu ilan etti.

Massive Rally in Bengaluru on the 2nd day of All India General Strike called by central trade unions. In Karnataka more than 50 lakh workers are participating in the 2 days WorkersStrike. pic.twitter.com/A5NMdgGyq3