04 Ocak 2019 17:06
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ocak 2019 20:04

CHP 4 büyükşehir, 4 il olmak üzere 102 adayı açıkladı

CHP Bursa, Mersin, Maraş ve Van büyükşehir belediyelerinin de aralarında olduğu toplam 102 başkan adayını belirledi

CHP 4 büyükşehir, 4 il olmak üzere 102 adayı açıkladı

Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/DHA

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    CHP MYK toplantısında yerel seçimler için belirlenen aday listesi Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. Buna göre 4 büyükşehir, 4 il olmak üzere 102 adayın ismi açıklandı.

    MERSİN, BURSA, MARAŞ VE VAN ADAYLARI

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Maraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Nurettin Beyaz oldu.

    CHP 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını açıklamıştı.

    BALIKSİR ADAYI GERİ ÇEKİLDİ

    Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Akın'ın adaylığını da geri çekti. Adaylığı geri çekilen CHP Milletvekili Ahmet Akın ise yaptığı yazılı açıklamada, "Parti Meclisimizin aldığı kararla, açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine Parti Meclisi'mizin kararıyla adaylığım geri çekildi" ifadeleriyle kararı duyuran Akın, şöyle devam etti:

    'ADAYLIK BENİM ŞAHSİ MESELEM OLAMAZ'

    "Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz, memleket meselesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

    AÇIKLANAN ADAYLAR

    Açıklanan aday listesi şöyle:

    1. Bursa Büyükşehir - Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)
    2. Kahramanmaraş Büyükşehir - Ali Öztunç (Milletvekili)
    3. Mersin Büyükşehir - Vahap Seçer (Eski Milletvekili)
    4. Van Büyükşehir - Nurettin Beyaz (CHP Muradiye İlçe Başkanı)
    5. Bayburt Merkez - Kağan Eraslan
    6. Bitlis Merkez - Burhan Küsem
    7. Iğdır Merkez - Sözer Sayan
    8. Kütahya Merkez - Eyüp Kahveci
    9. Adana Ceyhan - Kadir Aydar
    10. Adana Pozantı - Şenol Eroğlu
    11. Adana Yumurtalık - Erdinç Altıok
    12. Adıyaman Gölbaşı - İskender Yıldırım
    13. Adıyaman Besni Kesmetepe Beldesi - Hasan Koca
    14. Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Beldesi - Bayram Yavuz
    15. Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Beldesi - Şükrü Turan
    16. Afyonkarahisar Sinanpaşa - Harun Güner
    17. Ağrı Diyadin - Abidin Yenigün
    18. Ağrı Patnos Dedeli Beldesi - Muzaffer Yıldız
    19. Ağrı Eleşkirt - Yılmaz Polat
    20. Amasya Göynücek - Nurten Erdem
    21. Amasya Merkez Ziyaret Beldesi - Mehmet Geçgel
    22. Ardahan Göle - Özel Özen
    23. Artvin Hopa - Taner Ekmekçi
    24. Artvin Şavşat - Nihat Acar
    25. Artvin Murgul - Erkan Şeyhoğlu
    26. Bartın Merkez Kozcağız Beldesi - Meliha Okutay
    27. Bayburt Demirözü - Muhammet Yeşil
    28. Bingöl Genç - Serhat Nazlı
    29. Bitlis Merkez Yolalan - Yunus İşik
    30. Bursa Nilüfer - Turgay Erdem
    31. Bursa Mudanya - Hayri Türkyılmaz
    32. Denizli Merkezefendi - Şeniz Doğan
    33. Diyarbakır Kayapınar - Mustafa Akyüz
    34. Diyarbakır Lice - Tarık Akdemir
    35. Diyarbakır Yenişehir - Abdurrahman Berat Aktaş
    36. Diyarbakır Dicle - Nasır Aydın
    37. Diyarbakır Ergani - Hasan Kılıç
    38. Diyarbakır Kulp Mehmet - İhsan Sancar
    39. Edirne Keşan Yenimuhacır Beldesi - Recep Ordu
    40. Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi - Tevik Şahinbaş
    41. Edirne Enez - Özkan Günenç
    42. Erzincan Tercan Çadırkaya Beldesi - Çetin Özbey
    43. Erzurum Şenkaya - Gençay Uğraş
    44. Eskişehir Alpu - Gürbüz Güller
    45. Eskişehir Çifteler - Zehra Konakçı
    46. Eskişehir İnönü - İsmail Karaköse
    47. Eskişehir Mihalıççık - Haydar Çorum
    48. Eskişehir Seyitgazi - Uğur Tepe
    49. Eskişehir Sivrihisar - Habil Dökmeci
    50. Gaziantep İslahiye - Mustafa Köse
    51. Gümüşhane Kürtün - Mahmut Çağlayan
    52. Karabük Safranbolu - Elif Köse
    53. Karabük Ovacık - Hidayet Kasımoğlu
    54. Karaman Ayrancı - Ramazan Delice
    55. Karaman Başyayla - Ahmet Alper
    56. Karaman Merkez Akçaşehir Beldesi - Mustafa Balta
    57. Karaman Sarıveliler Göktepe Beldesi - Mustafa Doğan
    58. Kastamonu İnebolu - Faruk Öz
    59. Kayseri Akkışla - Mustafa Güner
    60. Kayseri Hacılar - Ahmet Turan Oğuz
    61. Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Beldesi - Ertuğrul Çamlıca
    62. Kırklareli Babaeski Alpullu Beldesi - Saim Kırcı
    63. Kırklareli Pınarhisar - Münir Çapkur
    64. Kocaeli Körfez - Bozkurt Uslu
    65. Kütahya Aslanapa - Ali Kısa
    66. Manisa Salihli - Mazlum Nurlu
    67. Muş Hasköy Düzkışla - Hamdullah Kasak
    68. Nevşehir Avanos Özkonak - Ahmet Uyulur
    69. Niğde Merkez Konaklı - Derviş Kar
    70.  Niğde Merkez Değirmenli - Seyrani Can
    71. Niğde Merkez Edikli - Metin Öztürk
    72. Niğde Merkez Orhanlı - Cuma Sayın
    73. Niğde Merkez Sazlıca - Ali Belek
    74. Sakarya Kaynarca Nalan Akçay
    75. Samsun Tekkeköy - Tansu Çıkış
    76. Samsun Havsa - Mehtap Yeşilbaş
    77. Siirt Pervari - Şevket Baytekin
    78. Siirt Kurtalan Kayabağlar - Bedel Kasımoğlu
    79. Siirt Baykan Atabağı - Muammer Canbulat
    80. Sivas Kangal - Gökhan Emen
    81. Şırnak Cizre - Rıdvan Çiçek
    82. Şırnak İdil - Fikret Ağırman
    83. Şırnak Uludere Uzungeçit - Ramazan Karasu
    84. Şırnak Silopi Görümlü - Muhsin Özdemir
    85. Şırnak Silopi Çalışkan - Hasan Mete
    86. Şırnak Güçlükonak - Fındık Nezir Enücük
    87. Tekirdağ Şarköy - Alpay Var
    88. Tekirdağ Hayrabolu - Fehmi Altayoğlu
    89. Tekirdağ Muratlı - Nebi Tepe
    90. Tekirdağ Ergene - Rasim Yüksel
    91. Tekirdağ Süleymanpaşa - Mehmet Ekrem Eşkinat
    92. Tekirdağ Çorlu - Ahmet Sarıkurt
    93. Tokat Almus Gölgeli - İbrahim Karahan
    94. Tokat Almus Kınık - Güven Arslan
    95. Trabzon Sürmene - Yaşar Emin
    96. Trabzon Ortahisar - Mehmet Salih Akyüz
    97. Uşak Karahallı - Muhammet Coğuplugil
    98. Van Erciş - Ekrem Uçak
    99. Van Edremit - İdris Takva
    100. Yozgat Sorgun - Bahadın Bülent Atakul
    101. Yozgat Aydıncık - Baydiğin Mehmet Güneş
    102. Zonguldak Kilimli - Gelik İlker Çoban (HABER MERKEZİ)

    CHP'nin İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana adayları belli oldu

    CHP, 212 belediye başkan adayını daha açıkladı

     

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