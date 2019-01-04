CHP 4 büyükşehir, 4 il olmak üzere 102 adayı açıkladı

CHP MYK toplantısında yerel seçimler için belirlenen aday listesi Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. Buna göre 4 büyükşehir, 4 il olmak üzere 102 adayın ismi açıklandı.

MERSİN, BURSA, MARAŞ VE VAN ADAYLARI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Maraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Nurettin Beyaz oldu.

CHP 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını açıklamıştı.

BALIKSİR ADAYI GERİ ÇEKİLDİ

Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Akın'ın adaylığını da geri çekti. Adaylığı geri çekilen CHP Milletvekili Ahmet Akın ise yaptığı yazılı açıklamada, "Parti Meclisimizin aldığı kararla, açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine Parti Meclisi'mizin kararıyla adaylığım geri çekildi" ifadeleriyle kararı duyuran Akın, şöyle devam etti:

'ADAYLIK BENİM ŞAHSİ MESELEM OLAMAZ'

"Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz, memleket meselesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

AÇIKLANAN ADAYLAR

Açıklanan aday listesi şöyle:

Bursa Büyükşehir - Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı) Kahramanmaraş Büyükşehir - Ali Öztunç (Milletvekili) Mersin Büyükşehir - Vahap Seçer (Eski Milletvekili) Van Büyükşehir - Nurettin Beyaz (CHP Muradiye İlçe Başkanı) Bayburt Merkez - Kağan Eraslan Bitlis Merkez - Burhan Küsem Iğdır Merkez - Sözer Sayan Kütahya Merkez - Eyüp Kahveci Adana Ceyhan - Kadir Aydar Adana Pozantı - Şenol Eroğlu Adana Yumurtalık - Erdinç Altıok Adıyaman Gölbaşı - İskender Yıldırım Adıyaman Besni Kesmetepe Beldesi - Hasan Koca Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Beldesi - Bayram Yavuz Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Beldesi - Şükrü Turan Afyonkarahisar Sinanpaşa - Harun Güner Ağrı Diyadin - Abidin Yenigün Ağrı Patnos Dedeli Beldesi - Muzaffer Yıldız Ağrı Eleşkirt - Yılmaz Polat Amasya Göynücek - Nurten Erdem Amasya Merkez Ziyaret Beldesi - Mehmet Geçgel Ardahan Göle - Özel Özen Artvin Hopa - Taner Ekmekçi Artvin Şavşat - Nihat Acar Artvin Murgul - Erkan Şeyhoğlu Bartın Merkez Kozcağız Beldesi - Meliha Okutay Bayburt Demirözü - Muhammet Yeşil Bingöl Genç - Serhat Nazlı Bitlis Merkez Yolalan - Yunus İşik Bursa Nilüfer - Turgay Erdem Bursa Mudanya - Hayri Türkyılmaz Denizli Merkezefendi - Şeniz Doğan Diyarbakır Kayapınar - Mustafa Akyüz Diyarbakır Lice - Tarık Akdemir Diyarbakır Yenişehir - Abdurrahman Berat Aktaş Diyarbakır Dicle - Nasır Aydın Diyarbakır Ergani - Hasan Kılıç Diyarbakır Kulp Mehmet - İhsan Sancar Edirne Keşan Yenimuhacır Beldesi - Recep Ordu Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi - Tevik Şahinbaş Edirne Enez - Özkan Günenç Erzincan Tercan Çadırkaya Beldesi - Çetin Özbey Erzurum Şenkaya - Gençay Uğraş Eskişehir Alpu - Gürbüz Güller Eskişehir Çifteler - Zehra Konakçı Eskişehir İnönü - İsmail Karaköse Eskişehir Mihalıççık - Haydar Çorum Eskişehir Seyitgazi - Uğur Tepe Eskişehir Sivrihisar - Habil Dökmeci Gaziantep İslahiye - Mustafa Köse Gümüşhane Kürtün - Mahmut Çağlayan Karabük Safranbolu - Elif Köse Karabük Ovacık - Hidayet Kasımoğlu Karaman Ayrancı - Ramazan Delice Karaman Başyayla - Ahmet Alper Karaman Merkez Akçaşehir Beldesi - Mustafa Balta Karaman Sarıveliler Göktepe Beldesi - Mustafa Doğan Kastamonu İnebolu - Faruk Öz Kayseri Akkışla - Mustafa Güner Kayseri Hacılar - Ahmet Turan Oğuz Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Beldesi - Ertuğrul Çamlıca Kırklareli Babaeski Alpullu Beldesi - Saim Kırcı Kırklareli Pınarhisar - Münir Çapkur Kocaeli Körfez - Bozkurt Uslu Kütahya Aslanapa - Ali Kısa Manisa Salihli - Mazlum Nurlu Muş Hasköy Düzkışla - Hamdullah Kasak Nevşehir Avanos Özkonak - Ahmet Uyulur Niğde Merkez Konaklı - Derviş Kar Niğde Merkez Değirmenli - Seyrani Can Niğde Merkez Edikli - Metin Öztürk Niğde Merkez Orhanlı - Cuma Sayın Niğde Merkez Sazlıca - Ali Belek Sakarya Kaynarca Nalan Akçay Samsun Tekkeköy - Tansu Çıkış Samsun Havsa - Mehtap Yeşilbaş Siirt Pervari - Şevket Baytekin Siirt Kurtalan Kayabağlar - Bedel Kasımoğlu Siirt Baykan Atabağı - Muammer Canbulat Sivas Kangal - Gökhan Emen Şırnak Cizre - Rıdvan Çiçek Şırnak İdil - Fikret Ağırman Şırnak Uludere Uzungeçit - Ramazan Karasu Şırnak Silopi Görümlü - Muhsin Özdemir Şırnak Silopi Çalışkan - Hasan Mete Şırnak Güçlükonak - Fındık Nezir Enücük Tekirdağ Şarköy - Alpay Var Tekirdağ Hayrabolu - Fehmi Altayoğlu Tekirdağ Muratlı - Nebi Tepe Tekirdağ Ergene - Rasim Yüksel Tekirdağ Süleymanpaşa - Mehmet Ekrem Eşkinat Tekirdağ Çorlu - Ahmet Sarıkurt Tokat Almus Gölgeli - İbrahim Karahan Tokat Almus Kınık - Güven Arslan Trabzon Sürmene - Yaşar Emin Trabzon Ortahisar - Mehmet Salih Akyüz Uşak Karahallı - Muhammet Coğuplugil Van Erciş - Ekrem Uçak Van Edremit - İdris Takva Yozgat Sorgun - Bahadın Bülent Atakul Yozgat Aydıncık - Baydiğin Mehmet Güneş Zonguldak Kilimli - Gelik İlker Çoban (HABER MERKEZİ)

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