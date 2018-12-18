18 Aralık 2018 17:05
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 17:19

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kimdir?

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Mansur Yavaş'ın öz geçmişi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kimdir?

Fotoğraf: DHA

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    1955 yılında Ankara Beypazarı’da doğan Mansur Yavaş, İlk, orta ve lise eğitimini yine bu ilçede tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Mansur Yavaş, 1983 yılında fakülteden mezun oldu ve Beypazarı'da 13 yıl avukatlık yaptı. 

    BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

    Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptı. 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçimi kazanamadı. İkinci denemesi olan 18 Nisan 1999 seçimlerinde yine MHP'den aday oldu ve oyların yüzde 51’ini alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. 

    2004 yılında yapılan seçimlerde yüzde 55 oy oranı ile ikinci kez Beypazarı Belediye Başkanı oldu.  

    29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Bu seçimlerde yüzde 27 oy oranı alarak üçüncü sırada seçimi tamamladı. O dönemki rakipleri İbrahim Melih Gökçek belediye başkanı seçilmiş, Murat Karayalçın da seçimlerde ikinci gelmişti. 

    MHP’DEN CHP’YE GEÇTİ, ANKARA'YI KIL PAYI GÖKÇEK'E KAYBETTİ

    21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 30 Mart 2014 yerel seçimlerine CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yavaş bu seçimde yüzde 43.83 oy aldı ve Ankara’yı kıl payı Gökçek’e kaybetti. 

    Mansur Yavaş, 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldı. 

    31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İÇİN CHP ANKARA ADAYI OLDU, 'ANKARA ROZETSİZ YÖNETİLMELİDİR' DEMİŞTİ

    31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı olarak açıklanan Mansur Yavaş, ismi yeniden gündeme geldiğinde "Ankara rozetsiz yönetilmelidir" çıkışıyla dikkat çekti.

    Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Ankara rozetsiz yönetilmelidir

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    Kendisine milletvekilliğinin de önerildiğini ancak kabul etmediğini belirten Yavaş, “Mehmet Bekaroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi. CHP’nin oyu yüzde 30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında %44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli" dedi.

    YAVAŞ'IN DENİZ GEZMİŞ İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Mansur Yavaş'ın "İkide bir Deniz Gezmiş’i, hâkim katili Yılmaz Güney’i, terörist kör Eşber’i ve Yaşar Kemal’i kahraman ilan edip ülkücüleri mafya ve çete ilan eden azılılara soruyorum: Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz?” ifadelerini kullandığı eski bir konuşmasının ses kayıtları yayımlandı. Bu konuşma nedeniyle CHP ve Mansur Yavaş yoğun eleştiri aldı.

    Vatan gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, Yavaş ses kayıtlarına ilişkin, "Gençtik, öyle şeyler söyledik. Şimdi olgunlaştık. Artık daha bütünleştirici, birleştirici siyaset yapmanın gerekliliğine inanıyoruz" dediği ifade edildi. 

    Nursen Yavaş ile evli olan Mansur Yavaş’ın 2 kızı bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

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