CHP'nin İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana adayları belli oldu

CHP, İyi Parti ile yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik sağlanan uzlaşının ardından bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Bursa adaylarını kamuoyuna açıklıyor.

Parti Meclisinde yapılan oylamada İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur yavaş, Antalya Adayı Muhittin Böcek ve Adana adayı Zeydan Karalar olarak belirlendi.

EKREM İMAMOĞLU: İSTANBULLULARIN MUTLULUĞU İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı, İstanbullulara teşekkür etti.

İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Aralık 2018

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kimdir?

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yapılan Parti Meclisi toplantısında Ankara adaylığı için Mansur Yavaş lehine 45 oy, aleyhine 12 verildiği belirtildi. 1 üye ise çekimser kaldı.

CHP Parti Meclisindeki oylamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı netleşen Mansur Yavaş, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer parti yöneticilerine teşekkür eden Yavaş, "Bu güveni, seçimi kazanıp başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur" dedi. Yavaş, "Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim" açıklamasında bulundu.

Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 18 Aralık 2018

Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim.

Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 18 Aralık 2018

Mansur Yavaş'ın adaylığı tartışılırken yaptığı "Ankara rozetsiz yönetilmelidir" açıklaması öne çıkmıştı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kimdir?

ANTALYA ADAYI MUHİTTİN BÖCEK: OTURAN DEĞİL, ÇALIŞAN ANTALYA'YA HAZIR OLUN

Oylama sonucuna göre CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek olarak belirlendi.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek kimdir?

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı seçilen Muhittin Böcek de Twitter hesabından yaptığı açıklamada örgüte ve liderlere teşekkür etti, "Oturan değil çalışan Antalya'ya hazır olun dedi.

20 yıldır Konyaaltı'nda birlikte başardık! Şimdi de hayatımı adadığım Antalya'da birlikte başarmaya geliyorum. Sn. @kilicdarogluk 'na, örgütümüze ve Sn. @meral_aksener’e teşekkür ediyorum. Oturan değil, çalışan Antalya'ya hazır olun. Şimdi çalışma zamanı. #BizBirlikteYaparız — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) 18 Aralık 2018

ADANA ADAYI ZEYDAN KARALAR OLDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar kimdir?

İzmir adayının bugün açıklanması beklenmiyor.

İTTİFAK İLÇELERİNİN ADAYLARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

İş birliği kapsamına girmeyen bazı il, ilçe ve belde belediye adaylarının da bugünkü toplantıda açıklanması bekleniyor. CHP’nin İyi Parti ile görüşmeleri devam ederken, bu kapsamda yer alan il ve ilçe adaylarının daha sonra açıklanacağı ifade ediliyor. (HABER MERKEZİ)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kimdir?