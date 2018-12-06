FotoÄŸraf: Evrim AydÄ±n/AA
CHP, 212 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± daha aÃ§Ä±kladÄ±
CHP, 2019 yerel seÃ§imleri iÃ§in AydÄ±n, Ã‡anakkale, Edirne, EskiÅŸehir, Hatay, KÄ±rklareli, MuÄŸla, TekirdaÄŸ belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± yeniden aday gÃ¶sterdi.
CHP Parti Meclisi (PM), 8'i büyükÅŸehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± belirledi.
CHP PM, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yerel seçim gündemiyle toplandÄ±. ToplantÄ±da aralarÄ±nda büyükÅŸehirlerin de bulunduÄŸu 212 seçim bölgesinde adaylar belirlendi. ToplantÄ±ya iliÅŸkin açÄ±klamayÄ± Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun gerçekleÅŸtirdi.
AydÄ±n, Çanakkale, Edirne, EskiÅŸehir, Hatay, KÄ±rklareli, MuÄŸla, TekirdaÄŸ belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± yeniden aday gösterildi.
Torun tarafÄ±ndan açÄ±klanan metne göre CHP'nin büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±, AydÄ±n'da Özlem ÇerçioÄŸlu, EskiÅŸehir'de YÄ±lmaz BüyükerÅŸen, Hatay'da Lütfü SavaÅŸ, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman SarÄ±, MuÄŸla'da Osman Gürün, TekirdaÄŸ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe oldu.
AyrÄ±ca Ardahan'da Faruk Demir, Bilecik'te Semih Åžahin, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, ÇankÄ±rÄ±'da Mustafa Ä°biÅŸoÄŸlu, Çorum'da Özgür KÄ±lÄ±ç, Edirne'de Recep Gürkan, Karaman'da Emin Ege, KÄ±rÅŸehir'de Selahattin EkicioÄŸlu, Sinop'ta BarÄ±ÅŸ Ayhan, Dersim'de Yusuf Kenan AydÄ±n belediye baÅŸkan adayÄ± olarak duyuruldu.
CHP, AydÄ±n'da Özlem ÇerçioÄŸlu, EskiÅŸehir'de YÄ±lmaz BüyükerÅŸen, Hatay'da Lütfü SavaÅŸ, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman SarÄ±, MuÄŸla'da Osman Gürün, TekirdaÄŸ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe'yi büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± gösterdi. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 17:17
CHP, 105 belediye iÃ§in baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± belirledi