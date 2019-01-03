Mersin’de ihraç edilen emekçilere 'kovuşturmaya gerek yok' kararı

Halil İMREK

Adana

KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Mersin Cumhuriyet Savcılığı da neyle suçlandıklarını öğrenemedi. Yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya gerek yok kararı verdi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kale, bir örneğini Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiği soruşturma dosyasına göre, emniyet, sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve UYAP sorgulaması olmak üzere, üç koldan soruşturma yürüttü ve şu karara vardı: “Yapılan araştırma sonucu düzenlenen tutanaklar, şüphelilerin üzerine atılı suçun oluşumu için gereken organik bağ kurarak örgüt hiyerarşisine dahil olduklarına dair soruşturma dosyasına yansıyan kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya gerek yoktur.”

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturmada “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olan ve KHK ile görevden çıkarıldıkları” bildirilen 96 eğitimci hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Savcılık soruşturma sonrasında, KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri için kovuşturmaya yer olamadığına karar verdi. Savcılık kararıyla birlikte KHK ile görevlerinden olan kamu emekçileri görevlerine dönmeyi bekliyor.

BİR SABAH UYANDIKLARINDA İŞSİZLERDİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ terör örgütü ile etkin mücadele’ adı altında yüz binin üzerinde kamu emekçisi ihraç edildi. Kamu emekçileri bir sabah uyandıklarında ihraç edildiklerini öğrendiler. Artık işleri yoktu. Tazminat hakları da yoktu. Yeni bir iş bulma şansı da yoktu. Bir anda işsiz, sosyal güvenceden yoksun kalmışlardı. Sadece kendileri ihraç edilmemişti ailesi de cezalandırılmıştı. Kısacası açlık ve ölüme mahkum edilmişti.

SUÇLARI NE BİLMİYORLAR

Peki, isnat edilen suç neydi? İşte onu da bilmiyorlardı. Zaten kendilerine yöneltilen kişisel bir suç ve iddia söz konusu değildi. OHAL komisyonu onlardan ne ile suçlandıklarını tahmin edip ve ona göre de savunma yapmalarını bekliyordu. Açıkça belirtmek gerekirse mevcut yasalara göre işlemiş oldukları bir suçları da yoktu. Zaten ortada bir suç olsa mahkemeye verilirlerdi ve ceza aldıkları takdirde zaten işten atılmış olurlardı. Ancak süreç böyle işlemedi. KHK ile sorgusuz sualsiz atıldılar. Kendilerine her hangi bir tebligat bile yapılmadı.

SAVCILIK İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİNİ İSTEDİ

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminden sonra Mersin Cumhuriyet başsavcılığı, Mersin ilindeki tüm kamu kurumlarına yazı yazarak FETO/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile irtibatlı olduklarından bahisle görevden uzaklaştırılan, ihraç edilen personellerin kendilerine bildirilmesini istedi. Mersin il Milli Eğitim müdürlüğü, değişik tarihlerde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü veya başkaca terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verdiği kişileri' Cumhuriyet Savcılığına bildirdi.

SAVCILIK ÜÇ KOLDAN SORUŞTURMA YÜRÜTTÜ SUÇ BULAMADI

Mersin Cumhuriyet Savcılığı, emniyet, sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve UYAP sorgulama olmak üzere üç koldan soruşturma yürütmüş. “Yapılan araştırma sonucu düzenlenen tutanaklar, Yargıtay emsal kararları da dikkate alınarak yapılan değerlendirmede şüphelilerin üzerine atılı suçun oluşumu için gereken organik bağ kurarak örgüt hiyerarşisine dahil olduklarına dair soruşturma dosyasına yansıyan kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı anlaşılmıştır” diyerek şu kararı verdi: “Şüpheliler hakkında 5271 sayılı kanunun 172/1 gereğince kovuşturmaya gerek olmadığına, kararın şüphelilere tebliğe yer olmadığına, kararın bir suretinin bilgi amaçlı Mersin İl Milli Eğitim müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir."

Mersin Cumhuriyet Savcılığının KHK ile ihra edilen kamu emekçileri ile ilgili soruşturmasının sonuç kısmı. | Fotoğraf: Evrensel

SAVCILIK KARARI İŞE DÖNMEYİ SAĞLAYACAK MI?

Cumhuriyet Savcılığı ihraç edilen kamu emekçilerinin herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi yok diyor. Ama 2 yıl, 2,5 yıldır kamu emekçileri işine dönebilmiş değiller. Dava açılacak bir delil de bulunmadığına göre ve mahkemelerin vermiş olduğu bir karar olmadığına göre neden göreve dönemedikleri merak konusu. Savcılık kararının üstünde başka bir karar mı var?

KOMİSYONUN TEKRAR İNCELEMESİNE GEREK YOK

Mersin Cumhuriyet savcılığının verdiği karar 96 kişiyi kapsıyor. Bunlardan 47 kişi Eğitim Sen Üyesi. Savcılığın kovuşturmaya gerek olmadığına karar vermesi üzerine kamu emekçileri, bu kararı; Valilik aracılığı ile OHAL Komisyonuna da iletecek. Görüştüğümüz Mersin Eğitim Sen Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, haklarında savcılık tarafından yürütülen soruşturma ile her türlü suç olasılığının incelendiğini, komisyonun tekrar aynı kurumlar aracılığı ile inceleme yapmasının anlamsız olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı. Soruşturma sonucu takipsizlik kararı verildiğine göre bir an önce görevimize iade edilmeliyiz. Savcılık kararı da hakkımızda bir suçlama olmadığını kanıtlıyor. Başından beri keyfi bir şekilde, hiçbir dayanağı olmadan ve hukuksuzca KHK ile işimize son verildi. Savcılık kararı ile birlikte ihraç gerekçesi de boşa çıktı, haklılığımız bir kez daha anlaşıldı. Başta KESK’e bağlı sendikalara üye olan kamu emekçileri olmak üzere binlerce emekçi haksız, hukuksuz ve dayanaksız bir şekilde işinden ekmeğinden oldu. İhracımıza karar verenler bu kararı dikkate alarak bir önce işimize geri dönmemizi sağlamalıdır.”