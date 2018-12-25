Çavuşoğlu: Menbic için Washington ile mutabakat sağladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da televizyon, gazete ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye’den çekilinceye kadar Menbic yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sürpriz oldu ama isabetli bir sürpriz oldu. Rusya'ya önümüzdeki günlerde bir ziyaret yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın YPG’yi korumak amacıyla Suriye’de kalması halinde bunun ne Fransa’ya ne de YPG’ye faydası olacağını söyledi.

'TÜRKİYE, SURİYE'YE GİRECEĞİM DERSE GİRER'

Çavuşoğlu ABD’nin Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Fırat'ın doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın müdahale edeceğimizi açıklamasından sonra, Suriye'den ABD çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik. Türkiye 'gireceğim' derse girer ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, “Dünya TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor. Fırat'ın doğusuna bir an önce gitmekte kararlıyız” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye’de DEAŞ’ı tek başına etkisiz hale getirecek güce sahip olduğunu söyledi.

Yemen'deki çatışmaların beşinci yılına girdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Burada çok açık söylüyorum, Körfez ülkelerinin yanlış politikaları ve başlangıçta yanlış adımlar ve daha sonra bu yanlış adımların farklı boyuta çekilmesiyle burada birçok insan maalesef açlıktan ve hastalıktan, çocuklar kadınlar öldü” dedi.

Türkiye'nin Yemen'de siyasi çözüm için çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun ve diğerlerinin çabalarını desteklediğimiz gibi, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yemen Temas Grubu Toplantısı için İİT'ye çağrıda bulunduk. Önümüzdeki ay içinde, yani 2019'un Ocak ayında bu toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de "Kaşıkçı cinayetinde Türkiye’nin izlediği politika, tüm dünya tarafından takdirle karşılandı. Ancak buna rağmen henüz cesedin nerede olduğu belli değil, talimatı kim verdi, bunlar yok. Bu soruşturma henüz neticelenmedi. Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur; ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)