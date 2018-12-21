İş cinayetleriyle anılan 5 firmaya onur ödülü

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde iş cinayetleriyle anılan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon’a onur ödülü verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu 5 firmaya şükranlarını sundu.

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, ödüle layık görülen firmaların her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini söyledi. Erdoğan, 17 ayrı kategoride ödüle layık görülen firmalardan ilk üçe girenlerine ödüllerinin verildiğini hatırlatarak, “Biz de az sonra ilk 10 hizmet ihracatçısı ile hizmet ihracatı özel ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanımızın işletmecisi 5 firmamıza ödüllerini takdim edeceğiz. Çalışmalarıyla, gayretleriyle ülkemize yaptıkları katkıyla her türlü takdiri, teşekkürü, ödülü hak eden firmalarımıza şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum” diye konuştu.

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Erdoğan, “Türk Hava Yolları, Güneş Ekspres Taşımacılık, Pegasus Hava Taşımacılığı, Ekol Lojistik, Gap Dış Ticaret, Rönesans Holding, Netlog Lojistik, Odeon Turizm, Atlas Jet ile onur ödülü alan Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat. Gerek bu 15 firmamızın, gerekse 500 listesindeki diğer tüm firmalarımızın sahiplerinden çalışanlarına kadar tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yine Cengiz İnşaat yine iş cinayeti

Erdoğan’ın şükranlarını sunduğu, Hükümetin “mega projelerini” yapan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon firmaları iş cinayetleriyle anılıyor. Şu ana kadar basına yansıyan iş cinayetlerinin bir kısmı şu şekilde:

- 5 firma tarafından yapılan İstanbul Havalimanı inşaatında Bakanlığın verilerine göre 52 işçi yaşamını yitirdi. Öte yandan işçiler kölelik koşullarına isyan ettikleri için tutuklandı.

3. Havalimanı'nda bir iş cinayeti daha!

İstanbul Havalimanı inşaatında bir işçi daha yaşamını yitirdi

3. havalimanında yaşanan iş cinayeti 3 gün sonra ortaya çıktı

- Gebze’de viyadüğün çökmesi sonucu 3 işçinin yaralandığı Marmara Otoyolu projesi de Cengiz, Limak, Kolin ortaklığıyla yapılıyor.

- Bingöl’ün Solhan ilçesinde Cengiz İnşaat ve Özaltın İnşaat’ın ortaklaşa kurdukları Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’nin ana firma olduğu Solhan Kale köyünde yapımı devam eden baraj inşaatında iş cinayeti yaşanmış, 35 yaşındaki Sevran Arlı, 30 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. İşçilerin 12 saat çalıştırıldığı Kalehan Barajı ve HES inşaatında daha öncede iş kazaları yaşanmıştı.

- Samsun’da özelleştirilip Cengiz Holding’e devredilen Eti Bakır İşletmesinde amonyak tankının çökmesi sonucu 6 işçi yaşamını yitirmiş, 10 işçi de yaralanmıştı.

- Adana Kozan’da Cengiz Holding, baraj kapağının patlaması sonucu yaşamını yitiren 10 işçinin patronlarından birisiydi. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucu 5 işçinin cesedine ulaşılırken 5 işçi bulunamamıştı.

- Artvin’in Yusufeli ilçesinde de Limak-Cengiz-Kolin İnşaat ortaklığıyla yapımı devam eden Yusufeli Baraj ve HES Projesi’nde çalışan bir işçi hava hattı sepetinden düşerek hayatını kaybetmişti.

- Cengiz İnşaat’ın yaptığı Bingöl-Muş sınırında tünelde meydana gelen göçükte Ramazan Dağdelen isimli işçi yaşamını yitirmişti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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