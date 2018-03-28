3. havalimanında yaşanan iş cinayeti 3 gün sonra ortaya çıktı

3. havalimanı inşaatında bir işçi ölümü daha yaşandı. Molozların altında kalan işçinin cansız bedeninin 3 gün sonra fark edildiği ortaya çıktı.

İnşaat İş Sendikası yöneticilerinden Yunus Özgür’ün aktardığı bilgiye göre; 3. havalimanı inşaatında molozların altında kalan bir işçi, 3 gün sonra fark edildi. Özgür, ölümlerin önüne geçmek için ise 3. havalimanı inşaatının bulunduğu bölgeye şube açacaklarını kaydetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 3. havalimanı inşaatında Şubat ayı itibariyle 400 işçinin hayatını kaybettiği iddiasını Meclise taşımıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise Şubat ayı itibariyle 27 işçinin hayatını kaybettiğini savunmuştu.

Özgürüz.org'dan Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, sık sık yoğun işçi ölümleri ile gündeme gelen 3. Havalimanı yine bir cinayet haberi ile gündeme geldi. İnşaat İş Sendikası yöneticilerinden Yunus Özgür, bir işçinin molozların altında kalarak yaşamını yitirdiğini ve bu işçinin 3 gün boyunca fark edilmediğini aktardı. 3. Havalimanı inşaatında çok sayıda çocuk işçinin de çalıştığını belirten Özgür, ölümlerin önüne geçmek için ise inşaatın bulunduğu bölgeye yeni bir şube açacaklarını söyledi.

'OLAY HİÇBİR ŞEKİLDE DUYULMADI. ÖLÜMLER BİR ŞEKİLDE GİZLENİYOR'

3 gün önce 3. Havalimanı’na gittiklerini söyleyen Özgür, “Orada bulunan bir üyemiz ile bir görüşme gerçekleştirdik. Üyemiz 1 yıldır orada çalışıyor. Üyemiz bize olayın bir yıl önce meydana geldiğini iletti. Hop hopçu diye bilinen bir işçi, (Kamyonların döküm alanında onlara yardımcı olan bir kişi) kamyonun döktüğü toprağın altında kalıyor. Kendisinden 3 gün boyunca haber alınamıyor. İşçinin eşi olayın 2’inci günü havalimanı yönetimini arıyor ve eşinden haber alamadığını aktarıyor. Yönetim ile konuştuktan sonra ise havalimanına geliyor. Yani oraya başvuruyor. Sonra işçinin son bulunduğu yere gidip orada kazı yapıyorlar. Ve işçinin molozların altında kaldığı ortaya çıkıyor. İşçi arkadaşımız bize yönetimin haberinin olmadığını söyledi fakat biz buna inanmıyoruz. Bu işçinin koğuş arkadaşları yok mu? Ya da firma görevlileri 3 gün boyunca haber alamadıkları bir işçiyi merak etmez mi? Bir işçi 5 dakika geç gelince maaşlarını kesebiliyorlar ama. Olay hiçbir şekilde duyulmadı. Zaten orada yaşanan ölümler bir şekilde gizleniyor zaten. Orada olan işçilerden bile bu saklanıyor” ifadelerini kullandı.

ŞANTİYE YETKİLİSİ: BİR BUÇUK YIL ÖNCE 68 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Özgür, havalimanı inşaatında yetkili olan biri ile yaptığı görüşmeyi ise şu sözlerle anlattı: “Havalimanında bulunan ve İGA’ya bağlı bir taşeron firmada çalışan bir proje şefi ile görüştük. Görüştüğümüzde bize 2 yıldan bu yana havalimanında çalıştığını söyledi. Kendisine yaşanan iş cinayetlerini sorduk. O da bize 2 yıldan bu yana havalimanı şantiyesinde çalıştığını söyledi. Biz ona basında çıkan ‘400 işçi rakamına inanıyor musunuz’ diye sorduk. O da bize bir buçuk yıl önce havalimanında iş güvenliği şefi olarak çalışan bir arkadaşı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Arkadaşı ona 68 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemiş. Yani bu bir buçuk yıl önceki olay bu. Yani bakanlığın yaptığı açıklamadan bile kat be kat fazla.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

3. havalimanı inşaatında iş cinayeti

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 15:35

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