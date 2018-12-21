Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz

İhracat Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" açıklamasını değerlendirdi. Trump'ın açıklamasını memnuniyetle ve ihtiyatla karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, "Son gelişmeler, bizi Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda bir müddet daha beklemeye itti" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşme sonrasında, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatı beklemeye alma kararı aldıklarını söyledi. Erdoğan, ABD Başkanı'yla görüşmesi hakkında şunları söyledi:

"Bize 'Buradan DEAŞ'ı temizler misiniz?' diye sordu. Yanıtımız üzerine çekilmeye başladılar. Bundan sonra da yine tüm terör örgütlerini, PKK, YPG'yi etkisiz hale getirecek kabiliyete sahip ÖSO'ya ve Mehmetçiğe sahibiz. Geç oldu, güç oldu ama nihayetinde anlaştık."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük. Türkiye kendine güvendikçe bölgesinde ve dünyada gücü ve itibarı artan bir ülke haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz.

Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor. Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız.

Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru ilerlemektedir.

Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı, dış politikada destan yazmaktadır, destan. Hem diplomatik anlamda, hem askeri anlamda hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında bunu başarmış olan bir Türkiye var. Hazmedemeyenler yok mu var. Bunlar da dışarda olmaktan çok içerde. Bunlar hazımsız. Bunları aslında gastrologlara göstermek lazım.

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Bölgenin güvenliği bizim için esastır. Gerek Rusya gerek İran'la birlikte bölgede attığımız adımların hedefi, güvenliği tesis etmektir.

Suriye topraklarını huzura kavuşturma işini bizzat üstlenmek mecburiyetinde kaldık. Samimi olan Arabı, Kürdü, Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin'. Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar.

Rusya'yla tesis ettiğimiz yakın ilişki ve gerçekleştirdiğimiz operasyonlar Fırat'ın batısını istikrara kavuşturmamızı sağladı.

Suriye krizinin başından beri Amerika'yla yürüttüğümüz diplomasi trafiği sonuçları itibariyle maalesef istediğimiz noktaya gelmemişti. Ama şimdi o da arzu edilen seviyeye geliyor.

Özellikle Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kişisel olarak Sayın Trump'la Suriye meselesinde pek çok noktada aynı kanaatleri paylaştığımızı gördük. Ancak bu görüş birliğinin sahaya yansıması oldukça geç oldu ama oldu.

Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadarki en açık sözleri Amerika yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız 'sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş' der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle, bu sözleri ihtiyatla karşılıyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almış ve bunu kamuoyuna açıklamıştık.

Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek.

Nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusu'na ve Mehmetçiklere sahibiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çekilmeyi ABD ile birlikte koordine etmeliyiz, boşluk olmamalı. Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız" demişti. (HABER MERKEZİ)