FotoÄŸraf, artvinden.com internet sitesinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
Cengiz Holding yetkilileri iÅŸÃ§ilere saldÄ±rdÄ±, iÅŸÃ§iler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DavayÄ± kazanan Murgul Eti BakÄ±r iÅŸÃ§ilerine ÅŸirket yetkilileri ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin silah doÄŸrulttuÄŸu, Ã¼zerine araÃ§ sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
Cengiz Holdinge ait olan Murgul Eti BakÄ±r AÅž’de zam talebiyle fiili greve çÄ±ktÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve ardÄ±ndan iÅŸe iade davasÄ±nÄ± kazanan iÅŸçilere ÅŸirket yetkilileri ve güvenlik görevlileri saldÄ±rdÄ±. Jandarma ise iÅŸçileri gözaltÄ±na aldÄ±.
ÇeÅŸitli bahanelerle iÅŸçileri oyalamaya çalÄ±ÅŸan ÅŸirket yetkilileri en son bugüne (17 Temmuz) randevu verdi.
Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N ÜZERÄ°NE ARAÇ SÜRÜLDÜ, SÄ°LAH DOÄžRULTU
artvinden.com’un haberine göre, sabah ÅŸirket merkezine gelen iÅŸçilerin üzerine ÅŸirket yetkilisi Sinan KabaloÄŸlu ve Hakan isimli güvenlik görevlisi aracÄ±nÄ± sürdü. Ä°ÅŸçiler ölüm tehlikesi atlattÄ±. DiÄŸer güvenlik görevlisi Süleyman ErdoÄŸan iÅŸçilerin üzerine silah doÄŸrulttu ve havaya ateÅŸ açtÄ±.
JANDARMA Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° GÖZALTINA ALDI
Jandarma ise saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan iÅŸçileri gözaltÄ±na aldÄ±. Ä°fadeleri alÄ±nan iÅŸçiler savcÄ±lÄ±ktan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Åžirket ve ÅŸirket yetkilileri hakkÄ±nda davacÄ± olan iÅŸe geri dönmeye çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ±n takipçisi olacaklarÄ±nÄ± belirtti.
NE OLMUÅžTU?
Sendikal örgütlenmenin olmadÄ±ÄŸÄ± Murgul Eti BakÄ±r AÅž’de iÅŸçiler 9 Ocak’ta yüzde 20 zam zam ve ikramiye talebiyle greve gitmiÅŸ, Cengiz Holding fabrikayÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayarak yaklaÅŸÄ±k bine yakÄ±n iÅŸçiye çÄ±kÄ±ÅŸ vermiÅŸti. Daha sonra ÅŸartlarÄ± tekrar konuÅŸan ÅŸirket yetkilileri fabrikayÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurarak iÅŸçileri geri iÅŸe aldÄ±. Åžirket yetkililerin grevde sivrilen kiÅŸiler olarak ifade ettiÄŸi 35 kiÅŸiyi ise iÅŸe geri almadÄ±.
Bu iÅŸçilerin tazminat ve diÄŸer haklarÄ± da ödenmedi. Ä°ÅŸçiler bunun üzerine iÅŸe iade davasÄ± açtÄ±. Ä°ÅŸçileri kapsayan toplam 25 iÅŸi iade dosyasÄ±nÄ±n 3’ü Artvin Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. 22 dosya ise Borçka Asliye Hukuk Mahkemesinde ele alÄ±ndÄ±. Borçka Adliyesinde görülen ve 27 iÅŸçiye kapsayan dava bugün sonuçlandÄ±. Dava sonunda iÅŸçiler kazandÄ±. Ä°ÅŸçilere, iÅŸten atÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten mahkemenin sonuçlandÄ±ÄŸÄ± tarihe kadar çalÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ± aylarÄ±n parasÄ±nÄ± brüt ücret üzerinden ödenecek. Ä°ÅŸe alÄ±nmamalarÄ± halinde tazminatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 6 aylÄ±k brüt ücret tutarÄ±nda ek tazminat da ödenecek. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 11:12
GÄ±da-Ä°ÅŸ: Eti BakÄ±r iÅŸÃ§ilerinin mÃ¼cadelesi meÅŸrudur