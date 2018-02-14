3. Havalimanı'nda bir iş cinayeti daha!

3. Havalimanı'nda bugün bir iş cinayeti daha yaşandı. MNG adlı taşeron firmaya bağlı olarak çalışan bir işçi 4 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

İş cinayetleriyle gündem olan 3. Havalimanı'nda bugün bir iş cinayeti daha yaşandı. Havalimanında faaliyet gösteren MNG adlı taşeron firmaya bağlı olarak çalışan bir işçi 4 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

30 bin kişinin çalıştığı Yeni Havalimanı inşaatında, tesisat işi yapan MNG firmasına bağlı Solit şirketinde çalışan Gökhan Türkben isimli inşaat işçisi 4 metre yükseklikteki iki bağlantı arasına konulan kalasın üzerinden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edildi. Bir diğer iddia ise işçinin ‘manlift’ten düştüğü yönünde.

BAKANLIK ‘27 İŞÇİ ÖLDÜ’ DEMİŞTİ

3. havalimanı inşaatı yaşanan işçi ölümleriyle gündemde. CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın 400 işçinin hayatını kaybettiği ve bu ölümlerin işçilerin ailelerine para verilerek gizlendiği iddialarını Meclise taşımıştı. Bunun üzerine dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3. havalimanında çalışmaların başladığı mayıs 2015’ten itibaren SGK verilerine göre sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı iş cinayetlerinde 27 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 30 bin işçinin çalıştığı inşaat sahasında denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü savunuldu.

Bakanlık: Havalimanı inşaatında 27 işçi hayatını kaybetti

İŞÇİLER İSYAN ETTİ: İNSANCA YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Öte yandan Akpınar işçi kampında işçiler dün akşam çalışma şartlarına isyan ederek kamp amirliğine yürüdü. İşçilerin barındığı tek kişilik odaların 2’ye, 2 kişilik odaların 4’e, 4 kişilik odaların ise 6 kişiye çıkarılması tepki çekti. İşçiler, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganlarıyla kamp amirliğine doğru yürüdü. İstanbul Grand AirPort (İGA) kamp amiri, işçileri tehdit ederek “Odalarınıza dönün, böyle yaparsanız hepiniz o odalarda tıkış tıkış yaşarsınız” diye konuştu. Daha sonra amirlikten gelen açıklamada, “İGA yönetiminin odalardaki kişi sayısının arttığından haberi yok, lütfen odalarınıza geri dönün” ifadeleri kullanıldı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Havalimanında çalışan işçiler tarafından oluşturulan komitenin, kamp amirliği ile yaptığı görüşme sonrasında işçilerin talepleri kabul edildi. İşçilerden oluşan komitenin ilettiği “kötü yemek sorunu çözülecek, odalardaki tahta kurusu sorunu çözülecek, tuvaletlerdeki koku ve kirlilik sorunu çözülecek, boş odalar tespit edilecek, 6 kişi kalan işçiler boş odalara sevk edilecek” taleplerinin yerine getirileceği söylendi. (İstanbul/EVRENSEL)

3. havalimanında isyan eden işçilerin talepleri kabul edildi

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 01:01

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