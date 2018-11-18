Cengiz Holding, maden iÃ§in aÄŸaÃ§larÄ± sÃ¶kÃ¼yor

Mardin'de Cengiz Holding, meÅŸe ve alÄ±Ã§ aÄŸaÃ§larÄ± kepÃ§elerle sÃ¶ktÃ¼, kÃ¶yÃ¼n yakÄ±nÄ±nda dinamit patlattÄ±.

Mardin'in KarataÅŸ köyünde inÅŸaatÄ± devam eden Cengiz Holding’e baÄŸlÄ± Eti BakÄ±r A.Åž., yol ve arazi geniÅŸletme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda meÅŸe ve alÄ±ç aÄŸaçlarÄ± kepçelerle sökülürken, köyün 150 metre yakÄ±nÄ±nda dinamit patlatÄ±lmasÄ± köylüleri tedirgin etti. Mardin’in MazÄ±daÄŸÄ± ilçesine baÄŸlÄ± KarataÅŸ (Åžemîka) köyünde Eti BakÄ±r Metal Geri KazanÄ±m ve Entegre Gübre Tesisleri için yapÄ±lan yol ve arazi geniÅŸletme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürürüyor.

AltÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla siyanür havuzu kurulduÄŸu iddia edilen KarataÅŸ’ta çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden ÅŸirketin iÅŸ makineleri, yine köylülere ait meÅŸe ve alÄ±ç aÄŸaçlarÄ±nÄ± kepçelerle söktü. Köylülerin tepkisine raÄŸmen çalÄ±ÅŸmalar devam ederken, ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±; kendilerine verilen talimatÄ± yerine getirdiklerini, iÅŸlerinin sadece yol açmak olduÄŸunu belirtti.

150 METRE MESAFEDE DÄ°NAMÄ°T PATLATILIYOR

Bunun yanÄ± sÄ±ra gece saatlerinden itibaren ÅŸirketin, köye 150 metre mesafede dinamit patlatarak, alan geniÅŸletme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü belirtildi. Bu nedenle tedirgin olan köylüler, yaÅŸanan patlama sonrasÄ± evlerinde çatlaklar oluÅŸtuÄŸunu dile getirdi. Köylüler, daÄŸÄ±lan kaya parçalarÄ±nÄ±n evlerinin önüne düÅŸmesi nedeniyle büyük tehlike atlattÄ±klarÄ±nÄ± da söyledi. (Mardin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 15:52

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