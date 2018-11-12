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Zülküf TaÅŸdelen. FotoÄŸraf Facebook'tan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda bir iÅŸÃ§i daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
12 KasÄ±m 2018 13:56
Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda bir iÅŸÃ§i daha iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°ÅŸ cinayetlerine ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullara karÅŸÄ± yapÄ±lan eylem nedeniyle 5 sendikacÄ± 26 iÅŸçi toplam 31 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndan bir ölüm haberi daha geldi.
Ä°nÅŸaatta taÅŸeron olarak 6 aydÄ±r çalÄ±ÅŸan Seyithan Kaya isimli iÅŸçi dün 15 metre yükseklikteki merdiven boÅŸluÄŸuna düÅŸerek can verdi.
Kocaeli DarÄ±ca’da oturan Kaya'nÄ±n 32 yaÅŸÄ±nda 4 çocuk babasÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi. Kaya, DarÄ±ca’da bulunan Yunus Emre Camii’nde kÄ±lÄ±nan cenazesinin ardÄ±ndan Nene Hatun MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi. (Kocaeli/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 14:29
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