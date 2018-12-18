18 Aralık 2018 10:49
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 10:57

‘Kölelik yasası’nın protesto edildiği Macaristan’da neler oluyor?

Macaristan'da tepki çeken yasalarda neler var? Bu yasaların çıkmasını aslında kim istiyor? ‘Türkiye gibi olacağız’ ne demek?

‘Kölelik yasası’nın protesto edildiği Macaristan’da neler oluyor?

Fotoğraf: Mustafa Aktaş/AA

    • Paylaş

    Serdar DERVENTLİ
    Köln

    Macaristan’da Viktor Orban hükümetinin işçi düşmanı yasa değişikliklerine karşı protestolar devam ediyor. Protestoların nedeni 12 Aralık günü mecliste kabul edilen bir dizi yasa değişikliği. Değişiklikle, yıllık zorunlu fazla mesaileri 400 saate çıkaran hükümet, sermayenin vergi yükünü hafifletirken emekçilerin vergi yükünü artırıyor. Hükümet, “Bundan böyle Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeleri örnek alacağız” diyor. Macar Sendikalar Birliği (MASZSZ) ise, “yasa geri alınmazsa genel greve çıkılacağını” açıkladı.

    Orban hükümeti yasa değişikliğinin önceden tartışılmasını engellediği gibi yasaya karşı protestoları da şiddetle bastırmak istiyor.

    SOSYAL YARDIMLARDA BÜYÜK KESİNTİ

    Mecliste üçte ikiden fazla çoğunluğa sahip olan hükümet partisi FIDESZ’in (Macar Yurttaş Birliği) oylarıyla 12 Aralık günü bir dizi işçi düşmanı ve sermaye yanlısı yasa değişikliği karar altına alındı. Zorunlu fazla mesailer 250 saatten 400 saate çıkarıldı, tek vergi (flat tax) getirildi, işletme vergileri düşürüldü, sosyal harcamalar ve eğitim harcamaları kesildi.  Macar araştırma platformu “Policy Agenda” tarafından yapılan bir açıklamada, “Yasa değişikliği ile sosyal yardım alma kriterleri zorlaştırıldı. Şimdiye kadar sosyal yardım alanların yüzde 60-65’i artık bu hakkı kaybedebilir” denildi.

    YASADA NELER VAR?

    Yasaları “işçi düşmanı, kölelik yasaları” olarak değerlendiren Macar Sendikalar Birliği MASZSZ Uluslararası İlişkiler Sekreteri Károly György, “Hükümet son dört yıldır ülkenin rekabet gücünü artırma ve yabancı sermaye için daha çekici hale getirmek için bir dizi hazırlıklar içindeydi” dedi.

    Avusturya’da internet üzerinden yayın yapan “Kontrast.at”ye konuşan György, şunları söyledi: “Şu an yasal olarak 250 saat fazla mesai yapılması zorunlu. Normal günlerde yapılan fazla mesailer için yüzde 50, tatil günlerinde yapılan mesailer için ise yüzde 100 fazla mesai zammı ödenmek zorunda. Ülkemizde çalışanların yüzde 68’i haftada ortalama 7 saat fazla mesai yapıyorlar ama bu fazla mesailerin yüzde 41’inin karşılığı ödenmiyor. Yeni yasayla birlikte bu durumun daha da kötüleşmesini bekliyoruz.”

    FAZLA MESAİLERİN ÖDENMESİ ERTELENDİ

    Bugünkü uygulamada yapılan fazla mesailerin karşılığının bir yıl içinde ya ücret olarak ya da izin olarak ödenmesi gerektiğini söyleyen sendikacı, “Ama yeni yasa fazla mesailerin karşılığının ödenmesi için işverenlere üç sene süre tanıyor. Yani işletme sahibi bir işçiye iki yıl boyunca fazla mesai yaptırıp üçüncü yıl işe gelmene gerek yok diyebilecek” dedi.

    György ayrıca, “Bu yasa imalat sanayisi için çıkarılmış bir yasa. Hatta bunun özellikle otomobil tekelleri için çıkarılmış bir yasa olduğunu söyleyebiliriz. Fazla mesailer özellikle bu işkolunda gündeme geliyor” ifadelerini kullandı.

    İŞÇİLERİMİZ DAHA FAZLA ÇALIŞSINLAR DİYE!

    Yasa değişikliklerinin özellikle uluslararası tekellerin talebi üzerine gündeme geldiği ve onların “kuklası olduğu” yönündeki eleştiriler ise Başbakan Viktor Orban tarafından reddediliyor. “Bu yasa işçilerimiz daha fazla çalışsınlar ve daha fazla para kazansınlar diye değiştirildi. Biz ülkemizi ve işçilerimizi düşünüyoruz, başka kimseyi düşünmüyoruz” diye özel televizyon kanalı ATV’ye konuşan Orban, “Biz kimsenin kuklası değiliz. Asıl gösteri yapanlar kukladır. Onlar dış güçlerin etkisi altında kendi ülkelerine karşı protestolar düzenliyorlar” ifadelerini kullandı.

    Macaristan’ın Genelkurmay Başkanı Gergely Gulyas, günlerdir eylem yapan göstericileri ABD’de yaşayan Macar iş adamı “Soros’un adamları” olmakla ve “Hıristiyanlığa karşı nefret sergilemekle” suçladı.

    YASAYI HANGİ TEKELLER İSTİYOR?

    Orban hükümetine karşı yöneltilen “tekellerin kuklası” eleştirilerinin maddi bir temeli var. Nitekim Alman otomobil devi BMW bir yıl önce, “Macaristan’daki üretim koşullarını inceliyoruz. Yatırım yapmamızı haklı çıkartacak koşullar bulursak ciddi bir yatırım yapabiliriz” açıklaması yapmıştı. Yaz aylarında ise BMW, Macaristan’da büyük bir otomobil fabrikası kuracağını duyurdu.

    Yine aynı dönem Mercedes de Macaristan’a bir milyar avro yatırım yaparak “Full-Flex” otomobil fabrikası kuracağını açıkladı. Mercedes’in 2012 yılında kurduğu ilk fabrikasında 4 bin işçi üç değişik üretim bandında A, B ve CLA modellerini üretiyorlar. Yeni fabrika ise Mercedes tekelinin ilk “Full-Flex” fabrikası olacak. Burada 2500 işçi tek üretim bandında çok sayıda modeli üretebilecek.

    Volkswagen tekeline bağlı Audi, 1993 yılından bu yana Macaristan’da üretim yapıyor. Audi’nin tüm motorları (1 milyon 965 bin adet) Györ şehrinde üretilirken 100 bin dolayında A3 ve Audi TT/Roadster modellerinden üretiliyor. Macaristan’ın en büyük yabancı yatırımcı olan Audi, 2013 yılına kadar 6 milyar avro dolayında yatırım yapmıştı. Audi, Györ’deki fabrikasında 12 bin 300 işçi çalıştırıyor.

    Hükümete yasa değişikliği yönünde talepte bulunulduğu yönündeki iddialara yanıt veren Budapeşte’deki Alman Dış Ticaret Odası, “Yasa değişikliği konusunda bizim fikrimiz sorulmadı, biz de herhangi bir girişimde bulunmadık” görüşünü savundu.

    ‘TÜRKİYE GİBİ OLACAĞIZ’ NE DEMEK?

    Başbakan Orban’ı, Macaristan’ı uluslararası tekeller için ucuz işgücü cennetine çevirmekle eleştiren sendikacı György, “Küreselleşmeyi ileri sürüp ülkenin tüm yasalarını tekeller lehine değiştiriyor” dedi. György bu saldırıların özellikle 2014 sonrası hızlandığını ve AB içinde artan “üretim merkezi rekabetine” bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

    2014 yazında Romanya’nın Băile Tusnad şehrinde bir konuşma yapan Orban, “Liberal demokrasiler küreselleşme çağında bir milletin geleceğini güvenceye alamazlar, bir ülkenin rekabet gücünü geliştiremezler. Eğer temelleri işe dayalı bir ülke inşa etmek istiyorsak ki, biz bunu istiyoruz o zaman kendimize örnek alacağımız ülkeler de AB ülkelerinden farklı olmalı. Geleceğin Macaristan’ı farklı bir devlet biçimine ihtiyaç duyuyor. Ekonomik olarak başarılı olacaksak örnek olarak Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkelerin devlet formlarını almalıyız” demişti.

    Kısa bir süre önce Orban’ın emriyle ülkedeki yerel ve ulusal düzeyde 476 gazete, televizyon, radyo kanalı ve web sitesi tek bir holding bünyesi altında birleştirildi. 2010 yılında göreve gelen Orban’ın Macar medyasını özel şirketler aracılığıyla enerjik bir biçimde hükümetin siyasi çizgisine soktuğu belirtiliyor. Basının can damarlarından olan resmi ilanların, medya üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı kaydediliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün raporuna göre Macaristan basın özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 71’inci sırada. Orban’ın Fidesz partisinin iktidara geldiğinde ülke listede 23’üncü sıradaydı.

    GENEL GREV GÜNDEMDE

    Macar Sendikalar Birliği Uluslararası İlişkiler Sekreteri Károly György, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmesi planlanan yasaların geri çekilmesi için her türlü olanağı kullanacaklarını söyledi. MASZSZ’ın Macaristan Cumhurbaşkanı János Áder’e bir çağrı yaptığını söyleyen sendikacı, “Ader’den yasayı onaylamamasını ve yeniden görüşmek üzere tekrar meclise göndermesini istedik, bekliyoruz. Sendika birliği olarak başka hangi olanaklarımızı var, bunları ne zaman ve nasıl devreye sokacağımızı tartışıyoruz. Eğer yasa geri alınmazsa genel greve çıkabiliriz” dedi.

    ALMAN SENDİKADAN DAYANIŞMA MESAJI

    Alman metal sendikası IG Metall, Macaristan’daki yasa değişikliğini protesto eden Macar işçileriyle dayanışma içinde olduklarını ilan etti. Sendikanın yürütme kurulu, eyalet başkanları uluslararası ilişkiler dairesinin yanı sıra büyük metal tekellerinin bulunduğu şehirlerden şube başkanlarının ve Daimler AG, Audi AG, Volkswagen AG, BMW AG, Opel Automobile GmbH, Schaeffler-Gruppe, Robert Bosch GmbH, Lear Corporation, Siemens AG, Continental Automotive GmbH, ZF Friedrichshafen AG tekellerinin işçi temsilciliklerinin başkanlarının imzalarının da bulunduğu açıklamada, zorunlu fazla mesai saatlerinin yılda 400 saate çıkarılması eleştirildi. Ayrıca bu fazla mesailerin karışlığının 3 yıllık bir süre zarfında ödenmesinin de kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “Eğer işçilerin fazla kazanmaları isteniyorsa ücretler artırılmalı” denildi. Macaristan’daki günlük ihtiyaçların Batı Avrupa’daki fiyatlar kadar yüksek olduğu belirtilen açıklamada,  ücretlerin bunun çok altında olduğu vurgulandı.

    Macaristan’da emekçiler fazla mesai yasasını protesto etti

    Macaristan’da ‘Köle yasası’na karşı protestolar devam ediyor

    Mithat Fabian Sözmen: İkiz gibi - Erdoğan ve Orban

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul ve Iğdır'da ev baskınları: Eski milletvekili gözaltında
    SONRAKİ HABER

    Meteorolojiden İstanbul için sağanak ve kar uyarısı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Bataklıkta kulaç atarak sadece daha derine gidilebilir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Rusya'nın notası, operasyonun rotası

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Erdal Erzincan’la halk müziğimiz üzerine (1)

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Eloğlu'yla Türkiyem

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yalandan kim ölmüş ki?!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Teşvik, görevden alma, inkar; hiç biri kâr etmiyor: Üretim düşüyor işsizlik artıyor
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Almanak 2018 - 2018'de siyasi arenada neler yaşandı?
    Almanak 2018 - 2018'de siyasi arenada neler yaşandı?

    Evrensel Yazarı Nuray Sancar ile 2018 yılının siyaset sahnesinde yaşananları değerlendirdik.

    Meteorolojiden İstanbul için sağanak ve kar uyarısı
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın yer yer kar şeklinde olabileceği uyarısında bulundu.

    Portakal’ı hedef gösteren Erdoğan’a gazeteci örgütlerinden tepki
    Portakal’ı hedef gösteren Erdoğan’a gazeteci örgütlerinden tepki

    Erdoğan'ın Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı hedef göstermesine tepki gösterdi: Gerçek ve gerçeğin peşine düşen gazeteciler hedef alınıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İZBAN işçileri ne istiyor, İZBAN yönetimi talepleri nasıl çarpıtıyor?
    İZBAN işçileri ne istiyor, İZBAN yönetimi talepleri nasıl çarpıtıyor?

    İZBAN işçileri yüksek maaş aldıkları ve yüzde 65 zam istediklerine dair yanlış bilgiye karşı maaş bordrolarını büyüterek Alsancak Garı'na astı.

    Tahtalı Barajı'nın koruma havzasına mermer ocağı
    Tahtalı Barajı'nın koruma havzasına mermer ocağı

    Bakanlık, İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın koruma alanındaki ormana mermer ocağı açılması için onay verdi.

    BTS: Pamukova’daki skandal, Ankara’da tekrarlandı
    BTS: Pamukova’daki skandal, Ankara’da tekrarlandı

    Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında 3 TCDD personelinin tutuklanmasını değerlendiren BTS, işverenin sorumluluğuna dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde konuştu
    Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde konuştu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisinin toplanmasının öncesinde konuştu.

    2018 yılında en az 108 mülteci işçi yaşamını yitirdi
    2018 yılında en az 108 mülteci işçi yaşamını yitirdi

    Dünya Göçmenler Günü’nde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin açıkladığı verilere göre 2018 yılında en az 108 mülteci işçi yaşamını yitirdi

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    Abhazya'da kripto para madenciliği elektrik krizine neden oldu
    Abhazya'da kripto para madenciliği elektrik krizine neden oldu
    İstanbul’da bisiklet yolları işgal altında
    İstanbul’da bisiklet yolları işgal altında
    GÜNCELLENDİ
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    GÜNCELLENDİ
    Kuşa işkence eden Murat Özdemir adliyeye sevk edildi
    Kuşa işkence eden Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

    Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir, evde beslediği kuşa eziyet etti, tepkiler üzerine gözaltına alındı.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu HAK-İŞ'i ziyaret etti
    CHP Lideri Kılıçdaroğlu HAK-İŞ'i ziyaret etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde 1 Ocak itibariyle asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Hudeyde'de ateşkes sonrası kısa süreli çatışma yaşandı
    Hudeyde'de ateşkes sonrası kısa süreli çatışma yaşandı

    Yemen’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden iki saat sonra taraflar arasında 15 dakika süren çatışma yaşandı.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak'ta 300 kişilik grup Suriyeli mültecilerin evlerine yürüdü
    Uşak'ta 300 kişilik grup Suriyeli mültecilerin evlerine yürüdü

    Eşme'de yaklaşık 300 kişi, Suriyeli mültecilerin yaşadığı mahalleye yürüdü. 6'sı mülteci 33 kişi gözaltına alındı, 53 mülteci ilçeden tahliye edildi.

    Tunus’ta devrimin yıl dönümü: Halkın seçtiğinden başka yol yok
    Tunus’ta devrimin yıl dönümü: Halkın seçtiğinden başka yol yok

    Tunus’ta 17 Aralık 2010’da başlayan ve bin Ali diktatörlüğünü deviren halk ayaklanmalarının 8’inci yıl dönümünde işsizler eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Numan Kurtulmuş: Erdoğan ile Bahçeli ortak miting düzenleyebilir
    Numan Kurtulmuş: Erdoğan ile Bahçeli ortak miting düzenleyebilir

    AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Erdoğan ile Bahçeli'nin yerel seçimler öncesi önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebileceğini söyledi.

    Veli Saçılık: AKP ‘hücre tipi’ yaşamı toplumda yaygınlaştırdı
    Veli Saçılık: AKP ‘hücre tipi’ yaşamı toplumda yaygınlaştırdı

    ‘Hayata Dönüş’ operasyonu sırasında kolu kopan Veli Saçılık, operasyonu ve cezaevlerinin bugünkü koşullarını anlattı.

    Bakan Ersoy, otelleri için imar barışına başvurmuş: Niye kaçırayım?
    Bakan Ersoy, otelleri için imar barışına başvurmuş: Niye kaçırayım?

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sahibi olduğu oteller için imar başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'nin en büyük özel şirketleri açıklandı
    Türkiye'nin en büyük özel şirketleri açıklandı

    Türkiye'nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.

    ‘Kölelik yasası’nın protesto edildiği Macaristan’da neler oluyor?
    ‘Kölelik yasası’nın protesto edildiği Macaristan’da neler oluyor?

    Macaristan'da tepki çeken yasalarda neler var? Bu yasaların çıkmasını aslında kim istiyor? ‘Türkiye gibi olacağız’ ne demek?

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, Portakal'ı hedef göstermeyi sürdürüyor: Patlatırlar enseni
    Erdoğan, Portakal'ı hedef göstermeyi sürdürüyor: Patlatırlar enseni

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazeteci Fatih Portakal'ı hedef göstermeyi sürdürüyor.

    TCDD, otomatik tren durdurma sistemi satın alıyor
    TCDD, otomatik tren durdurma sistemi satın alıyor

    TCDD Taşımacılık, 93 adet otomatik tren durdurma sistemi satın almak için ihale yapacak.

    Avukat Eyüboğlu: Fincancı dosyasına eklenen belgeler suç delili değil
    Avukat Eyüboğlu: Fincancı dosyasına eklenen belgeler suç delili değil

    Şebnem Korur Fincancı’nın karar aşamasındaki dosyasına eklenen yeni belgelerde maddi hatalar olduğu ve bunların suç delili sayılamayacağı belirtildi.

    Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Gülen'i iade edeceğini söylemedi
    Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Gülen'i iade edeceğini söylemedi

    Beyaz Saray'dan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi için çalıştıklarını söyledi' sözlerine yalanlama geldi.

    CHP, İstanbul dahil 5 büyükşehirin adayını bugün açıklayabilir
    CHP, İstanbul dahil 5 büyükşehirin adayını bugün açıklayabilir

    İYİ Parti ile yerel seçimlerde iş birliği konusunda uzlaşan CHP, İstanbul dahil 5 büyükşehirin belediye başkan adaylarını bugün açıklayabilir.

    ‘Mahkeme yüzü görmeden soruşturmalar kapatıldı’
    ‘Mahkeme yüzü görmeden soruşturmalar kapatıldı’

    17-25 Aralık operasyonunun üstünden beş yıl geçti. CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, bu süreçte yaşanan gelişmeleri Evrensel'e değerlendirdi.