Macaristanâ€™da emekÃ§iler fazla mesai yasasÄ±nÄ± protesto etti

Macaristanâ€™da 'kÃ¶le yasasÄ±' olarak adlandÄ±rÄ±lan mesai saatleri yasasÄ±na gÃ¶re 250 saat olan yÄ±llÄ±k fazla mesai sÃ¼resi 400'e Ã§Ä±ktÄ±.

YÄ±llÄ±k fazla mesai saatlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören yasal düzenleme parlamentoda kabul edildi. Ä°ktidar partisi Fidesz (Macar YurttaÅŸ BirliÄŸi) tarafÄ±ndan parlamentoya sunulan, halihazÄ±rda 250 saat olan yÄ±llÄ±k fazla mesai süresinin 400 saate çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngören ve muhalefet tarafÄ±ndan “köle yasasÄ±” olarak adlandÄ±rÄ±lan düzenlemenin yasalaÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla düzenlenen eyleme yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

2019’DA YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RECEK

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre BaÅŸkentin Kossuth MeydanÄ±’nda baÅŸlayan hükümet karÅŸÄ±tÄ± eylem, Ä°ktidar partisi Fidesz genel merkez binasÄ± önünde devam etti. 2019 baÅŸÄ±nda yürürlüÄŸe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazÄ±rda 250 saat olan yÄ±llÄ±k fazla mesai süresi 400 saate çÄ±karÄ±lÄ±yor.

Fidesz, 12 AralÄ±k'ta yürürlüÄŸe giren yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± savunurken muhalefet ve sendikalar, hükümeti çok uluslu ÅŸirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

12 AralÄ±k'ta yÄ±llÄ±k fazla mesai saatlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören yasa tasarÄ±sÄ± parlamentoda kabul edildi. TasarÄ±, 52 "hayÄ±r" ve 1 ''çekimser''e karÅŸÄ± 130 "evet" oyuyla yasalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Oylama sonrasÄ± konuÅŸan Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, sendikalarÄ± dinlediklerini ancak kanun hakkÄ±ndaki endiÅŸelerin yersiz olduÄŸunu ileri sürmüÅŸtü.

Yeni kanuna tepki gösteren ana muhalefet partisi Jobbik, Macar Sosyalist Parti (MSZP), Demokratik Koalisyonu (DK) ve Macar YeÅŸiller Partisi (LMP) ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Jobbik Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Marton Gyöngyösi, iktidar partisi Fidesz'in yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarla Macar çalÄ±ÅŸanlarÄ±n aleyhine adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Fazla mesai düzenlemesinin parlamentoda kabul edilmemesi için binlerce iÅŸçi baÅŸkent BudapeÅŸte'de 8 AralÄ±k'ta eylem yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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