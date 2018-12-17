Macaristan’da ‘Köle yasası’na karşı protestolar devam ediyor

Macaristan’da “Köle yasası” olarak adlandırılan yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yasal düzenlemenin parlamentoda kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

İktidar partisi, sağcı Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan, 12 Aralık’ta yasalaşan, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve emekçiler tarafından “Köle yasası” olarak adlandırılan düzenleme dolayısıyla başlayan protestolara üçüncü gününde de binlerce kişi katıldı.

Pazar günü yapılan dördüncüsü yapılan eylemlere sendikalar ve öğrenciler öncülük ederken kalabalık, devlet televizyonu binası ve parlamentoya doğru yürüdü. Binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı.

Pazar günkü eylem bugüne kadarki en büyük protesto olurken polis, kitleye devlet televizyonu binası yakınlarında göz yaşartıcı gazla saldırdı.

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet partileri ve sendikalar, hükümetin çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirdiğini vurguluyor.

Macaristan’ın yabancı düşmanlığıyla tanınan lideri Viktor Orban, protestocuları “Sorosçu” olmakla suçluyor.

BİNALİ YILDIRIM, MACARİSTAN'DA

Macaristan'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Budapeşte'ye geldi.

Yıldırım, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek. (DIŞ HABERLER)