DÃ¼kkanÄ± boÅŸaltmadÄ± Ã§evresine kum yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±

Ramazan Eceler'in iÅŸyerinin bulunduÄŸu alana Millet BahÃ§esi yapmak istediler, direnince dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼ne duvar Ã¶rdÃ¼ler.

Bursa’nÄ±n Osmangazi ilçesinde Ramazan Eceler, ilçe belediyesinin ‘Millet Bahçesi’ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek odun ve kömür satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Milli Emlak’a ait iÅŸyerinin tahliyesini istediÄŸini, direnince de önce ruhsatÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini, ardÄ±ndan da 55 bin 788 lira para cezasÄ± kesildiÄŸini söyleyerek, dava açtÄ±. Mahkeme, iÅŸyerinin çevresine de belediye tarafÄ±ndan inÅŸaat kumu döküldüÄŸünü iddia edilen Eceler’e kesilen cezanÄ±n iptali ve yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi.

FotoÄŸraf: DHA

Merkez Osmangazi ilçesi SoÄŸanlÄ± Mahallesi’nde 8 yÄ±l önce Milli Emlak Genel MüdürlüÄŸü’nün arazisini kiralayan Ramazan Eceler, iÅŸyeri açma ve çalÄ±ÅŸma ruhsatlÄ± olarak odun ve kömür satmaya baÅŸladÄ±. DepolarÄ±n bulunduÄŸu bölgeye ‘Millet Bahçesi’ yapmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Milli Emlak’a ait olan arazinin tahliye edilmesini istedi. Bunun üzerine Ramazan Eceler, Milli Emlak’a baÅŸvurdu. Yetkililer, arazi mülkünün halen Milli Emlak’a ait olduÄŸunu belirtince, Ramazan Eceler depoyu boÅŸaltmaktan vazgeçti. Eceler, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Ancak bu kez de Eceler’in iÅŸyeri açma ve çalÄ±ÅŸtÄ±rma ruhsatÄ± iptal edildi. Depoyu tahliye etmemek için direnen Eceler’e daha sonra ‘izinsiz inÅŸaat yapmak’ suçundan 55 bin 788 lira para cezasÄ± kesildi. Eceler, mahkemeye baÅŸvurdu. YapÄ±lan yargÄ±lama sonunda mahkemeden, Eceler’e kesilen cezanÄ±n iptali ve yÄ±kÄ±mla ilgili yürütmeyi durdurma kararÄ± çÄ±ktÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

‘DÜKKANA GÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N DUVARIMIZI KIRDIK’

Ä°ÅŸyerinin etrafÄ±na belediye tarafÄ±ndan kum döküldüÄŸünü ve mal almak isteyen araçlarÄ±n dükkana giremediÄŸini belirten iÅŸletme sahibi Ramazan Eceler, “8 yÄ±ldÄ±r kömür deposu çalÄ±ÅŸtÄ±rmaktayÄ±m. Bir gün zabÄ±talar geldi ve bize buradan çÄ±kmamÄ±zÄ± söyledi. Biz Milli Emlak’a gittik. Milli Emlak yetkilileri, ‘Biz size araziden çÄ±kÄ±n dedik mi, neden buraya geldiniz?’ dediler. DükkanÄ±mÄ±zÄ±n her tarafÄ±nÄ± kum yÄ±ÄŸÄ±nÄ±yla çevirdiler. Dükkana girip çÄ±kamÄ±yoruz. UlaÅŸÄ±mÄ± yaya olarak saÄŸlayabiliyoruz. Araçlar dükkanÄ±mÄ±zÄ±n önüne gelemiyor. DükkanÄ±n önünde bulunan duvarÄ± kÄ±rdÄ±k. Oradan ulaÅŸÄ±m saÄŸlÄ±yorduk. KÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duvarÄ±n önüne de tekrar kum döktüler. Yetkililere kumu kaldÄ±rmalarÄ±nÄ±, depoyu boÅŸaltacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledik, fakat olmadÄ±. Deponun içindeki malzememizi dahi çÄ±karamÄ±yoruz” dedi. Ä°zinsiz inÅŸaat yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 55 bin 788 lira cezaya da itiraz eden Eceler, 8 yÄ±ldÄ±r hiçbir yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmediÄŸini, cezaya gerekçe gösterilen çatÄ±nÄ±n daha önceki kiracÄ±lardan kalma olduÄŸunu belirtti. Osmangazi Belediyesi de konuyla ilgili, “Ä°ÅŸyeri ruhsatsÄ±zdÄ±” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. (Bursa/DHA)

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