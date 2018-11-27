Gazeteciler tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

Gazeteciler, tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n yaklaÅŸan davalarÄ±na dikkat Ã§ekerek, meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

Gazeteciler, tutuklu gazeteci arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n davalarÄ±na dikkat çekmek için BakÄ±rköy L Tipi KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klamaya Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) üyeleri de destek verdi. “Gazetecilik suç deÄŸildir tutuklu gazetecilere özgürlük” pankartÄ±nÄ± açan gazeteciler, tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu üyesi Safiye AlaÄŸaÅŸ, tutuklu meslektaÅŸlarÄ± için bir araya geldiklerini belirterek, “Biz tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için açÄ±klama yaparken, gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± 7 arkadaÅŸÄ±mÄ±z bugün savcÄ±lÄ±k ifadeleri alÄ±nacak. Biz bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bizler gerçekleri yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için tutuklanÄ±yor gözaltÄ±na alÄ±yoruz. Günlerce gözaltÄ±nda tutuluyoruz. Biz gazeteciler iktidar gibi düÅŸünmek zorunda deÄŸiliz ama gerçekleri yazmak zorundayÄ±z. Gazetecinin görevi halka kamuoyuna gerçekleri duyurmaktÄ±r. GözaltÄ±lar tutuklamalar bizleri yÄ±ldÄ±ramayacaktÄ±r. Bizler gerçeklerden taviz vermeden yazmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

‘HABER YAZMAMIZ SUÇ SAYILDI’

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu Üyesi Kevser Özkaynak okudu. Gazetecilerin ve gazetecilik mesleÄŸinin adeta terbiye edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gerçeklerin sesinin ÅŸiddet ve baskÄ± yoluyla susturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dönemden geçildiÄŸini belirten Özkaynak, “Haber yapmamÄ±z, soru sormamÄ±z, görüntü çekmemiz, hatta yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haberleri paylaÅŸmamÄ±z bile suç sayÄ±lÄ±yor, hakkÄ±mÄ±zda davalar açÄ±lÄ±yor. Gazetecilerin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± gerçekler karÅŸÄ±sÄ±nda sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekirken bedel yine gazetecilere ödetiliyor” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘HABERLERÄ°NÄ°N BAÅžINA DÖNEMEDÄ°LER’

Tutuklu meslektaÅŸlarÄ± için BakÄ±rköy L Tipi KapalÄ± Cezaevi önünde bir araya geldiklerini dile getiren Özkaynak, “ETHA muhabirleri Ä°sminaz Temel, PÄ±nar GayÄ±p, Semiha Åžahin, Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalÄ±ÅŸanlarÄ± Hicran Ürün, Reyhan HacÄ±oÄŸlu, Ä°hsan YaÅŸar, Ä°shak Yasul ve Mehmet Ali Çelebi bu hafta ikinci kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Ä°lk duruÅŸmalarÄ±nda da mahkeme sürecini yakÄ±ndan takip ettiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z serbest bÄ±rakÄ±lmadÄ±lar. Haberlerinin baÅŸÄ±na dönemediler. Mahkeme, bilirkiÅŸi gibi davranarak, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gazeteciliÄŸini sorguladÄ±, tartÄ±ÅŸmaya açtÄ±” dedi. Birlikte haber takibi yaptÄ±klarÄ± gazeteci arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gazeteciliklerine tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± belirten Özkaynak, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gazeteciliklerinin sorgulanamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘SAVCILARDA ARKADAÅžLARIMIZIN GAZETECÄ°LÄ°ÄžÄ°NE TANIKTIR’

Ä°kinci duruÅŸmalarÄ± görülücek olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Özkaynak, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gazetecilik dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ürettikleri haberler, çektikleri fotoÄŸraflar da bunun kanÄ±tÄ±dÄ±r. Öyle ki, bu haber ve fotoÄŸraflar dava dosyalarÄ±na dahi girmiÅŸtir. O dosyalarÄ± hazÄ±rlayan savcÄ±lar da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n haberlerine en az bizim kadar tanÄ±ktÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

KÄ°BRÄ°YE EVREN DE HAKÄ°M KARÅžISINA ÇIKACAK

DiyarbakÄ±r’da gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklanan gazeteci Kibriye Evren’nin de hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özkaynak, “Evren, bir gizli tanÄ±ÄŸÄ±n ihbarÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±. Ä°lk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak olan Evren’in de serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

DURUÅžMA BÄ°LGÄ°LERÄ° PAYLAÅžILDI

Görülecek olan gazetecilerin bilgilerini ve duruÅŸma tarihlerini Özkaynak, ÅŸöyle paylaÅŸtÄ±: “29 KasÄ±m PerÅŸembe günü Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ETHA çalÄ±ÅŸanÄ± Ä°sminaz Temel’in, 5 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yine ETHA çalÄ±ÅŸanlarÄ± PÄ±nar GayÄ±p ile Semiha Åžahin’in duruÅŸmalarÄ± görülecek. 6 AralÄ±k PerÅŸembe günü ise Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± görülecek. Dava kapsamÄ±nda tutuklu olan Hicran Ürün, Reyhan HacÄ±oÄŸlu, Ä°hsan YaÅŸar, Ä°shak Yasul, Mehmet Ali Çelebi ile birlikte toplam 14 kiÅŸi yargÄ±lanÄ±yor.”

BasÄ±nÄ±n tek tipleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sözlerine ekleyen Özkaynak, halka doÄŸrularÄ± anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

TEMEL’Ä°N MESAJI OKUNDU

Daha sonra tutuklu ETHA muhabirleri Ä°sminaz Temel’in gönderdiÄŸi mesaj ETHA muhabiri Ebru YiÄŸit tarafÄ±ndan okundu. YiÄŸit, Temel’in mesajÄ±nÄ± ÅŸöyle paylaÅŸtÄ±: “Sevgili dostlar, deÄŸerli meslektaÅŸlarÄ±m; Åžimdi sizinle aynÄ± gökyüzüne bakÄ±yorum. Çünkü sesiniz hep sesim oldu, yürekleriniz yüreÄŸimin atÄ±ÅŸÄ±nÄ± güçlendirdi. Bir yÄ±lÄ± aÅŸan mapusluÄŸumda inceliÄŸin en deÄŸerlisi olan dayanÄ±ÅŸmayla yanÄ±mda oldunuz. Sonsuz sevgiler, iyi ki varsÄ±nÄ±z! GözaltÄ±, tutuklama ve baskÄ±larla gazeteciliÄŸin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu ülkede, onurlu gazetecilik ve özgür basÄ±n geleneÄŸi bedellerle bugüne geldi. ‘Öyle basÄ±n masÄ±nla olmaz’ diyen tüm zihniyetler karanlÄ±k iktidarlarÄ±nÄ± inÅŸa etmek için önce gazetecileri hedef aldÄ±. Bugün yaÅŸanan süreç bunun açÄ±k özetidir. Ancak dünden bugüne yaÅŸanan baskÄ± ve zora raÄŸmen gerçeÄŸin izinden giden gazeteciler de susmadÄ±, susturulamadÄ±. Tek birimiz dahi hapiste kalmayana dek, baskÄ± ve zor sona erene dek mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Ä°çeride ya da dÄ±ÅŸarÄ±da. ÖzgürlüÄŸümüzün de, umut dolu geleceÄŸimizin de teminatÄ± mücadelemizdir. 29 KasÄ±m’da görüÅŸmek ve bu kez sarÄ±lmak umuduyla. Hepinizi dostlukla kucaklÄ±yorum.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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