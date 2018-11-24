Amazon iÅŸÃ§ilerinin â€˜DireniÅŸ CumasÄ±â€™

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k e-ticaret sitelerinden biri olan Amazonâ€™un Almanya, Polonya, Ä°talya, Ä°spanya ve Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸÃ§ileri, 'Black Friday'de eylemdeydi

ABD’de baÅŸlayÄ±p tüm dünyaya hÄ±zla yayÄ±lan “Black Friday” yani Kara Cuma lakaplÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ çÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, e-ticaret sitelerinde, depolarda, nakliye ve ulaÅŸÄ±m sektörlerinde çalÄ±ÅŸanlar için o kadar da “efsane” bir cuma deÄŸil.

DünyanÄ±n en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon’un Almanya, Polonya, Ä°talya, Ä°spanya ve Ä°ngiltere’deki depolarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, 23 KasÄ±m Cuma günü iÅŸ bÄ±rakma eylemleri ve protestolar düzenlediler. Åžirketin yüksek stresli çalÄ±ÅŸma kültürüne ve sendika tanÄ±mayan tutumuna, cezalandÄ±rÄ±cÄ± performans hedeflerine, iÅŸyeri kazalarÄ± ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan kaynaklanan saÄŸlÄ±k bozukluklarÄ±na kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na tepki gösterildi.

ALMANYA’DA TOPLUSÖZLEÅžME Ä°HTÄ°YACI

Almanya’da ÅŸirketin Hesse ve Kuzey Rhine-Wesphalia depolarÄ±ndaki iÅŸçiler cuma sabahÄ± iÅŸ bÄ±rakÄ±rken, Bad Hersfeld ve Rheinberg depolarÄ±ndaki Verdi sendikasÄ± üyesi iÅŸçiler perÅŸembe gece vardiyasÄ±ndan cuma gecesine kadar çalÄ±ÅŸmadÄ±lar. YÄ±l sonu telaÅŸÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸanlar için en stresli zaman olduÄŸunu söyleyen Sendika Sekreteri Mechthild Middeke “ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n Kara Cuma gibi bir günde özel bir önemi var. Kendilerini iÅŸe vermeleri daha yüksek ücretlerle ve kolektif olarak üzerinde anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir Noel pirimi ile ödüllendirilmeli” dedi. Kara Cuma indirim kampanyasÄ±nÄ±n iÅŸçilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozduÄŸuna dikkat çeken Kuzey Rhine-Westphalia Bölge Temsilcisi Silke Zimmer “Ä°ÅŸçiler ÅŸu an hem Noel iÅŸleri için raflarÄ± doldurmak hem de binlerce Kara Cuma sipariÅŸini göndermek zorunda. Bu aÅŸÄ±rÄ± derecede fazla mesai demek ki fazla mesai ödemeleri toplusözleÅŸme olan ÅŸirketlere göre çok kötü.” Verdi sendikasÄ± dört yÄ±ldÄ±r Amazon’la toplu sözleÅŸme imzalamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ancak online ticaret devi reddediyor.

AMAZON’LA Ä°LK VE TEK TOPLU SÖZLEÅžME Ä°TALYA’DA

Ä°talya’da Filcams Cgil Nazionale SendikasÄ± örgütlü ve yetkili olduÄŸu yerlerde Kara Cuma’yÄ± ajitasyon günü ilan ederek üyelerini ve diÄŸer iÅŸçileri dayanÄ±ÅŸma eylemlerine çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸyerlerine sendika sokmamakta direten Amazon, iÅŸçilerin kararlÄ± mücadelesi sonucu Ä°talya’daki Filcams Cgil Nazionale SendikasÄ± ile geçtiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda masaya oturmak ve ÅŸirketin ilk toplusözleÅŸmesini imzalamak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ulusal çapta geçerli olan sektörel toplusözleÅŸme maddelerine ek olarak insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± zorunlu gece vardiyalarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± hafta sonu daÄŸÄ±tÄ±m iÅŸlerinin adil bir ÅŸekilde düzenlenmesi gibi maddeler içeren sözleÅŸmenin ÅŸirketin Avrupa’daki diÄŸer merkezleri için de örnek oluÅŸturmasÄ± beklentiler arasÄ±nda.

AMAZON: ADÄ°L BÄ°R Ä°ÅžVERENÄ°Z

Ä°ÅŸ bÄ±rakma eylemleri ve protesto haberlerinin yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amazon merkezinden resmi bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Amazon’un “Adil ve sorumluluk sahibi bir iÅŸveren” olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada ambulanslarÄ±n iÅŸle ilgili rahatsÄ±zlÄ±klardan deÄŸil kiÅŸisel saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan kaynaklÄ± çaÄŸrÄ±ldÄ±klarÄ± ifade edildi. ProtestolarÄ±n kitlesel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Amazon, Avrupa Yükleme AÄŸÄ±’nÄ±n tamamen iÅŸlevsel olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

GMB: Ä°NGÄ°LTERE’DEKÄ° DEPOLARA 3 YILDA 600 DEFA AMBULANS ÇAÄžRILDI

Amazon’un Ä°ngiltere’de bulunan yükleme merkezlerinin bazÄ±larÄ±nda iÅŸçiler insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± iÅŸyerlerinin önünde protesto etti. Amazon’da örgütlenme çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten GMB sendikasÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre Rugeley, Milton Keynes, Warrington, Peterborough ve Swansea’deki protestolar Kara Cuma indirimlerinden faydalanmak için yarÄ±ÅŸan insanlarÄ±n ortasÄ±nda gerçekleÅŸti. Amazon iÅŸçilerinin aÅŸÄ±rÄ± çalÄ±ÅŸma yüzünden bilinçlerini kaybedip bayÄ±ldÄ±klarÄ±na ve çalÄ±ÅŸÄ±rken kemiklerinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken sendika geçtiÄŸimiz 3 yÄ±lda Ä°ngiltere’de bulunan 14 Amazon deposuna 600 defa ambulans çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Özellikle de elektrik çarpmasÄ±, kanama, göÄŸüs aÄŸrÄ±sÄ±, majör travma gibi nedenlerle 115 defa ambulans çaÄŸrÄ±lan Rugeley’deki merkezde bunun 3’ünün doÄŸum yapmak üzere olan kadÄ±nlar için olduÄŸu belirtilirken, birçok kadÄ±nÄ±n yüksek çalÄ±ÅŸma temposu yüzünden düÅŸük yaptÄ±ÄŸÄ± da iddialar arasÄ±nda. Sendika Genel Sekreteri Tim Roache “Jeff Bezos gezegendeki en zengin adam, bu durumu çözmeye parasÄ± yeter. Ä°nsan olan iÅŸyerini daha güvenli hale getirmeyi, böylece insanlarÄ±n depolardan ambulanslarla çÄ±kmamasÄ±nÄ±n herkesin çÄ±karÄ±na olduÄŸunu düÅŸünür. Ama görünen o ki Amazon yüzlerce çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± temsil eden sendikayla, bizle masaya oturmaya niyetli deÄŸil” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

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