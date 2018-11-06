Şüpheli asker ölümüyle ilgili AYM’den hak ihlali kararı

Şüpheli biçimde 2012 yılında hayatını kaybeden Er İmam Bildik’le ilgili AYM’den karar: “Etkili soruşturma yürütülmedi, yaşam hakkı ihlal edildi.”

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Şüpheli biçimde 2012 yılında hayatını kaybeden Er İmam Bildik’le ilgili AYM’den karar: “Etkili soruşturma yürütülmedi, yaşam hakkı ihlal edildi.”

Uşak’ın Güre ilçesinde Jandarma Karakolu’nda askerlik yapan İmam Bildik, 8 Ekim 2012 tarihinde devriye aracından şüpheli bir şekilde düşmüş, 15 Ekim 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili askeri savcılık tarafından soruşturma açılmış, savcılık soruşturmasında, İmam Bildik’in daha önce Manisa Askeri Hastanesi’nde ‘karışık anksiyete ve depresif bozukluk’ tanısı ile ilaç tedavisi aldığı, ancak olay tarihine kadar bir daha hastaneye gönderilmediği tespit edilmişti. Savcılık olayda Başçavuş Mehmet Tenbel ile Kıdemli Çavuş Ceylan Efe’nin görevlerini ihmal ettiğini ifade etmiş, ardından da Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde her iki komutan hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan dava açılmıştı. Ancak mahkeme suçun koşulu oluşmadığı için komutanlarla ilgili beraat kararı vermişti. Bildik ailesi, Millî Savunma Bakanlığına da maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle başvurmuş, talebin reddi üzerine tam yargı davası açılmıştı. İdare Mahkemesi de görevsizlik kararı vererek dosyayı Askerî Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) gönderdi. AYİM, süre aşımından davanın reddine hükmetti, karar düzeltme istemini de reddetti. Bildik ailesi daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne yaşam hakkı kapsamındaki etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğini söyleyerek başvuruda bulundu. Başvurucular tam yargı davasının süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle de adil yargılama hakkının ihlal edildiğini söyledi.

BÜTÜN DELİLLER TOPLANMADI

Konuyla ilgili kararını açıklayan Anayasa Yasa Mahkemesi (AYM), “Yaşam hakkı kapsamındaki etkili soruşturma yükümlülüğü ihlal edildi” dedi. Söz konusu aracın gerekli inceleme yapılmadan önce yıkanmasının önüne geçilemediğini, varsa araçta bulunan maddi delillerin toplanmasının imkânsız hâle geldiğinin altını çizen AYM, Er Bildik’in olay günü üzerinde olan eşyalarının hastaneden kimin tarafından teslim alındığı ve eşyaların neden karakol bahçesinde bulunduğu hususunun da soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulmadığını belirtti. Soruşturma makamlarının olaydan haberdar olur olmaz resen harekete geçmediği tespitini yapan AYM, ölüm olayını aydınlatabilecek, sorumluların tespitine yarayabilecek bütün delillerin toplanmadığı sonucuna ulaştı. AYM, AYİM’in, süre aşımından davanın reddine hükmetmesinin de adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlali olduğunu belirtti.

AYM, kararın bir örneğinin adil yargılanma hakkının ihlalinin ortadan kaldırılması için yetkili idari yargı merciine gönderilmesine ve başvuruculara 30 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

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