CHP'li Mahmut Tanal: Ã–ÄŸrencinin KYK borcu silinsin

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ã¶ÄŸrencilerin, Ã¶ÄŸrenim hayatÄ± boyunca aldÄ±klarÄ± geri Ã¶demeli KYK borÃ§larÄ±nÄ±n silinmesine dair kanun teklifi verdi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TBMM’de kanun teklifi vererek öÄŸrencilerin, öÄŸrenim hayatÄ± boyunca aldÄ±klarÄ± geri ödemeli KYK borçlarÄ±nÄ±n silinmesini istedi. Tanal, “Üniversiteden yeni mezun olmuÅŸ gençlerimiz iÅŸ bulma telaÅŸÄ± içindeyken bir de devlete olan borçlarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. ÖÄŸrencinin aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenim kredisi sosyal devlet anlayÄ±ÅŸÄ± gereÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olmalÄ±dÄ±r” dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, öÄŸrencilere verilen öÄŸrenim kredilerinin silinmesi ve bundan sonrakilerin de geri ödemesiz olmasÄ± için Kanun Teklifi verdi. Yeni mezun gençlerin hayata borçlu olarak baÅŸlamasÄ±na engel olan Kanun Teklifine iliÅŸkin Tanal, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Yüksek ÖÄŸrenimini tamamlamÄ±ÅŸ bu gençlerimizin iÅŸ dünyasÄ± içinde bulunmalarÄ± Ülkemizin geliÅŸimi ve geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan elzemdir. Yüksek iÅŸsizlik oranlarÄ± ve giderek artan iÅŸ bulma kaygÄ±larÄ± ile bunalmÄ±ÅŸ gençlerimizin sÄ±rtÄ±nda kambur olan bu Yüksek ÖÄŸrenim ve KatkÄ± Kredisi borçlarÄ± silinmelidir. Kanun Teklifimiz ile Yüksek ÖÄŸrenim sürecinde KatkÄ± ve ÖÄŸrenim kredisi kullananlarÄ±n kredi borçlarÄ±nÄ±n silinmesi amaçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yüksek ÖÄŸrenim görenlerin mezuniyet sonrasÄ± iÅŸ dahi bulamadan borçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ± ve iÅŸ bulma sürecinin uzamasÄ± yüzünden icra takibine düÅŸme risklerin ortadan kalkmasÄ± saÄŸlanacaktÄ±r. Günümüz ekonomik koÅŸullarÄ± göz önünde bulundurulduÄŸunda, çocuklarÄ±nÄ± ciddi fedakârlÄ±klarla üniversiteye gönderen aileler, üniversiteden mezun olan çocuklarÄ±nÄ±n daha iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ümit ederken hüsrana uÄŸruyor. Yüksek ÖÄŸrenimlerini yeni tamamlamÄ±ÅŸ ve topluma faydalÄ± bir birey olup, kendi ayaklarÄ± üstünde durmayÄ± hedefleyen ümit dolu gençlerimiz de hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yor. VasÄ±fsÄ±z sayÄ±lan iÅŸlerde dahi ciddi bir iÅŸ bulma yarÄ±ÅŸÄ± varken iÅŸ bulmakta ciddi zorluklar yaÅŸayan KatkÄ± Kredisi kullanmÄ±ÅŸ gençlerimiz bir de borçlarÄ±nÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu zorluk ile maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n altÄ±ndan kalkamaz hale geliyor. ÖÄŸrenim kredisi kullanan gençlerimizin ailelerinin çoÄŸunun dar gelirli olmasÄ± nedeniyle bu krediye baÅŸvurduklarÄ± istatistiklerle de sabit olduÄŸundan, kredi borcu bulunan gençlerimizin ailevi bir destekten de uzak olduÄŸu, bu sebeplerle de KatkÄ± Kredisi kullananlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun kredi borcunu ödeyemediÄŸi görülmektedir.” Tanal’Ä±n Meclis’e sunduÄŸu Kanun Teklifi ise ÅŸöyle;

KREDÄ° YURTLAR KURUMU KANUNUNDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K TEKLÄ°FÄ°

MADDE 1-16.8.1961 Tarih 351 SayÄ±lÄ± Yüksek ÖÄŸrenim Ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu 16. Maddesine aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

Geçici Madde 7- Bu kanun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibariyle öÄŸrenim ve katkÄ± kredisi almakta olanlar ile kredi borcu olanlarÄ±n borçlarÄ± baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n silinir.

MADDE 2- Bu kanun yayÄ±mÄ± tarihinde yürürlüÄŸe girer.

MADDE 3-Bu kanunu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yürütür.

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