İran'dan şiddetten kaçan Derya: Türkiye'de can güvenliğim yok

Dicle VAR

Ankara

İran’da aile şiddetinden kaçarak iki yıl önce Türkiye’ye gelen Derya, bir haftadır Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BM) önünde gece gündüz bekliyor. BM’den tek isteği; artık Türkiye’de can güvenliği olmadığı gerekçesiyle kendisini üçüncü bir ülkeye yerleştirmesi.

İran’dan kaçarak iki yıl önce Türkiye’ye gelen Derya’yı BM binası karşısında soğukta battaniyelerin arasında beklerken buluyoruz. İran'daki abisinin kendisini yaşça büyük biriyle zorla evlendirmek istemesi üzerine kaçarak Türkiye'ye gelmiş Derya. Abisi tarafından hala öldürülmekle tehdit edildiğini bu yüzden de Türkiye'de can güvenliğinin olmadığını ve üçüncü bir ülkeye geçmek istediğini söylüyor. Güvenlik gerekçesiyle soyadını paylaşmak istemeyen Derya, sesini duyurabilmek için bir haftadır Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) önünde bekliyor. Bu Derya'nın Türkiye'de BM önünde gerçekleştirdiği ikinci oturma eylemi.

CUMHURBAŞKANINA KADAR GİTMİŞ

Derya, iki yıl önce Türkiye'ye gelerek Balıkesir'e yerleştirilmiş. Ancak abisinin yerini öğrenmesi üzerine Ankara'ya gelmek zorunda kalmış. İran’da bir tek annesiyle iletişim kurabildiğini anlatan Derya, abisinin kendisi yüzünden annesine de şiddet uyguladığını söylüyor. Yalnız ve maddi olarak zor durumda olduğunu, sağlık problemleri yaşadığını ve gidecek yeri olmadığını anlatıyor bize. Taleplerini iletmek için Cumhurbaşkanlığı’na da giden Derya, yaşadıklarını anlatmış ancak henüz bir gelişme olmamış. Derya’nın BM'den tek isteği var, o da dosyasına hemen bakılarak, kendisini üçüncü bir ülkeye yerleştirmesi.

'SIĞINMA EVİNDEN ÇIKMAK İSTEMEDİM AMA MECBUR KALDIM'

Derya, bir buçuk sene Balıkesir'de yaşamış. Türkiye'ye ilk geldiği günleri şu şekilde anlatıyor: “Param yoktu, ilk önce bir ailenin yanında kaldım. Sonrasında ise sobalı ucuz bir ev tuttum. Belediyede çalıştım, hasta baktım, restoranda çalıştım...” Abisi yerini öğrenince Ankara'ya gelmek zorunda kalan Derya, aynı zamanda işsiz de kalmış. Sonrasında haziran ayında bir ay boyunca BM binasının karşısında sokakta yaşamış, bunun üzerine bir kadın sığınma evine yerleştirilmiş. 3 ay kaldığı kadın sığınma evinde iki kez şiddet gördüğünü ve doktor raporunun bulunduğunu anlatan Derya, oradan da ayrılmak zorunda kaldığını söylüyor. Derya “Çıkmak istemedim ama mecburdum. Sokakta kaldım, hastalandım, zor günler geçirdim” diyor.

'CEVAP ALMADAN KALKMAYACAĞIM'

Derya, sığınma evinden ayrıldıktan sonra tekrar BM'nin önünde oturmaya başlamış. BM önündeki bir haftadır yaşadıklarını ise gözleri dolarak anlatıyor: “Sokakta kaldım ama o kadar zor günler yaşadım ki sokakta kalmayı tercih ediyorum. Burada gerçekten çok zor yaşıyorum. Bir an önce cevap bekliyorum. Sokakta bazen taciz ediyorlar beni, ağır şeyler duyuyorum, kötü gözle bakıyorlar bana. Çok yalnızım, başıma her şey gelebilir korkuyorum. Bir haftadır iyice hastalandım. Ailem yok, arkadaşım yok, hiç kimseyi tanımıyorum. Türkiye benim için artık iyi bir yer değil. Burada tehdit görüyorum, bu yüzden gitmek istiyorum. Çok çaresizim. Kim bu dünyada beni duyuyorsa beni görüyorsa yardım bekliyorum.” Tek başına eylemine devam eden Derya, BM'den bir cevap almadan buradan kalkmayacağını, oturmaya devam edeceğini söylüyor.