CHP'nin Ä°stanbul'daki yerel yÃ¶netim toplantÄ±sÄ±nda Ã¶n seÃ§im talebi

CHPâ€™nin Ä°stanbulâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± yerel seÃ§im toplantÄ±sÄ±nda, partinin eski yÃ¶neticileri â€˜Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sesine kulak verilmesiâ€™ ve â€˜Ã¶n seÃ§imâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

CHP’nin yerel seçimlere iliÅŸkin bölge toplantÄ±larÄ±nÄ±n sonuncusu Ä°stanbul Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapÄ±ldÄ±. Eski milletvekili ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu partililer “ ön seçim” talebinde bulundu.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’Ä±n haberine göre; toplantÄ±da konuÅŸan Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, “6 aydÄ±r Ä°stanbul’da veri ölçümleme, akademik, siyasal iletiÅŸim ve takvimlendirme masalarÄ±yla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu çalÄ±ÅŸmalarda gördüÄŸümüz gerçeklikleri, verileri, rakamlarÄ±, planlamalarÄ±, stratejileri yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda anlatÄ±p hayata geçiririrsek, Ä°stanbul’un nefes alacaÄŸÄ±nÄ± hissediyoruz” dedi. CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± da 24 Haziran’da iktidarla hesaplaÅŸmanÄ±n gerçekleÅŸtirilemediÄŸini belirterek “24 Haziran’da bunlarla hesaplaÅŸamasak da gelin 31 Mart seçimleri Ä°stanbul’un kurtuluÅŸunun baÅŸlangÄ±cÄ± olsun. Bunu bir CHP’li yapsÄ±n” diye konuÅŸtu.

ÖN SEÇÄ°M TALEBÄ°

BasÄ±na kapalÄ± olan bölümde ise toplantÄ±ya katÄ±lanlara 20 soruluk bir anket daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Ankette, “Belediye baÅŸkanÄ± nasÄ±l belirlenmeli”, “Partinin politikalarÄ±nÄ±n topluma yeteri kadar anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor musunuz”, “ CHP ’nin en önemli sorunu nedir” ve “Örgütler saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor mu” gibi sorular yöneltildi.

ToplantÄ±da söz alan eski Ä°BB BaÅŸkanÄ± Nurettin Sözen, ön seçim isteyerek, “Örgütün sesine kulak verin. Biz 1989 yÄ±lÄ±nda üye bazÄ±nda ön seçim yaptÄ±k ve baÅŸarÄ±lÄ± olduk. Ön seçim sandÄ±ÄŸÄ±ndan kim çÄ±karsa onu aday gösterin” dedi. Eski Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tülay AteÅŸ de “EÄŸer atamada Ä±srar ediyorsanÄ±z, partiye emek vermemiÅŸ ve hiç kimsenin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± isimleri aday yapmayÄ±n” diye konuÅŸtu. Eski CHP milletvekili ve Ä°mar ve Ä°skân BakanÄ± Ali Topuz da ön seçim talebinde bulunarak, “Bu seçim partimiz ve Türkiye için kritik önemdedir. Adaylar ön seçim ile belirlenmelidir. Takvimini yetiÅŸmediÄŸi yerlerde eÄŸilim yoklamasÄ± yapÄ±lmalÄ±. KadÄ±n ve gençlere daha fazla yer verilmeli” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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