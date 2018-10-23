'Askerde intihar etti' denilen Ã–mer Faruk Demirkol'un annesi: Cinayet

Askerde intihar ederek yaÅŸamÄ±na son verdiÄŸi iddia edilen Ã–mer Faruk Demirkolâ€™un annesi 'Ä°ntihar yok, cinayet var' dedi.

Antep’in Islahiye ilçesi Fevzi PaÅŸa Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerken 14 Ekim’de intihar ettiÄŸi öne sürülen Ömer Faruk Demirkol’un ailesi, çocuklarÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü iddia etti. Aile, çocuklarÄ±nÄ±n ölümünden birliÄŸin komutanÄ±nÄ± sorumlu tutuyor. Mezopotamya AjansÄ±’ndan Arjin Dilek Öncel’e konuÅŸan anne Fatma Demirkol, oÄŸlunun Antep Islahiye Fevzi PaÅŸa Jandarma Karakolu’nda 6 aylÄ±k asker olduÄŸunu, Erzurum Üniversitesi Postane Bölümü’nü kazandÄ±ÄŸÄ± için 5 gün izin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KayÄ±t iÅŸlemleri uzun sürünce oÄŸlunun 10 günlük rapor alarak iznini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demirkol, bu rapordan sonra komutanÄ±nÄ±n oÄŸluna sözlü tehditlerde bulunduÄŸunu belirtirken, oÄŸlunun arkadaÅŸlarÄ± ve kÄ±z kardeÅŸleri ile yaptÄ±ÄŸÄ± mesajlaÅŸmalarÄ± somut delil olarak gösterdi.

'Ä°NTÄ°HAR SÜSÜ VERÄ°YORLAR'

Karakol komutanÄ±nÄ±n, henüz izni bitmeden telefonla oÄŸlunu arayÄ±p tehdit ettiÄŸini iddia eden anne Demirkol’un Mezopotamya AjansÄ±’na anlattÄ±klarÄ± ÅŸöyle: Ona baskÄ± uygulayÄ±p sonra intihar ettiÄŸini söylediler. OÄŸlumun öldürüldüÄŸünü düÅŸünüyorum. TSK çatÄ±sÄ± altÄ±nda oÄŸlum öldürüldü. Ona kurÅŸun sÄ±ktÄ±lar. Asker askeri vurdu. 10 gün rapordan sonra birliÄŸine teslim olmak için komutanÄ±nÄ± aradÄ±. Komutan ona ‘Seni dört gözle bekliyorum, etini kemiÄŸinden ayÄ±racaÄŸÄ±m’ demiÅŸ. OÄŸlum eve geldi ‘Askere gitmekten korkuyorum. Komutan beni tehdit ediyor’ dedi. BabasÄ± ile bir ÅŸey olmaz, git dedik. Ben onlara elleri kÄ±nalÄ± gönderdim, bana kefen ile getirdiler. Oradan beni aradÄ± ‘Beni tehdit ediyorlar’ dedi. ‘Sözlü psikolojik baskÄ± uyguluyor. Ne deseler kabul ediyorum, yine baskÄ± altÄ±ndayÄ±m’ dedi. ‘KomutanÄ±ndÄ±r, son 6 ayÄ±n kalmÄ±ÅŸ, bir ÅŸey olmaz dayan’ dedim. En son babasÄ±nÄ± aradÄ±, ‘Baba gel beni buradan al, baba beni mahvedecekler’ dedi. Daha sonra babasÄ± gitti komutana yalvardÄ± ama göstermediler. Komutandan 10 günlük izin için özür diledi. BabasÄ± oÄŸlumu orada bÄ±raktÄ± geldi. BabasÄ± Urfa’ya döndükten sonra telefonlarÄ±mÄ±z susmadÄ±. BabasÄ± ile birlikte oÄŸlumun askerlik yaptÄ±ÄŸÄ± karakola gittim. Onlara ‘OÄŸluma bir ÅŸey yapmayÄ±n, yoksa burada çadÄ±r kurarÄ±m gitmem’ dedim. Komutan bana ‘Burada çadÄ±r kursan ne olur, içeride ne olduÄŸunu ne bileceksin’ dedi. Nitekim öyle de oldu. OÄŸlumu kanlÄ± kefen ile bÄ±rakÄ±p gittiler. Bir kedi öldürülse medyaya düÅŸüyor. OÄŸlumun haberini kimse yapmadÄ±. ‘Asker intihar etmiÅŸ’ dediler. Üstünü kapattÄ±lar.

‘KOMUTANLAR ÇELÄ°ÅžKÄ°LÄ° ÅžEYLER SÖYLEDÄ°’

FotoÄŸraf: MA

3 komutanla görüÅŸtüÄŸünü, 3’ünün de çeliÅŸkili ÅŸeyler söylediÄŸini söyleyen Demirkol, “Biri diyor kamera var, biri yok diyor. Ä°l Jandarma KomutanÄ± bana Ömer Faruk Demirkol’un komutanÄ±nÄ±n ifadesini alÄ±rken korkudan titrediÄŸini söyledi. Bu çocuÄŸa ne yaptÄ±nÄ±z? Bir komutan ise olayda bir sorumsuzluk olduÄŸunu söyledi. Ben de feryadÄ±mÄ± duyurmak istiyorum. Bu olay kapanmasÄ±n. OÄŸluma intihar süsü veriyorlar. OÄŸlumun kanÄ± yerde kalmasÄ±n. Ben yandÄ±m, baÅŸka anneler yanmasÄ±n. Bu olaylarÄ±n üstü kapanmasÄ±n” dedi. KÄ±zÄ±nÄ±n, sosyal medya hesaplarÄ±nda yaÅŸananlarÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için tehdit edildiÄŸini de söyleyen Demirkol, “Sosyal medya hesaplarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Bizi susturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. MedyayÄ± susturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi.

YENÄ°ÇAÄž YAZARI DA YAZDI: ÖLÜME MÄ° SÜRÜKLENDÄ°?

Ömer Faruk Demirkol (FotoÄŸraf: MA)

Söz konusu iddialarÄ± YeniçaÄŸ gazetesi yazarÄ± Mehmet Faraç da “UrfalÄ± asker ölüme mi sürüklendi?” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda dile getirdi. YeniçaÄŸ yazarÄ± “BirliÄŸinde ‘sürekli aÄŸladÄ±ÄŸÄ±’ gerekçesiyle Urfa’ya izinli gönderilen Ömer’in Islahiye’ye dönüÅŸü ne yazÄ±k ki onun sonu oldu… Çünkü 14 Ekim akÅŸamÄ±, ‘bir baÅŸka askerin yerine tuttuÄŸu nöbet’ sÄ±rasÄ±nda ‘intihar etti’ÄŸi açÄ±klandÄ±!!!” dedi. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 17:38

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