Bia Medya GÃ¶zlem: Gazetecilere Ã¼Ã§ ayda 3 bin 23 yÄ±l 10 ay hapis

Bia Medya GÃ¶zlem Raporu: 123 gazeteci hapiste. 304 gazeteci ve medya temsilcisi 46 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istemiyle yargÄ±landÄ±.

Bia Medya Gözlem Raporuna göre, 2018 Temmuz, AÄŸustos, Eylül döneminde medyada merkezileÅŸme ve otoriterleÅŸme derinlik kazandÄ±; baÅŸta ifade özgürlüÄŸü olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlaller Avrupa BirliÄŸi (AB) ve ilgili uluslararasÄ± çevrelerde eleÅŸtirilerle karÅŸÄ±landÄ±, kÄ±nandÄ±.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu tarafÄ±ndan Bianet için hazÄ±rlanan rapora göre, 123 gazeteci hapiste. 304 gazeteci ve medya temsilcisi 46 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, bir müebbet, 3 bin 23 yÄ±l 10 ay hapis istemiyle yargÄ±landÄ±. 28 gazeteci ErdoÄŸan’a hakaret sanÄ±ÄŸÄ± ve/veya ÅŸüphelisi oldu.

Yine de AB ile yeniden müzakere zemini arayan Türkiye ile AB ülkeleri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde esas belirleyici temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlaller olmasa da gazeteci-Yazar RagÄ±p Zarakolu için KÄ±rmÄ±zÄ± Bülten çÄ±karÄ±lmasÄ±, AvusturyalÄ± Max Zirngast’Ä±n Ankara’da “örgüt üyeliÄŸi”nden tutuklanmasÄ±, Almanya merkezli Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel’in “haksÄ±z tutukluluk” davasÄ± ve benzeri örnekler Avrupa’da gündem oluÅŸturdu.

Temmuz-AÄŸustos-Eylül 2018 dönemini kapsayan BÄ°A Medya Gözlem Raporu, özellikle “örgüt üyeliÄŸi”, “örgüt propagandasÄ±” ve “CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret”ten yargÄ±lanan birçok gazeteciye, bu dönemde mahkum olmalarÄ± nedeniyle hapis yolunu gösteriyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na “hakaret suçu”nu düzenleyen TCK 299, 1 Ekim 2018’e kadar en az 49 gazetecinin hapis, ertelemeli hapis veya para cezasÄ± olarak mahkumiyetine zemin oluÅŸturdu.

Rapora göre, söz konusu dönemde en az 304 gazeteci ve medya temsilcisi, “darbecilik”ten “hakaret”e kadar varan suçlamalar nedeniyle toplam 46 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, 1 müebbet hapis, 3 bin 23 yÄ±l 10 ay hapis, 30 bin TL adli para cezasÄ± ile 3 milyon 540 bin TL de manevi tazminat istemiyle yargÄ±landÄ±.

Türkiye’de mesleki faaliyetleri veya siyasi dosyalardan mahpus 123 gazetecinin dosyasÄ± da Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) içtihatlarÄ±na göre sorunlu pratiÄŸe çeÅŸitli açÄ±lardan Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

BÄ°A Medya Gözlem Raporu’nda “öldürülen gazeteciler”, “hapisteki gazeteciler”, “saldÄ±rÄ±, tehdit ve engellemeler”, “cezasÄ±zlÄ±k / hak aramalarÄ±”, “soruÅŸturmalar, açÄ±lan-süren davalar, kararlar”, “hakaret, kiÅŸilik haklarÄ± ve tazminat davalarÄ±”, “yasaklamalar, kapatmalar, toplatmalar”, “Anayasa Mahkemesi”, “AÄ°HM” ve “RTÜK” gibi bölümler yer alÄ±yor.

Türkiye’de mesleki faaliyetleri veya siyasi dosyalardan yargÄ±lanan 123 gazeteci, gazetecilik ve politik davalar çerçevesinde Ekim ayÄ±nÄ± hapishanede karÅŸÄ±ladÄ±. Hapishanedeki 123 gazeteciden 36’sÄ± halen yargÄ±lanÄ±yor, 31’i mahkum olarak dosyalarÄ±nÄ± istinaf mahkemesine veya YargÄ±tay’a taÅŸÄ±dÄ±. 27’si hükümlü, 29’u da hapiste iddianame bekliyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 17:50

www.evrensel.net