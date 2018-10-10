Kağıt ve tost artık lüks

Merve İLHAN

Kartal / İstanbul

Ekonomide yaşanan daralma ile ülke olarak hızla bir krize doğru sürüklendiğimiz bir dönemden geçiyoruz.

Kırtasiye malzemelerinden kantin fiyatlarına, mutfak ihtiyaçlarından faturalara, ev kiralarından giydiğimiz kıyafetlere kadar nefes aldığımız her an ve her alanda acı ama gerçek zamlar ile karşı karşıyayız.

Tüm bu zamlar bizim yaşamımızı kıskaç altına alırken diğer bir taraftan “uzmanlar” bu ekonomik daralma içerisinde trajikomik açıklamalarda bulunuyorlar: “Evde kalın giyecekle oturun, bütün petekleri yakmayın. Nohut, fasulye tüketin.”

KANTİNDEN KIRTASİYEYE ZAMLAR

Biz de Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Batu ile ekonomik daralmanın onun yaşamına etkisi üzerine okul çıkışında bir araya geldik.

Batu meslek lisesinde mobilya bölümü öğrencisi. Aynı zamanda rap müzik ile ilgileniyor. Ve bu aralar yeni albüm hazırlıkları sürüyor. Ekonominin gidişatını sorduğumuzda üç ayrı rap grubu olarak bir stüdyoyu ortak kullandıklarını söyledi. Sebebi ise kira fiyatlarındaki artış.

Diğer bir taraftan zamların etkisini şöyle dile getirdi: “Okulumuzda çoğunlukla düşük gelirli ailelerin çocukları olarak eğitim görüyoruz. Bir taraftan gıdadaki zamlar ile kantin fiyatları artarken, bir yandan da kağıda gelen zam ile kitap fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Ve biz karnımızı doyuracağımız tosttan, sınava hazırlanmak için kullanmamız gereken test kitaplarını almaya kadar her alışverişimizde daha da zorlanır hale geldik.”

Eğitim alanında yapılan bütçe kısıtlamasına dair ise “Devlet bütçesinin önemli bir bölümünü silahlanmaya yaparak, diğer ülkeler arasında sürdürdüğü gövde gösterisinden bizlere düşen ise yoksulluk ve açlık oluyor.” dedi.

KRİZİN FATURASI DA BİZİM CEBİMİZDE

Kendisi de meslek lisesinde verilen eğitimin yetersizliğinden memnun değil ve eğitime verilen önemin düşük olduğu ülkemizde eğitim de ilerlemenin pek mümkün olmayacağının altını çiziyor.

Geliri düşük olan bir öğrencinin ailesi için temel lise zaten bir hayalken Batu, dershane fiyatlarındaki artıştan dolayı hafta sonları okulunda verilen kurslar ile üniversite sınavına hazırlanmaya çalışıyor.

Tüm bunlar ile birlikte Batu, ekonomik daralmanın faturasının kendisi gibi işçi emekçi ailelerine ve çocuklarına kesilmemesi gerektiğini, tasarruf etmesi gerekenin bu krize gençleri sürükleyenlerin ödemesi gerektiğini söyledi. Ve öğrenciler olarak kantin fiyatlarındaki artıştan, fotokopi paralarına kadar imza toplamanın, dilekçe yazmanın önemli olduğunu, okulunda arkadaşlarının da bu durumdan hoşnut olmadığını ve artık harekete geçmenin aciliyetinin her gün daha da arttığının altını çizdi.