Hesabın içinden çıkamadık

Sinan DEMİRBİLEK

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ekonomik daralmanın etkileri toplumun tabanında gündelik ihtiyaçların, temel besinlerin fiyatlarının artışı ile birlikte iyice hissedilir oldu. Öğrenciler açısından da bu duruma ek olarak ders materyallerinin, yemek fiyatlarının, ulaşım ücretlerinin artışı halihazırda ekonomik bunalımda olan öğrencileri daha da zorluyor. Bu bunalımdan çıkmaya çalışan öğrenciler yeterli desteği ailelerinden alamadıkları için yarı zamanlı ve günü birlik işlerde ihtiyaçlarını karşılamak için okulla eş zamanlı bir şekilde çalışıyorlar. Bunun sebeplerinden biri kredi/burs alan öğrencilerin bu destekle hayatlarını devam ettiremeyecek durumda olmaları gerçeğidir. Öğrenim kredi ve bursuna yapılacak olan zamlar enflasyon ve kurdaki artışın ekonomide yarattığı yıkımın etkilerinin önüne geçemiyor. Bugün açısından ise öğrenim kredisi alarak büyük bir yükün altına girmeden üniversite hayatını devam ettirmeye çalışan öğrenciler maddi açıdan hiçbir destek görmediğinden kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakılıyor.

BİRKAÇ BURS VEYA GÜNÜBİRLİK İŞ OLMADAN MALZEME YOK

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi özelinde de istenen materyallerin pahalılığı geçim derdinde olan öğrencileri fazlasıyla zorluyor. İnşaat mühendisliği öğrencilerini kitapların pahalılığı zorlarken, çevre mühendisliği öğrencilerini de laboratuvar materyalleri ve kitaplar zorluyor. Okuduğum bölüm olan harita mühendisliğinde ise fiyatları 300 ile 900 TL arasında değişen programlanabilir hesap makinesi almak bizleri zorluyor.Bölüm arkadaşlarımdan biriyle konuştuğumda zaten okulun ilk haftalarında masrafların çok olduğunu, bir bursunun neredeyse tamamını hesap makinesine ayırması gerektiğini söyledi. Bir diğer arkadaşımla yaptığım sohbette ise hesap makinesini alabilmek için birkaç gün, günübirlik işte çalışması gerektiğini söyledi.

HESAP MAKİNESİ BİLE HESAPLAYAMAZ

Sınıf ortamında şahit olduğum konuşmalarda ise sınavlardan önce üst sınıflardan hesap makinesi kiralama seçeneği oldukça sık dile getirilir oldu ancak burada da sınav öncesi makineye sınavda kullanılacak formülleri yazmanın çok zor olduğunu ve pratik eksikliğinin sınavda büyük bir problem oluşturacağı konuşuluyordu.Mühendis adayı öğrenciler olarak hesaplıyoruz hesaplıyoruz bu işin içinden çıkamıyoruz.