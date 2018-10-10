Sahneden duyulmaya devam

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Anadolu Üniversitesi

Eskişehir

Bu sene 26-27-28-29 Ağustos tarihlerinde ikincisini gerçekleştirdiğimiz Amatör Tiyatrolar Dayanışması kampımıza Türkiye'den çeşitli üniversitelerin tiyatro topluluklarından katılım oldukça fazlaydı. Bunun yanı sıra birçok değerli ve ünlü tiyatro sanatçısı ablalarımız ve abilerimiz de bizleri yalnız bırakmadılar, bizlere hem eğitim hem deneyim aktarımı hem tecrübe vermiş oldular hem de ortak tartışma alanımızda bulunmuş oldular.

Gençlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği, ortak üretim sağlayabildiği bu tiyatro kampı oldukça değerli ve faydalıydı.

AMATÖR TİYATROLAR DAYANIŞMASI (ATD) NEDİR?

ATD; 2016 yılında, üniversite tiyatrolarının, amatör tiyatroların sorunlarını, problemlerini, örneğin sahnesizleştirilmeye, ödeneksizleştirilmeye, sansüre, tiyatroya, sanata karşı baskıya, üniversite kulüpleri içerisinde ikinci plana atılmaya karşı oluşturulmuş bir dayanışma platformudur, temelleri bu amaçlar doğrultusunda atılmıştır. En önemlisi de biz bu oluşumu kurarken umutlandık, umut ile kurduk.

İki kamp geçirdik, burada çeşitli atölyeler, oyunlar, tartışmalar, aktarımlar, söyleşiler, fuayeler ve en önemlisi de forumlar gerçekleştirdik. Bu forumlarda amatör tiyatro içerisindeki gençlerin tartışmaları ve aldıkları kararlar, az önce bahsettiğim amaçlara yönelikti.

AMATÖR TİYATRO NEDİR?

Amatör tiyatrolar, genel algı olan "işini iyi yapmayan, sanatta estetik kaygı taşımayan, mesaj kaygısı taşımayan" vb. gibi şeyler değil, aslında profesyonel ve amatör tiyatronun en belirgin ve en temel farkı şudur; amatör tiyatrolar (hepsi olmasa da) kolektif bir yapıya sahiptir, kar amacı gütmez ve sahnelenen oyunlarından para kazanmazlar. Amatör ruh bunu yansıtmaktadır.

Tekrar ATD'ye dönecek olursak, amatör tiyatrocular olarak henüz sadece iki senesini geride bırakmış olan bu oluşumu daha da büyütmek, isminde de olduğu gibi "dayanışma" kavramını daha da güçlendirmek, kampımızı her sene yapmaya devam edip bunu gelenekselleştirmek ve ellerimizden alınmış olan tüm haklarımızı geri almak istiyoruz.

SANATIN GÜÇLÜ VE MUHALİF YANI

Tabii ki tiyatro sanatı hep eksi puanla yola başlamıştır, muhalif bir yanı olduğu için, baskıya ve kısıtlamalara karşı durduğu için, gençlerin ortak ve birlikte kolektif üretimine zemin sağladığı için.

Evet bazı üniversite tiyatro ekipleri olarak sahnemiz yok ve sahnemiz sokaklar, kafeler, parklar ve kendi evlerimiz oldu. Evet ödeneğimiz de yok ve paramız kendi cebimizden çıkıyor. Tüm zor şartlara rağmen sanata güveniyoruz, sanatın gücüne güveniyoruz, tiyatroyu seviyoruz ve sahneden duyulmaya devam etmek istiyoruz, tiyatro ile kalın!