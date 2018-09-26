HDPâ€™den af teklifi aÃ§Ä±klamasÄ±: KapsamÄ± eksik ve sorunlu

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen MHP'nin bazÄ± suÃ§larÄ±n ceza sÃ¼relerinde indirim teklifine iliÅŸkin konuÅŸtu.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, MHP'nin, bazÄ± suçlarÄ±n ceza sürelerinde indirim teklifi konusunda, “Teklifteki tespitleri, bu sorunun görülmesini, önemsenmesini deÄŸerli buluyoruz ama çözümün daha farklÄ± bir yöntem ve kapsamla ele alÄ±nmasÄ± konusunda bütün siyasi partilerin tutarlÄ±, samimi ve dürüst davranmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyoruz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Bilgen, TBMM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, MHP'nin, BazÄ± Suçlarla Ä°lgili Ceza Sürelerinin ÅžartlÄ± Ä°ndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin SalÄ±verilmesine Dair Kanun Teklifi'ne iliÅŸkin görüÅŸlerini paylaÅŸtÄ±.

Siyasetin görevinin toplumsal talebi ve çözülmesi beklenen sorunlarÄ± görmek ve bunun gereÄŸini yapmak olduÄŸunu dile getiren Bilgen, Türkiye'de adaletle ilgili ciddi bir sorun bulunduÄŸunu savundu. Teklifin gerekçesinde önemli tespitlerin olduÄŸunu belirten Bilgen, “Sorunun bir faili yokmuÅŸ gibi yargÄ±nÄ±n bu hale gelmesinin sorumluluÄŸuyla ilgili son noktayÄ± koyma konusunda son derece tereddütlü bir yaklaÅŸÄ±m var” ifadesini kullandÄ±.

‘SORUNUN ÖNEMSENMESÄ° DEÄžERLÄ°’

Teklifin kapsamÄ±nÄ± eleÅŸtiren Bilgen, ÅŸöyle devam etti:

“Sahte delil üretme, izinsiz dinleme gibi uygulamalara maruz kalan gazeteci, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcisi, siyasetçi ya da toplumun baÅŸka muhalif kesimleri olduÄŸunda bunu görmezlikten geleceÄŸiz ama evrak sahteciliÄŸi ya da baÅŸka suçlar olduÄŸunda bunu önemseyeceÄŸiz ve bunlarla ilgili çözüm arayacaÄŸÄ±z. Burada ikircikli bir yaklaÅŸÄ±m var. Sorunun büyüklüÄŸüyle ilgili tespitin çözümün yarÄ±m ve eksikliÄŸiyle birlikte ele alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Teklifteki tespitleri, bu sorunun görülmesini, önemsenmesini deÄŸerli buluyoruz ama çözümün daha farklÄ± bir yöntem ve kapsamla ele alÄ±nmasÄ± konusunda bütün siyasi partilerin tutarlÄ±, samimi ve dürüst davranmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyoruz.”

‘KAPSAMI EKSÄ°K VE SORUNLU’

Ayhan Bilgen, bütün siyasi partilerin konuyu görüÅŸmeye ve tartÄ±ÅŸmaya açÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸi düÅŸüncesinde olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, böylesi hassas bir konunun siyasi partilerin baÅŸka hesaplarÄ±nÄ±n parçasÄ± olarak ele alÄ±nmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°fade özgürlüÄŸüyle ilgili ciddi sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bilgen, “Teklifte sayÄ±lan suçlar bu tahliye avantajÄ±ndan yararlanacaklar ama yine bir dönemin aslÄ±nda maÄŸduriyeti olarak tarif edilebilecek on binlerce insan görüÅŸlerinden, sözlerinden dolayÄ± bundan faydalanamayacaklar. Bu kabul edilebilir bir durum deÄŸildir. KapsamÄ±nÄ± son derece eksik ve sorunlu görüyoruz ama ortada bir sorun olduÄŸu ve siyasetin bunu çözme konusunda da yapÄ±cÄ± hareket edeceÄŸimizi ifade ediyoruz” diye konuÅŸtu.

‘Ä°DLÄ°B’DEKÄ° SÄ°LAHLI GRUPLAR NEREYE GÄ°DÄ°YOR?’

Ä°dlib'de yaÅŸanan geliÅŸmelere de deÄŸinen Bilgen, sürecin barÄ±ÅŸçÄ±l seyretmesinin umut verici ve deÄŸerli olduÄŸunu dile getirdi. Sürecin savunulabilir açÄ±klÄ±kta ve kabul edilebilir gerçeklikte olmasÄ± gerektiÄŸine dikkati çeken Bilgen, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± 'OrayÄ± terk etmesi gereken silahlÄ± gruplar terk ediyorlar' diyor. Bu silahlÄ± gruplar nereye ve nasÄ±l gidiyor? SilahlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p mÄ± gidiyorlar yoksa silahlarÄ±nÄ± baÅŸkalarÄ±na karÅŸÄ± kullanmak üzere ellerinde tutmaya devam mÄ± ediyorlar? Suriye'nin baÅŸka bir bölgesine mi gidecekler? Türkiye bu kiÅŸilere kapÄ±sÄ±nÄ± açacak, göz yumacak mÄ±?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TBMM Ä°çtüzüÄŸü tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bilgen, “Daha baÅŸtan muhalefetin sanki bütün görevi, sorumluÄŸu ve rolü Mecliste yasama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geciktirmekmiÅŸ gibi bir kabulle hareket edildiÄŸinde ortaya çÄ±kacak Ä°çtüzük, daha az özgürlükçü ve milletvekilleri açÄ±sÄ±ndan ifade özgürlüÄŸünün daha fazla engellenmesi anlamÄ±na gelir” dedi.

Bilgen, TBMM Ä°çtüzüÄŸü'ne iliÅŸkin teklifi sunacak partinin, muhalefetin yapacaÄŸÄ± olumlu çalÄ±ÅŸmalara ve katkÄ±lara açÄ±k olmasÄ± konusunda bir irade beyanÄ± ortaya koymasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

‘BAÅžKALARININ Ä°TTÄ°FAKLARI ÜZERÄ°NDEN POLEMÄ°K YAPMAYIZ’

Bilgen, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bir gazetecinin, “AKP ve MHP arasÄ±nda ittifak görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±. HDP kanadÄ±nÄ±n böyle bir arayÄ±ÅŸÄ± olabilir mi? Büyük kentlerde diÄŸer partilerle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±labilir mi?” sorusu üzerine Bilgen, önceliklerinin kayyÄ±m atanan ÅŸehirlerin mutlaka kazanÄ±lmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

HDP'nin batÄ± illerinde de ciddi bir oy aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Bilgen, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Yerel seçimlerde, hangi parti nasÄ±l iÅŸ birliÄŸi yapmak istiyorsa yapar. Biz asla baÅŸkasÄ±nÄ±n ittifaklarÄ±, iÅŸ birlikleri üzerinden polemik yapmayÄ±z. HDP'yi seçilmiÅŸ pozisyonuna, aldÄ±ÄŸÄ± oya raÄŸmen kriminalize etmek, HDP ile birlikte hareketi de baÅŸtan suç gibi tarif etmek demokrasiye, halkÄ±n iradesine, seçmene ve milli iradeye saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. Çifte standarttÄ±r.”

‘KENDÄ° ADAYLARIMIZI GÖSTERECEÄžÄ°Z AMA DAYANIÅžMAYA AÇIÄžIZ’

Ayhan Bilgen, önümüzdeki günlerde meslek örgütleri, inanç gruplarÄ±, farklÄ± toplumsal muhalefet hareketleriyle birlikte yerel toplantÄ±lar yapacaklarÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan yapacaklarÄ± merkezi toplantÄ± ile yol haritalarÄ±nÄ± ÅŸekillendireceklerini söyledi. Bilgen, “Åžu an itibarÄ±yla Türkiye'nin batÄ±sÄ±nda da kendi adaylarÄ±mÄ±zla güçlü biçimde seçime hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z ama bu asla iÅŸ birliÄŸine kapalÄ± olmak, dayanÄ±ÅŸmaya, ortaklaÅŸmaya, deÄŸiÅŸimin önünü açmaya karÅŸÄ± mesafeli durmak anlamÄ±na gelmiyor. Ä°ÅŸ birliÄŸini ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± önemsiyoruz, buna açÄ±ÄŸÄ±z” dedi.

“HDP'nin ismi özellikle Ä°stanbul'da CHP ile anÄ±lÄ±yor. Böyle bir görüÅŸme oluyor mu?” sorusunu yanÄ±tlayan Bilgen, henüz resmi hiçbir görüÅŸmenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, CHP adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n da farklÄ± eÄŸilimleri ortaya koyduÄŸunu belirtti. Bilgen, “Bizim açÄ±mÄ±zdan tavÄ±r son derece nettir. Ä°stanbul'da da büyük diÄŸer kentlerde de deÄŸiÅŸim mümkündür ama deÄŸiÅŸimin olabilmesi için muhalefetin kendi arasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmasÄ±, ortaklaÅŸmasÄ± ve 1+1+1'in 3 deÄŸil 5 olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak formüllerin konuÅŸulmasÄ±, gerçekleÅŸtirilmesi gerekiyor” ifadesini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 13:39

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