Yeni Ulus Kent Meydanı projesine tepki: 'Kent merkezini katleder'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın hayata geçireceklerini açıkladığı “Yeni Ulus Meydanı Projesi”ne Mimarlar Odasından tepki geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın, Belediye meclis gündemine gelen ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı “Yeni Ulus Meydanı Projesi”ne Mimarlar Odası tepki gösterdi. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, projenin Ulus tarihi kent merkezini ve ulaşımını katledeceğini belirtti. Ulus’ta tarihi kent merkezine dair yapılan planlara açtıkları davalarla imar planlarının defalarca iptal edildiğini hatırlatan Candan,Ulus’un tarihini bilmeyenler tarafından projelendirildiğinin bilirkişi raporlarına girdiğini ifade etti. Projenin Ulus tarihi kent merkezinde telafisi imkansız zararlara yol açacağını kaydeden Candan, bu projeyi de yargıya taşıyacaklarını belirtti.

ULUS’UN KARAKTERİ DEĞİŞTİRMEK İSTENİYOR

Candan, İller Bankası ve Gençlik Parkı önünden trafiğin alta alınarak bir meydan oluşturma yaklaşımının Ulus’un var olan değerlerini yerle bir eden, yapılarını yıkan bir yıkım ve yok etme anlayışıyla Ulus’un karakterini değiştirmek üzerine kurgulandığını belirtti. Candan şunları söyledi: “Ulus Cumhuriyet'in kuruluş mekanı ve kalbi, kültürel katmanların buluşma mekanıdır. Ulus’un altında da, üstünde de bir tarih yatmaktadır. Ankara’ya 23.5 yıldır kötülük yapan Melih Gökçek projelerinin devamlılığını savunan Mustafa Tuna ve iktidarın bu yerel yönetim anlayışı bitmeye mahkumdur”.

‘İŞ BİLMEZLERİN ELİNDE VARLIĞIN YOKLUĞA DÖNÜŞÜMÜ’

Candan projenin tarihi kent merkezine otomobil trafiği geçişini teşvik edeceğini vurgulayarak, tarihi yapıların ve özellikle Roma Hamamı kalıntılarınının olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Üst ölçekli planlarda ve Ulaşım Ana Planı’nda yer almayan bu yol projesinin, kentin en değerli alanlarını bir köprülü kavşağa dönüştüreceğini kaydeden Candan, “Kent merkezinde motorlu taşıtların egzoz gazları ve diğer olumsuz kalıcı etkilerine maruz bırakacak. Özellikle toplu taşıma hizmetlerinin sıkışmasına neden olacak. Bu nedenlerle bu projenin uygulanması geri dönülmez yanlışlıklara yol açacaktır. Ulus çok kültürlülüğü hoşgörüyü yansıtan bir kültürel katmanlar bütünü olarak Ankara için büyük bir varlık değeridir. İş bilmezlerin elinde bu varlığın yokluğu dönüşmesi kabul edilemez ” şeklinde konuştu.

BU PROJE PLANSIZLIKTA ISRAR ETMEKTİR

Ulaşım Uzmanı ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi Danışma Kurulu Erhan Öncü ise "Aç kapa yöntemiyle tünel yol projesi yapmak, bütüncül ve bilimsel olmayan Gökçek projelerine devam etmek, plansızlıkta ısrar etmektir” dedi. Bu projeyle ulaşımın içinden çıkılamaz duruma geleceğini vurgulayan Öncü, tüm dünya kentlerinde merkezden geçen otoyollar ve viyadükler yıkılırken bu projenin kentlilere hiçbir yararı olmayacağını ve geri dönülmez yıkıntılar yol açacağını kaydetti. Öncü şunları söyledi: “Bir gecede milyonlarca ağacı keserek yol açanlar, Ankara’yı ve tarihi Ulus’u otomobillere açarak ve tarihi merkezi bir transit geçiş alanına dönüştürecektir. Dünyada benimsenen kent ve ulaşım planlama ilkelerinin tam tersine yapılan bu proje Ankara’da yüzlercesi yapılan ama hiçbiri trafik sorununu çözemeyen kavşaklardan biri olmaya adaydır”. Ankara’da raylı sistem inşaatları, otobüs sisteminin geliştirilmesi, özel otobüs yolları gibi toplu ulaşım projelerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Öncü, projenin Büyükşehir Belediyesi’nin “aczi ve iflasını” gösterdiğini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Eylül 2018 15:25

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