AÄŸbaba: TÃ¼rkiyeâ€™de her yer 3. havalimanÄ±

Ä°nÅŸaatlarda son 5 yÄ±lda 35 bin iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±. 1754 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 1940 iÅŸÃ§i sakatlandÄ±.

3. HavalimanÄ±nda iÅŸçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar gündemde sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± korurken CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Emek BürolarÄ± Genel Koordinatörü Veli AÄŸbaba, Türkiye’de inÅŸaat iÅŸçileriyle ilgili acÄ± gerçeÄŸi ortaya koydu: “Ä°nÅŸaatlarda son 5 yÄ±lda 35 bin iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±. 1754 iÅŸçi öldü, 1940 iÅŸçi sakatlandÄ±.”

RAKAMLARLA Ä°NÅžAAT Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N DURUMU

AÄŸbaba, Türkiye genelinde inÅŸaat iÅŸçilerinin durumuna iliÅŸkin bir rapor açÄ±kladÄ±. 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yapÄ±lan eylemlerin temel nedeninin inÅŸaat sektöründeki çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n güvencesiz ve saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda oluÅŸundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporun detaylarÄ±nda inÅŸaat iÅŸçilerinin koÅŸullarÄ± ve durumuna iliÅŸkin ÅŸu bilgilere yer verildi:

- Türkiye’de ölümlü iÅŸ kazalarÄ±ndan en çok inÅŸaat sektörü öne çÄ±kÄ±yor.

- 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda iÅŸçi ölümlerinin iÅŸ kollarÄ±na oranÄ± incelendiÄŸinde inÅŸaat sektörü yüzde 20 ile 22 arasÄ±nda yer almaktadÄ±r.

- Ä°nÅŸaat sektöründe her yÄ±l ortalama 70 ile 90 bin kiÅŸi meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

- Ä°ÅŸçi ölümlerinde AB ülkeleri arasÄ±nda birinci sÄ±rada yer alan ülkemizde inÅŸaatta çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçi sayÄ±sÄ± AB ülkelerine oranla yaklaÅŸÄ±k 3 kat daha fazladÄ±r.

- 2018 aÄŸustos verilerine göre en az 180 iÅŸçinin iÅŸyerlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ülkemizde, inÅŸaat iÅŸ kolu ölümlü kazalarÄ±n en çok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iÅŸ koludur.

- Ä°stanbul Esenyurt’da 11 iÅŸçinin kaldÄ±klarÄ± çadÄ±rda yanarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, Torunlar Center’da asansör kazasÄ± sonucu 10 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi gibi öznel örnekler, ÅŸantiyelerde iÅŸ güvenliÄŸinin ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadÄ±r.

- Her gün ortalama 3 ile 5 iÅŸçinin iÅŸ kazalarÄ± neticesinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ülkemizde, inÅŸaatlarda yaÅŸanan ölümlü iÅŸ kazalarÄ± neredeyse bu sayÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±na tekabül etmektedir.

'Her gÃ¼n 4 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor'

SENDÄ°KALAÅžMA NEREDEYSE YOK: YÜZDE 3.4

- Ä°nÅŸaat istihdamÄ±n en çok olduÄŸu iÅŸ koludur. 1 milyon 805 bin 928 kayÄ±tlÄ± çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 700 bine yakÄ±n kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedilmektedir.

- 14 milyon 121 bin 664 iÅŸçiden sadece 1 milyon 802 bin 155’i sendikalÄ±dÄ±r. Yani ülkemizdeki sendikalaÅŸma oranÄ± mevcut kayÄ±tlÄ± çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin sadece yüzde 12.76’sÄ±na denk düÅŸmektedir.

- SendikalaÅŸma oranÄ±ndaki bu düÅŸük oran inÅŸaat sektöründe de gözlemlenmektedir. Ä°ÅŸ kollarÄ±na göre en düÅŸük sendikalaÅŸma oranÄ± yüzde 3.4 ile inÅŸaat iÅŸ kolundadÄ±r.

- Ä°nÅŸaat iÅŸ kolu aynÄ± zamanda taÅŸeron çalÄ±ÅŸma iliÅŸkilerinin yoÄŸun olarak uygulandÄ±ÄŸÄ± bir sektördür. ÇalÄ±ÅŸma iliÅŸkilerinin bir iÅŸyerinde neredeyse yüzde 90’Ä± taÅŸeron iliÅŸkilerine devredilmiÅŸtir. Bu da hak ihlallerini arttÄ±rmaktadÄ±r. Ä°ÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma alanlarÄ± tamamen denetimsizliÄŸe terk edilirken ÅŸantiyelerdeki barÄ±nma koÅŸullarÄ± da iÅŸçiler için bir o kadar vahim durumdadÄ±r. SaÄŸlÄ±ksÄ±z yemekhaneler, yetersiz ve saÄŸlÄ±ksÄ±z duÅŸ ve lavabolar da barÄ±nma sorununun önemli bir parçasÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r.

- Günlük yevmiye usulüne göre çalÄ±ÅŸtÄ±rma veya ücret ödemelerindeki düzensizlik iÅŸçilerin en çok yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar arasÄ±nda yer almaktadÄ±r.

- Ä°nÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin günlük aldÄ±klarÄ± 80 ile 100 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸmektedir. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin çoÄŸunun aylÄ±k kazancÄ± asgari ücret civarÄ±ndadÄ±r.

- ÇalÄ±ÅŸma saatleri ve fazla mesai koÅŸullarÄ± inÅŸaat sektöründe açÄ±kça ihlal edildiÄŸi alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir. Günlük 8 saati aÅŸan çalÄ±ÅŸma saatleri ve fazla mesai uygulamasÄ±nÄ±n ücret veya izin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±na denk gelecek ÅŸekilde düzenlenmemesi iÅŸçilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± en büyük sorunlardan biridir.

Raporda ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n almasÄ± gereken önlemlere iliÅŸkin öneriler de sÄ±ralandÄ±:

- Tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸine yönelik düzenlemelerinin yaÅŸama geçirilmesi, risk deÄŸerlendirmesi yapÄ±lmasÄ±, iÅŸyeri çalÄ±ÅŸma düzenlemelerinin belirlenmesi gerekmektedir. AyrÄ±ca inÅŸaat alanlarÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n önüne geçilmesi için ayrÄ± komisyonlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve denetimlerin sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir.

- Ä°nÅŸaat iÅŸ kolunda taÅŸeron ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma sisteminin tamamen yasaklanmasÄ± gerekmektedir.

- Ä°ÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi uzmanlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±na yönelik sÄ±kÄ± tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerekmektedir.

- Ä°ÅŸçilerin barÄ±nma koÅŸullarÄ± hem ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± hem de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan denetlenmelidir.

- Meslek hastalÄ±klarÄ±na yönelik iÅŸçilerin düzenli olarak saÄŸlÄ±k kontrollerinden geçirilmesi gerekmektedir.

- Ä°nÅŸaatlarda günlük çalÄ±ÅŸma saatinin 7.5 saat olarak acilen hayata geçirilmesi, Ä°ÅŸ Kanunu’nda yer alan çalÄ±ÅŸma saatlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

- KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamÄ±n önüne geçilmesi ve çalÄ±ÅŸan tüm iÅŸçilerin SGK kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± denetlenmelidir.

- Ölümlü iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen inÅŸaat sektörünün tehlikeli iÅŸ kollarÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi ve buna uygun çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bir an önce yerine getirilmesi gerekmektedir.

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileriyle uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:34

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