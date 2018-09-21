3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileriyle uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸma

Ä°nsanca yaÅŸama talepleri nedeniyle tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine uluslararasÄ± sendika ve konfederasyonlar destek verdi.

3. havaalanÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden iÅŸçilerin tutuklanmasÄ±na tepkiler sürüyor. UluslararasÄ± sendikalar ve konfederasyonlar, tutuklanan iÅŸçilerin derhal serbet bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve iÅŸçilerin taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi.

UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), tutuklamalarÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸçilerin iÅŸ kazalarÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n çok kötü olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ücretlerini de alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ITUC, haklarÄ± için mücadele eden iÅŸçilerin 400’den fazlasÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n kabul edilir bir tarafÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tutuklu iÅŸçilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Avrupa Ä°nÅŸaat ve Ä°ÅŸçileri Federasyonu (EFBWW) da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, tutuklanan iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. EFBWW BaÅŸkanÄ± Dietmar Schaefers imzasÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸ kazalarÄ±na dikkat çekilerek, barÄ±nma, beslenme, ulaÅŸÄ±m ve temel haklardan yoksun çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin ücretlerini de alamadÄ±klarÄ±nÄ±n bilgisini verdi. EFBWW BaÅŸkanÄ±, bütün bu koÅŸullara karÅŸÄ± temel hak ve taleplerini kabul ettirmek isteyen iÅŸçilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve tutuklanmasÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini belirterek, derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Schaefers, iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸma içinde olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Ä°ngiltere Demiryolu Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (RMT) Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Steve Hedley de Evrensel’e bir açÄ±klama yaparak, ErdoÄŸan ve AKP rejiminin iÅŸçiler üzerindeki baskÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Hedley mesajÄ±nda, ekonomik kriz ve Türk LirasÄ±’nÄ±n deÄŸerinin düÅŸmesinin tüm yükünün iÅŸçilerin sÄ±rtÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yüzden mücadele eden, haklarÄ±nÄ± arayan iÅŸçilere baskÄ± ve zorbalÄ±k kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 24 iÅŸçinin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Hedley, RMT olarak dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ±nÄ± ve destek sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ä°ngiltere GÄ±da ve FÄ±rÄ±ncÄ±lar SendikasÄ± (BFAWU) Ulusal BaÅŸkanÄ± Ian Hodson da Evrensel Londra Bürosuna gönderdiÄŸi mesajÄ±nda, ölmemek ve yaralanmamak gibi doÄŸal haklarÄ±nÄ± isteyen iÅŸçilere hükümetin, polis ve jandarma ile saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. “Acilen tutuklanan iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. BEAWU olarak, Türkiye’deki iÅŸçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanüstü kötü koÅŸullarÄ± tüm sendikalarla gündeme getirmeye devam edecek” denilen açÄ±klamada, “3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin kendi haklarÄ± için mücadelesinde yanlarÄ±nda olmaya ve dayanÄ±ÅŸma içinde olmaya devam edeceÄŸiz. Ä°ÅŸçilerin saÄŸlÄ±k, güvenlik ve adalet talepleri kabul edilsin ve 24 iÅŸçi derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (TSSA) Genel Sekreteri Manuel Cortes da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, haklarÄ± için mücadele eden iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ± belirtti. Cortes, “Türk devleti iÅŸçileri derhal serbest bÄ±rakmalÄ±dÄ±r. Bu saldÄ±rÄ± ve gözaltÄ±lar ILO anlaÅŸmalarÄ±na ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. Gerekenin yapÄ±lmamasÄ± durumunda, bu antidemokratik tutum herkesçe lanetlenecektir. Ä°ÅŸçilere özgürlük” mesajÄ± yayÄ±nlayarak 24 iÅŸçinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve tün havalimanÄ± iÅŸçilerinin taleplerinin kabul edilmesini istedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:42

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