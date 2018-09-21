'Her gÃ¼n 4 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor'

CHP Milletvekili Tekin BingÃ¶l, AKP dÃ¶neminde yaÅŸanan iÅŸ cinayetleri hakkÄ±nda rapor hazÄ±rladÄ±.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP döneminde yaÅŸanan ve her yÄ±l sayÄ±sÄ± artan iÅŸ cinayetleri hakkÄ±nda bir rapor hazÄ±rladÄ±. “HavalimanÄ± Ä°ÅŸçilerinin DireniÅŸi: ‘Ä°ktidar HayatÄ± Hedef AldÄ±ÄŸÄ±nda Hayat Ä°ktidara DireniÅŸ Olur’” baÅŸlÄ±klÄ± raporda, son 16 yÄ±lda 21 bin 800 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinin belirtildi. 2013 yÄ±lÄ±ndan 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±na kadar 722 kadÄ±n ve 319 çocuk iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildiren Bingöl, ÅŸu bilgileri verdi: “Günde 12 saati geçen uzun çalÄ±ÅŸma süreleri, aÄŸÄ±r ve aÅŸÄ±rÄ± çalÄ±ÅŸma, yoÄŸun çalÄ±ÅŸma, iÅŸ baskÄ±sÄ±, geçici iÅŸlerde çalÄ±ÅŸma, iÅŸ stresi, düÅŸük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi gibi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± ciddi olarak tehdit ediyor. 2013 yÄ±lÄ±nda en az 15 iÅŸçi, 2014 yÄ±lÄ±nda en az 25 iÅŸçi, 2015 yÄ±lÄ±nda en az 59 iÅŸçi, 2016 yÄ±lÄ±nda en az 90 iÅŸçi, 2017 yÄ±lÄ±nda ise en az 89 iÅŸçi iÅŸyeri içinde (iÅŸyeri dÄ±ÅŸÄ±nda ise iÅŸe baÄŸlÄ± olarak) intihar ederek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.” CHP’li Bingöl, “Üçüncü HavalimanÄ± iÅŸçilerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ, Türkiye’de emeÄŸin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklar, haksÄ±zlÄ±klar ve tüm bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda gösterilen mücadelenin kÄ±ymeti açÄ±sÄ±ndan sadece bugün deÄŸil; gelecekte de tarihi öneme sahip olacak. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan iÅŸçi ölümleri ve her gün artan iÅŸ kazalarÄ± iÅŸçiler arasÄ±nda direniÅŸi, mücadeleyi ve örgütlenmeyi zorunlu kÄ±lmakta” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 20:39

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