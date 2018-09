VarlÄ±k Fonu'nun BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸkan Vekili Albayrak oldu

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkan vekilliğine ise damadı Bakan Berat Albayrak getirildi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan getirildi. Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da başkan vekili oldu.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü'nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zafer Sönmez'in Yönetim Kurulu Fonu Genel Müdürlüğü görevine getirildiği atama kararına göre, başkan vekilliğine Berat Albayrak atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü.

Varlık Fonu’na kamunun denetimi gerek

​Bütçe hakkının gaspı: Varlık Fonu!

MAAŞ ALMAMAYA KARAR VERDİLER

Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını 13 Eylül günü gerçekleştirdi. Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları kurumdan maaş almamayı kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı.

AZİZ KONUKMAN: VARLIK FONU’NDA HER AN, HER ŞEY BEKLENEBİLİR

İktisat Profesörü Aziz Konukman, Varlık Fonu’na Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olmasını şöyle yorumladı: “Varlık Fonu bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Hatta faaliyet raporunu hazırlayıp Meclise sunamadı. Orada bürokratlar var, yönetim kurulu üyeleri var. Recep Tayyip Erdoğan devamlı Varlık Fonu’na birilerini atıyor. Başbakana bağlıydı. Başbakanlık kalkınca böyle bir düzenleme yapılacağı belliydi. Artık Cumhurbaşkanına damat vekillik yapacak. Emekten yana bütün oluşumların gözü Varlık Fonu’nda olmalı. Onun her icraatını yakından izlemeli. Bu bir tür Düyûn-ı Umûmiye gibi bir örgüt. Bu, hazinenin onayı olmaksızın her türlü borçlanmanın önünü açabilecek, portföyündeki her türlü kamusal varlığı ipotek göstererek borçlanabilecek. Bunu izlemek gerekiyor. Şu ana kadar Varlık Fonu yasal görevlerinin hiçbirini yerine getirmiş değil. Hiçbir faaliyet raporunu yerine getirmiş değil. Sayıştay denetimine değil TBMM denetimine bağlı. Çok önemli bir fon, önümüzde en çok konuşulacak bir fon. Her şeyi yapabilir. Bu bir tür paralel hazine. Bir bakılmış buradan bir takım işlemler gerçekleştiriliyor. Elinin altında duran, her an her şeyi bekleyebileceğimiz bir fon.”

KILIÇDAROĞLU'DAN ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , twitter hesabından yaptığı eleştiride, "Bir devlet düşünün! Cumhurbaşkanı kendisini bir kararnameyle Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, damadını da Başkanvekilliğine atıyor… Başkanı olduğu fon, Bütçe dışında… Bu fonu Sayıştay denetleyemiyor, TBMM denetleyemiyor...” dedi.

SARUHAN OLUÇ: TEK ADAM YÖNETİMİ TAM OLARAK BU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, da “Tek kişi dediğimiz yönetim bu aslında. Türkiye’nin mali açıdan en değerli olanların toparlandığı Varlık Fonu yönetimi kayınpeder ile damadın elinde. Üstelik ne Türkiye’nin tarihinde ne de Osmanlı tarihinde böyle bir örnek yoktur” diye tepki gösterdi.

“Bu ülkenin bütün emekçilerinin, işçilerinin, halkının alın teri ile çalışmasıyla, birikimleri ile oluşturduğu şirketler, kamu malı olan şirketlerin tamamı kayınpeder ve damatta diyen Oluç, “Tek kişi yönetiminin en bariz göstergelerinden bir tanesidir. Bu hiçbir demokrasi anlayışıyla, demokrasi kültürüyle ya da ekonomi anlayışıyla bağdaştırılabilecek bir durum değildir. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik, finansal krizlerin, yolsuzlukların, şirketlerin batırılmasının, peşkeş çekilmesinin zemini hazırlanmaktadır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece kendini atamakla değil bir de damadını atamakla da bir ilke imza attığını vurgulayan Oluç, şöyle devam etti: “Hazine ve Maliyeyi damadına bağladıktan sonra Varlık Fonu’nu da oraya bağlaması büyük bir skandal, söylenecek laf yok. Uluslararası finans kuruluşları ve ekonomi çevreleri dehşetle bu durumu izliyor. Kabul edilebilir, anlaşılabilir bir durum değil bu. Tek kişi yönetimi son olarak Varlık Fonu’nu da kendisine bağladı. Daha önce Spor Toto ve Milli Piyangoyu da bağlamıştı yani en son bunu da yaptı. Herhalde artık bağlanacak bir şey kalmadı.”

ZİRAAT BANKASI, BOTAŞ, TPAO, PTT, TÜRKSAT, ÇAYKUR...

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6.68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR), THY’nin yüzde 49.12, Halkbank’ın yüzde 51.11 hissesi Varlık Fonunda bulunuyor.

KONUYLA İLGİLİ KARARNAMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan konuyla ilgili 2 kararname şöyle:

Karar sayısı 2018/162

Ekli "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9429 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 13'üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşır. "

MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Karar Sayısı: 2018/163

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim şirketi Yönemi Kurulununun ekli listede belirtilen başkan vekili ve üyelerinden oluşmasına ve Genel Müdürlüğe Zafer Sönmez'in atanmasına 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddereli gereğince karar verilmiştir.

1- Başkan Vekili Berat Albayrak

2- Üye Salim Arda Ermut

3- Üye Hüseyin Aydın

4- Üye M. Rifat Hisarcıklıoğlu

5- Üye Prof. Dr. Erişah Arıcan

6- Üye Fuat Tosyalı

7- Üye Zafer Sönmez.

KAMU ATAMALARINDA CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İZİN ALINACAK

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, TBMM İdari teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT ile hakim ve savcı adayları atamaları hariç olmak üzere diğer kamu kurumları, özel mevzuatları gereğince mesleğe özel sınava tabi tutularak alınacak personel için, sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alacak. Aynı gazetede yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamuya ait taşınmazların vakıf, dernek, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, devir ve benzeri işlemleri, bakanlıklar ile bağlı kamu kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurumlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar kanalıyla yapılabilecek.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Eylül 2018 17:26

