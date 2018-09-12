VarlÄ±k Fonu'nun BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸkan Vekili Albayrak oldu

VarlÄ±k Fonu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, baÅŸkan vekilliÄŸine ise damadÄ± Bakan Berat Albayrak getirildi.

Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi A.Åž. Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan getirildi. ErdoÄŸan'Ä±n damadÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak da baÅŸkan vekili oldu.

Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi A.Åž. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü'nün atanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Zafer Sönmez'in Yönetim Kurulu Fonu Genel MüdürlüÄŸü görevine getirildiÄŸi atama kararÄ±na göre, baÅŸkan vekilliÄŸine Berat Albayrak atandÄ±.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin AydÄ±n, Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, EriÅŸah ArÄ±can, Fuat TosyalÄ± ve Zafer Sönmez atandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± YiÄŸit Bulut'un, yeni yönetimde yer almadÄ±ÄŸÄ± görüldü.

VarlÄ±k Fonuâ€™na kamunun denetimi gerek

â€‹BÃ¼tÃ§e hakkÄ±nÄ±n gaspÄ±: VarlÄ±k Fonu!

MAAÅž ALMAMAYA KARAR VERDÄ°LER

Türkiye VarlÄ±k Fonu, yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin esaslarda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan ilk yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ± 13 Eylül günü gerçekleÅŸtirdi. Türkiye VarlÄ±k Fonu yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayÄ± milli bir görev saydÄ±klarÄ± kurumdan maaÅŸ almamayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ±ya, baÅŸkan vekili olarak Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin AydÄ±n, Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, EriÅŸah ArÄ±can, Fuat TosyalÄ± ve Zafer Sönmez katÄ±ldÄ±.

AZÄ°Z KONUKMAN: VARLIK FONU’NDA HER AN, HER ÅžEY BEKLENEBÄ°LÄ°R

Ä°ktisat Profesörü Aziz Konukman, VarlÄ±k Fonu’na ErdoÄŸan’Ä±n Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± olmasÄ±nÄ± ÅŸöyle yorumladÄ±: “VarlÄ±k Fonu bugüne kadar hiçbir ÅŸey yapmadÄ±. Hatta faaliyet raporunu hazÄ±rlayÄ±p Meclise sunamadÄ±. Orada bürokratlar var, yönetim kurulu üyeleri var. Recep Tayyip ErdoÄŸan devamlÄ± VarlÄ±k Fonu’na birilerini atÄ±yor. BaÅŸbakana baÄŸlÄ±ydÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k kalkÄ±nca böyle bir düzenleme yapÄ±lacaÄŸÄ± belliydi. ArtÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ±na damat vekillik yapacak. Emekten yana bütün oluÅŸumlarÄ±n gözü VarlÄ±k Fonu’nda olmalÄ±. Onun her icraatÄ±nÄ± yakÄ±ndan izlemeli. Bu bir tür Düyûn-Ä± Umûmiye gibi bir örgüt. Bu, hazinenin onayÄ± olmaksÄ±zÄ±n her türlü borçlanmanÄ±n önünü açabilecek, portföyündeki her türlü kamusal varlÄ±ÄŸÄ± ipotek göstererek borçlanabilecek. Bunu izlemek gerekiyor. Åžu ana kadar VarlÄ±k Fonu yasal görevlerinin hiçbirini yerine getirmiÅŸ deÄŸil. Hiçbir faaliyet raporunu yerine getirmiÅŸ deÄŸil. SayÄ±ÅŸtay denetimine deÄŸil TBMM denetimine baÄŸlÄ±. Çok önemli bir fon, önümüzde en çok konuÅŸulacak bir fon. Her ÅŸeyi yapabilir. Bu bir tür paralel hazine. Bir bakÄ±lmÄ±ÅŸ buradan bir takÄ±m iÅŸlemler gerçekleÅŸtiriliyor. Elinin altÄ±nda duran, her an her ÅŸeyi bekleyebileceÄŸimiz bir fon.”

KILIÇDAROÄžLU'DAN ELEÅžTÄ°RÄ°

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu , twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiride, "Bir devlet düÅŸünün! CumhurbaÅŸkanÄ± kendisini bir kararnameyle Türkiye VarlÄ±k Fonu'nun Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na, damadÄ±nÄ± da BaÅŸkanvekilliÄŸine atÄ±yor… BaÅŸkanÄ± olduÄŸu fon, Bütçe dÄ±ÅŸÄ±nda… Bu fonu SayÄ±ÅŸtay denetleyemiyor, TBMM denetleyemiyor...” dedi.

SARUHAN OLUÇ: TEK ADAM YÖNETÄ°MÄ° TAM OLARAK BU

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, da “Tek kiÅŸi dediÄŸimiz yönetim bu aslÄ±nda. Türkiye’nin mali açÄ±dan en deÄŸerli olanlarÄ±n toparlandÄ±ÄŸÄ± VarlÄ±k Fonu yönetimi kayÄ±npeder ile damadÄ±n elinde. Üstelik ne Türkiye’nin tarihinde ne de OsmanlÄ± tarihinde böyle bir örnek yoktur” diye tepki gösterdi.

“Bu ülkenin bütün emekçilerinin, iÅŸçilerinin, halkÄ±nÄ±n alÄ±n teri ile çalÄ±ÅŸmasÄ±yla, birikimleri ile oluÅŸturduÄŸu ÅŸirketler, kamu malÄ± olan ÅŸirketlerin tamamÄ± kayÄ±npeder ve damatta diyen Oluç, “Tek kiÅŸi yönetiminin en bariz göstergelerinden bir tanesidir. Bu hiçbir demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ±yla, demokrasi kültürüyle ya da ekonomi anlayÄ±ÅŸÄ±yla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±labilecek bir durum deÄŸildir. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik, finansal krizlerin, yolsuzluklarÄ±n, ÅŸirketlerin batÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n, peÅŸkeÅŸ çekilmesinin zemini hazÄ±rlanmaktadÄ±r” diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n sadece kendini atamakla deÄŸil bir de damadÄ±nÄ± atamakla da bir ilke imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Oluç, ÅŸöyle devam etti: “Hazine ve Maliyeyi damadÄ±na baÄŸladÄ±ktan sonra VarlÄ±k Fonu’nu da oraya baÄŸlamasÄ± büyük bir skandal, söylenecek laf yok. UluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ve ekonomi çevreleri dehÅŸetle bu durumu izliyor. Kabul edilebilir, anlaÅŸÄ±labilir bir durum deÄŸil bu. Tek kiÅŸi yönetimi son olarak VarlÄ±k Fonu’nu da kendisine baÄŸladÄ±. Daha önce Spor Toto ve Milli Piyangoyu da baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ± yani en son bunu da yaptÄ±. Herhalde artÄ±k baÄŸlanacak bir ÅŸey kalmadÄ±.”

ZÄ°RAAT BANKASI, BOTAÅž, TPAO, PTT, TÜRKSAT, ÇAYKUR...

Türkiye Cumhuriyet Ziraat BankasÄ± AÅž, Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma AÅž (BOTAÅž), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± AÅž (PTT), Borsa Ä°stanbul AÅž, Türksat Uydu HaberleÅŸme Kablo TV ve Ä°ÅŸletme AÅž’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamÄ±, Türk Telekomünikasyon AÅž’nin yüzde 6.68 oranÄ±ndaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü ve Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸünün (ÇAYKUR), THY’nin yüzde 49.12, Halkbank’Ä±n yüzde 51.11 hissesi VarlÄ±k Fonunda bulunuyor.

KONUYLA Ä°LGÄ°LÄ° KARARNAMELER

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan konuyla ilgili 2 kararname ÅŸöyle:

Karar sayÄ±sÄ± 2018/162

Ekli "Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin YapÄ±sÄ±na ve Ä°ÅŸleyiÅŸine Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar HakkÄ±nda Kararda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Karar'Ä±n yürürlüÄŸe konulmasÄ±na, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayÄ±lÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun 3'üncü maddesi gereÄŸince karar verilmiÅŸtir.

Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin yapÄ±sÄ±na ve iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin usul ve esaslar hakkÄ±nda kararda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair karar

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9429 sayÄ±lÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin YapÄ±sÄ±na ve Ä°ÅŸleyiÅŸine Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar HakkÄ±nda KararÄ±n 13'üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"2) Åžirketin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi CumhurbaÅŸkanÄ±nca baÅŸkan vekili olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinde aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±r. "

MADDE 2- Bu karar yayÄ±mÄ± tarihinde yürürlüÄŸe girer.

MADDE 3- Bu karar hükümlerini CumhurbaÅŸkanÄ± yürütür.

Karar SayÄ±sÄ±: 2018/163

Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim ÅŸirketi Yönemi Kurulununun ekli listede belirtilen baÅŸkan vekili ve üyelerinden oluÅŸmasÄ±na ve Genel MüdürlüÄŸe Zafer Sönmez'in atanmasÄ±na 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayÄ±lÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddereli gereÄŸince karar verilmiÅŸtir.

1- BaÅŸkan Vekili Berat Albayrak

2- Üye Salim Arda Ermut

3- Üye Hüseyin AydÄ±n

4- Üye M. Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu

5- Üye Prof. Dr. EriÅŸah ArÄ±can

6- Üye Fuat TosyalÄ±

7- Üye Zafer Sönmez.

KAMU ATAMALARINDA CUMHURBAÅžKANLIÄžINDAN Ä°ZÄ°N ALINACAK

Resmi Gazete’de yer alan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± genelgesine göre, TBMM Ä°dari teÅŸkilatÄ±, Anayasa Mahkemesi, SayÄ±ÅŸtay, Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu ve MÄ°T ile hakim ve savcÄ± adaylarÄ± atamalarÄ± hariç olmak üzere diÄŸer kamu kurumlarÄ±, özel mevzuatlarÄ± gereÄŸince mesleÄŸe özel sÄ±nava tabi tutularak alÄ±nacak personel için, sÄ±nav açmadan önce CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin alacak. AynÄ± gazetede yayÄ±mlanan diÄŸer bir CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± genelgesiyle, kamuya ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±n vakÄ±f, dernek, gerçek veya tüzel kiÅŸilere satÄ±ÅŸ, kira, devir ve benzeri iÅŸlemleri, bakanlÄ±klar ile baÄŸlÄ± kamu kuruluÅŸlarÄ±nda bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, diÄŸer kamu kurumlarÄ±nda üst yönetici baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda teÅŸkil ettirilen komisyonlar kanalÄ±yla yapÄ±labilecek.(HABER MERKEZÄ°)

HDP'li BeÅŸtaÅŸ sordu: VarlÄ±k Fonu ne kadar zarar etti?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:26

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