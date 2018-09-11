ErdoÄŸan, ABD gazetesine yazdÄ±: DÃ¼nya Esed'i durdurmalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine Suriye ve Ä°dlib Ã¼zerine bir makale kaleme aldÄ±, ABD'ye mÃ¼dahale Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da ABD ve BatÄ±'ya Suriye'ye müdahale çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"Ä°dlib, köprüden önceki son çÄ±kÄ±ÅŸ" diyen ErdoÄŸan'Ä±n 'Dünya Esed'i durdurmalÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± makalesi ÅŸöyle:

"Esed rejimi, yedi yÄ±ldÄ±r Türkiye'nin güney sÄ±nÄ±rÄ±nda Suriye vatandaÅŸlarÄ±nÄ± keyfî tutuklamalar, sistematik iÅŸkence, topyekûn idamlar, varil bombalarÄ± ve kimyasal ve konvansiyonel silahlarla hedef almaktadÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi'nin "Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±'ndan beri yaÅŸanan en büyük insan kaynaklÄ± felaket" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Suriye iç savaÅŸÄ± neticesinde milyonlarca masum insan mülteci durumuna düÅŸmüÅŸ veya kendi ülkeleri içerisinde yerlerinden edilmiÅŸtir.

Suriye halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± hafifletmek için olaÄŸanüstü çaba gösteren Türkiye, bugün yaklaÅŸÄ±k 3.5 milyon mülteciye, yani diÄŸer ülkelerin tamamÄ±ndan daha fazla kiÅŸiye, evsahipliÄŸi yapmaktadÄ±r. AynÄ± zamanda yanÄ±baÅŸÄ±mÄ±zda faaliyet gösteren terör örgütleri DEAÅž ve PKK'nÄ±n hedefi olduk. Ancak ne insani yardÄ±m çabalarÄ±mÄ±zÄ±n yüksek maliyeti ne de güvenlik endiÅŸeleri kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± zayÄ±flatmadÄ±.

'TÜRKÄ°YE KRÄ°ZE SÄ°YASÄ° ÇÖZÜM BULMAK Ä°ÇÄ°N DÄ°PLOMATÄ°K GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERDE BULUNDU'

Türkiye, bu tür zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönemde aynÄ± zamanda krize siyasi bir çözüm bulmak için diplomatik giriÅŸimlerde bulundu. Bu kapsamda Suriye muhalefetini Cenevre'de pazarlÄ±k masasÄ±na getirdik; Rusya ve Ä°ran ile birlikte Astana Süreci'ni baÅŸlattÄ±k. Sonuç olarak Türkiye, ateÅŸkes anlaÅŸmalarÄ± yaptÄ±, çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgeleri kurdu ve sivillerin rejim saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndaki bölgelerden tahliyesini saÄŸladÄ±.

Bugün bir kez daha kritik bir eÅŸikte bulunuyoruz. Esed rejimi, müttefiklerinin de yardÄ±mÄ±yla, üç milyon kiÅŸiye evsahipliÄŸi yapan ve yerlerinden edilmiÅŸ Suriyeliler için son güvenli limanlardan biri olan Ä°dlib'e büyük bir taarruz gerçekleÅŸtirmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Hükümetimiz, bu saldÄ±rÄ±yÄ± engellemek amacÄ±yla bir çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgesinin kurulmasÄ±na katkÄ±da bulundu ve ateÅŸkes ihlallerini belgelemek ve raporlamak amacÄ±yla 12 gözlem noktasÄ± oluÅŸturdu.

'TERÖRLE MÜCADELE ADINA MASUM Ä°NSANLAR KURBAN EDÄ°LEMEZ'

Esed rejimi, yaklaÅŸan saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terörle mücadele zemininde meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya gayret etmektedir. Åžunu açÄ±kça ifade edelim: Terörle mücadelenin önemini hiçbir ülke, Suriye krizi bölgeye güvensizlik ihraç etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri ciddi terör saldÄ±rÄ±larÄ±na hedef olan Türkiye'den daha iyi anlayamaz. Ancak BeÅŸÅŸar Esed'in çözümü sahte bir çözümdür. Terörle mücadele adÄ±na masum insanlar kurban edilemez. Böyle bir adÄ±m ancak yeni terör ve aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yuvalarÄ± yaratmaya sebep olur. Nitekim DEAÅž'Ä±n ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±, Suriye'de yaÅŸananlarÄ±n sebebi deÄŸil, sonucu niteliÄŸindedir. UluslararasÄ± toplum, terörün kök salmasÄ±nÄ± engellemek için bu ÅŸiddeti kontrol altÄ±nda tutmak zorundadÄ±r.

Ä°dlib'de benzer sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyoruz. AralarÄ±nda HTÅž'nin de bulunduÄŸu terör örgütleri, bu bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu unsurlar, Ä°dlib'in toplam nüfusunun çok küçük bir bölümünü oluÅŸturuyor. Teröristleri ve aÅŸÄ±rÄ± unsurlarÄ± etkisiz hâle getirmek ve yabancÄ± savaÅŸçÄ±larÄ± adalete teslim etmek için gereken, kapsamlÄ± bir uluslararasÄ± terörle mücadele operasyonudur. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karÅŸÄ± verdiÄŸi mücadelede kilit rol oynayan Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflerin saÄŸlayacaÄŸÄ± destek ve yönlendirme, Ä°dlib'de de çok önemli olacaktÄ±r.

'ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUKLARININ FARKINA VARMALI'

Ä°dlib'e yapÄ±lacak saldÄ±rÄ±yÄ± engellemek, terörle mücadele adÄ±mlarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmayacaktÄ±r. Türkiye, DEAÅž ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinde sivillere zarar vermeden baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Terörden etkilenen bölgelerde istikrarÄ± yeniden saÄŸlamak uÄŸruna çok sayÄ±da ÅŸehit verdik. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde düzeni muhafaza edebilmesi, sorumlu bir terörle mücadele yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yerel halkÄ±n desteÄŸini kazanabileceÄŸinin en açÄ±k kanÄ±tÄ±dÄ±r.

GEREKLÄ° ADIM ATILMAZSA BEDELÄ° ÇOK AÄžIR OLACAKTIR

Ä°dlib saldÄ±rÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±rken uluslararasÄ± toplumun tüm üyeleri sorumluluklarÄ±nÄ±n farkÄ±na varmalÄ±dÄ±r. Gerekli adÄ±mlarÄ± atmamanÄ±n bedeli çok aÄŸÄ±r olacaktÄ±r. Suriye halkÄ±nÄ±, BeÅŸÅŸar Esed'in insafÄ±na terk edemeyiz. Rejimin Ä°dlib'e yönelik taarruzunun amacÄ±, gerçekten terörle mücadele etmek deÄŸil, geliÅŸigüzel saldÄ±rÄ±larla muhalifleri ortadan kaldÄ±rmak olacaktÄ±r. Bu rejim saldÄ±rÄ±sÄ±, aynÄ± zamanda Türkiye, Avrupa'nÄ±n geri kalanÄ± ve ötesi için ciddi insani riskler ve güvenlik riskleri oluÅŸturacaktÄ±r.

'RUSYA VE Ä°RAN DA Ä°NSANÄ° BÄ°R FELAKETÄ° ÖNLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR'

Bugüne kadar kimyasal saldÄ±rÄ±lara odaklanan ABD, bu keyfî ölüm hiyerarÅŸisini reddetmesi gerekmektedir. Zira konvansiyonel silahlar, çok daha fazla ölüme sebebiyet vermiÅŸtir. Ancak yaÅŸanacak katliamÄ± durdurma sorumluluÄŸu, yalnÄ±zca BatÄ±'ya ait deÄŸildir. Astana Süreci'ndeki ortaklarÄ±mÄ±z Rusya ve Ä°ran da insani bir felaketi önlemekle yükümlüdür.

Ä°dlib, köprüden önceki son çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer Avrupa ve ABD dâhil uluslararasÄ± toplum bugün gerekli adÄ±mlarÄ± atmazsa, bunun bedelini yalnÄ±zca Suriyeli masumlar deÄŸil tüm dünya ödeyecektir. Türkiye, komÅŸusunda yaÅŸanan katliamÄ± engellemek için elinden gelen her ÅŸeyi yapmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇabalarÄ±mÄ±zda baÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ±z için dünyanÄ±n geri kalanÄ±nÄ±n dar çÄ±karlarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p, siyasi çözüme destek vermesi gerekmektedir." (HABER MERKEZÄ°)

Yeni Åžafak: TÃ¼rkiye, 20 bin Ã–SO mensubunu Ä°dlibâ€™e gÃ¶nderecek

DoÃ§. Dr. Esen: ErdoÄŸan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi zor bir stratejik oyun oynuyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 10:06

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