Yeni Åžafak: TÃ¼rkiye, 20 bin Ã–SO mensubunu Ä°dlibâ€™e gÃ¶nderecek

Yeni Åžafak, TSK tarafÄ±ndan Ulusal Ordu Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki 30 bin Ã–SO mensubundan 20 bininin Ä°dlibâ€™e nakledileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

ErdoÄŸan yönetimi, daha birkaç gün önce Tahran’da bir araya geldiÄŸi ve Suriye konusunda ortak bildirge imzaladÄ±ÄŸÄ± Rusya’nÄ±n Suriye ordusuyla birlikte Ä°dlib’e yönelik planladÄ±ÄŸÄ± operasyonuna karÅŸÄ±, bölgedeki cihatçÄ±lara insan ve silah yardÄ±mÄ± yapÄ±yor.

Yeni Åžafak’ta yayÄ±mlanan haberde, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) “Askeri sevkiyata hazÄ±r olun” talimatÄ± gönderildiÄŸi ileri sürüldü. Haberde, “Ulusal Ordu çatÄ±sÄ± altÄ±nda 30 bin ÖSO savaÅŸçÄ±sÄ± bulunuyor. BunlarÄ±n 10 bini bölgede bekletilirken, 20 bini ise Ä°dlib’e nakledilecek” denildi.

ASKERÄ° DESTEK VERÄ°LÄ°YOR

“Her ÅŸeye hazÄ±rlÄ±klÄ± olun” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan haberde, “Son 15 günlük süreçte sÄ±nÄ±r hattÄ±nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lan zÄ±rhlÄ± ve tank sayÄ±sÄ± iki katÄ±na çÄ±karÄ±lÄ±rken, stratejik noktalara füze rampalarÄ± ve topçu bataryalarÄ± yerleÅŸtirildi” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

DevamÄ±nda, “Afrin, Azez, Cerablus, el Bab, Çobanbey, Mera ve Savran hattÄ±ndaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarÄ±na ‘hazÄ±r olun’ emri verildi” ifadesi kullanÄ±lan haberde, ÅŸunlar ileri sürüldü:

“ÖSO’ya gönderilen talimatta asker sayÄ±larÄ±, silah ve mühimmat miktarlarÄ±nÄ± rapor olarak sunmalarÄ± ve askeri sevkiyata hazÄ±r olmalarÄ± istendi. FÄ±rat KalkanÄ± ve Zeytin DalÄ± bölgelerinde oluÅŸturulan Ulusal Ordu çatÄ±sÄ± altÄ±nda 30 bin ÖSO savaÅŸçÄ±sÄ± bulunuyor. BunlarÄ±n 10 bini bölgede bekletilirken, 20 bini ise Ä°dlib’e nakledilecek. Ä°dlib’de tüm gruplarÄ±n birleÅŸmesi ile oluÅŸan ‘Vatan Cephesi’ çatÄ±sÄ± altÄ±nda da 30 bin savaÅŸçÄ± bulunuyor.” (HABER MERKEZÄ°)

TSK'nin Hatay-Ä°dlib sÄ±nÄ±r hattÄ±na sevkiyatÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Ä°dlib: Yeni OsmanlÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sonu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 14:25

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