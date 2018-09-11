DoÃ§. Dr. Esen: ErdoÄŸan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi zor bir stratejik oyun oynuyor

Ä°dlib merkezli geliÅŸmeleri ve Tahran zirvesini Bilkent Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Berk Esenâ€™le konuÅŸtuk.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Ä°dlib’in durumunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran, Rusya ve Türkiye’nin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan Tahran zirvesini Bilkent Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Berk Esen’le konuÅŸtuk. Üç ülkenin sadece Ä°dlib açÄ±sÄ±ndan deÄŸil, Suriye’nin bütünü açÄ±sÄ±ndan görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Eser, ErdoÄŸan yönetiminin hem ABD hem de Rusya ile baÄŸlarÄ± zayÄ±f bir haldeyken bölgede aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettiremeyeceÄŸine vurgu yaparak, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

“Türkiye'nin bölgedeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmek için ya Rusya ya da ABD ile belli tavizler vererek uzlaÅŸÄ±ya varmasÄ± gerekiyor. ErdoÄŸan ÅŸimdilik hem ABD hem de Rusya ile hayli hassas ve uzun süre sürdürülmesi zor bir stratejik oyun oynuyor. Ä°ki tarafla da farklÄ± nihai hedefler gütmesine raÄŸmen ÅŸu ana kadar bu ülkelerle Suriye’de olan ortak hedeflere odaklanarak zaman kazanabildi.”

Tahran Zirvesi, Ä°dlib’e yönelik savaÅŸ uçaklarÄ± ve topçu birlikleriyle saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan toplandÄ±. Ä°ran ve Rusya, “Ä°dlib, terörist gruplardan temizlenmeli ve Suriye, meÅŸru hükümetin kontrolüne bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r” tezlerini savundu. Türkiye ise, “Ä°dlib’de askeri bir çözüm bölge için felaket olur. AteÅŸkes çaÄŸrÄ±sÄ± yapmak bu zirvenin en önemli görevidir” diyerek, kendi tezinde Ä±srar etti. Ancak ErdoÄŸan’Ä±n ateÅŸkes çaÄŸrÄ±sÄ± reddedildi. Bu baÄŸlamda zirveye iliÅŸkin deÄŸerlendirmeniz nedir?

Tahran zirvesi Suriye’de askeri varlÄ±ÄŸa sahip üç hükümete, Ä°dlib’de yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± öngörülen Rusya destekli kara harekatÄ± öncesi son bir defa daha görüÅŸme imkanÄ± verdi. Ä°ki tarafÄ±n da zirveden birbirlerini ikna edemeyerek çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Daha önceki zirvelerde de olduÄŸu gibi Ä°ran ve Rusya, Suriye’de tek meÅŸru yerel güç olarak kabul ettikleri Esad rejimine açÄ±k destek vermeye devam ettiler ve bu konuda Türk tarafÄ±na karÅŸÄ± pozisyonlarÄ±nÄ± korudular. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Türk tarafÄ± ise Ä°dlib’de taraflarÄ±n hepsinin ateÅŸkes ilan ederek sorunun müzakereler yoluyla çözülmesi talebini yineledi ama istediÄŸini alamadÄ±.

ABD yönetimiyle ters düÅŸmüÅŸ ve ekonomisi son dönemde sarsÄ±lmÄ±ÅŸ bir Türkiye’nin, Suriye gibi çok karÄ±ÅŸÄ±k bir çatÄ±ÅŸma alanÄ±nda ciddi bir askeri güce ve kaynaklara sahip Rusya ve Ä°ran karÅŸÄ±sÄ±nda pazarlÄ±k payÄ±nÄ±n hayli azalmÄ±ÅŸ olduÄŸunu görüyoruz. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu noktada Ä°dlib’de önümüzdeki günlerde baÅŸlayacaÄŸÄ± düÅŸünülen kara operasyonunu engellemek için Türk hükümetinin elinde pek bir koz kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Bu durumda Türk hükümeti bir taraftan Suriye’de askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirirken, öte yandan buna dayanarak Rusya ve Ä°ran’dan mümkün olduÄŸunca taviz koparmaya çalÄ±ÅŸacaktÄ±r. Bu ortamda Esad rejimi daha önceki aylarda ülkenin güney kÄ±smÄ±nda gördüÄŸümüz ÅŸekilde muhalif güçler karÅŸÄ±sÄ±nda hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸarÄ± elde ederek Ä°dlib bölgesinin önemli bir bölümünü ele geçirmeyi planlÄ±yor.

Bu politika Türkiye’yi iki yönden ciddi bir kriz ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakacak. Öncelikle Ä°dlib bölgesinde bulunan 12 tane ateÅŸkes gözlem noktasÄ±nda görev yapan Türk askerleri kendilerini bir çatÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n içinde bulabilirler. Åžu noktada Türk askerinin güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n en öncelikli hedef olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Ä°kinci olarak da Ä°dlib’e Esad rejimi güçlerinin yapacaÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n Türkiye topraklarÄ±na yönelik bir mülteci akÄ±nÄ± yaratacaÄŸÄ±nÄ± belirtmek gerek. Ä°dlib’teki demografik yapÄ±yÄ± göz önüne alÄ±rsak, önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye yaklaÅŸÄ±k 2.5- 3 milyon Suriyeli gelmeye çalÄ±ÅŸabilir. SanÄ±rÄ±m olasÄ± bir mülteci akÄ±mÄ±nÄ± kesmek için Türk ordusu bir süredir bölgede askeri yÄ±ÄŸÄ±nak

yapÄ±yor ve kara harekatÄ± baÅŸladÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±rÄ± geçerek bir tampon bölge tutmayÄ± hedefliyor. ErdoÄŸan yönetimi zirvede bu iki konuda Rusya ve Ä°ran yönetimlerinden çeÅŸitli güvenceler almÄ±ÅŸ olabilir. Ama hayli muÄŸlak yazÄ±lmÄ±ÅŸ zirve metninde bu konularda somut bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bir ifade görmedim.

GÖRÜÅž AYRILIKLARI TÜRKÄ°YE’NÄ°N ASKERÄ° VARLIÄžI Ä°ÇÄ°N KRÄ°TÄ°K

Bilkent Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Berk Esen. FotoÄŸraf: Evrensel

Zirve Ä°ran-Rusya-Türkiye üçlüsü arasÄ±ndaki görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n sadece Ä°dlib’de deÄŸil Suriye’nin bütünü için de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu söylemek mümkün mü?

Evet, kesinlikle. Bu 3 ülke sadece Ä°dlib konusunda deÄŸil, Esad rejimi ve çatÄ±ÅŸma sonrasÄ± Suriye’de ortaya çÄ±kacak siyasi tablo konularÄ±nda da ayrÄ±ÅŸÄ±yorlar. Türkiye, Esad yönetiminin iktidarda kalmasÄ±nÄ± kesinlikle istemiyor. Belli noktalarda Rusya ve Ä°ran ile koordinasyon halinde hareket etse bile onlarÄ±n müttefiki olan Esad yönetimiyle temasa geçmeyi reddediyor. Her ne kadar Türk tarafÄ± Esad yönetiminin iktidardan ayrÄ±lmasÄ± konusundaki Ä±srarÄ±nÄ± artÄ±k kamuoyu önünde çok sesli bir ÅŸekilde gündeme getirmese de bu politikasÄ±nÄ± tamamen bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dair bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ deÄŸil. Bu görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmesi açÄ±sÄ±ndan hayli kritik bir rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

ErdoÄŸan yönetimi hem ABD hem de Rusya ile baÄŸlarÄ± zayÄ±f bir halde bölgede aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettiremez. DolayÄ±sÄ±yla bölgede kendi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmek için ya Rusya ya da ABD ile belli tavizler vererek uzlaÅŸÄ±ya varmasÄ± gerekiyor. ErdoÄŸan ÅŸimdilik hem ABD hem de Rusya ile hayli hassas ve uzun süre sürdürülmesi zor bir stratejik oyun oynuyor. Ä°ki tarafla da farklÄ± nihai hedefler gütmesine raÄŸmen ÅŸu ana kadar bu ülkelerle Suriye’de olan ortak hedeflere odaklanarak zaman kazanabildi. ABD’nin PYD-YPG güçlerine verdiÄŸi desteÄŸi kesmemesi Türkiye’yi son dönemde Rusya’ya yakÄ±nlaÅŸtÄ±rsa bile bunun ÅŸimdilik kÄ±sa vadeli olduÄŸunu ve pürüzsüz bir hale geçmediÄŸini rahatlÄ±kla söyleyebiliriz.

ANTÄ°EMPERYALÄ°ST SÖYLEM SEÇMENE ETKÄ° Ä°ÇÄ°N

ErdoÄŸan ve yönetimi; FÄ±rat’Ä±n batÄ±sÄ±nda Rusya, Ä°ran’la ABD’ye ve BatÄ±lÄ± emperyalistlere karÅŸÄ±, doÄŸusunda ise ABD ve batÄ±lÄ± emperyalistlerle birlikte Ä°ran ve Rusya’ya karÅŸÄ± “mücadele eder” görünerek, “BakÄ±n biz her emperyalizme karÅŸÄ±yÄ±z” propagandasÄ± yapmakta. Durum hakikaten böyle midir? AKP ve MHP neden böyle bir söylem tercih etmektedir?

Arap BaharÄ± sonrasÄ± deÄŸiÅŸen OrtadoÄŸu siyasetinde Türkiye’nin çok uzun süredir geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda sürüklendiÄŸini ve uzun vadeli planlardan ziyade sekteryan hassasiyetlere dayalÄ± ani tepkiler verdiÄŸini görüyoruz. Suriye’de ErdoÄŸan yönetiminin takip ettiÄŸi dÄ±ÅŸ politikayÄ± da bu ÅŸekilde okumamÄ±z mümkün. Suriye krizinde Türk hükümeti, Rusya, Ä°ran ve ABD

yönetimleriyle olan iliÅŸkilerini kÄ±sa vadeli kazanÄ±mlarÄ±nÄ± koruma amacÄ±yla denge prensibi üstünden yürütüyor. Türkiye önce Esad rejimini devirmek amacÄ±yla ABD ile bölgede koordineli bir ÅŸekilde hareket etti; fakat ABD yönetiminin IÅžÄ°D karÅŸÄ±sÄ±nda kendisine daha ciddi askeri destek vereceÄŸini düÅŸündüÄŸü PYD-YPG güçlerini desteklemeye baÅŸlamasÄ± sonrasÄ± Rusya-Ä°ran çizgisine yaklaÅŸtÄ±. Fakat bu noktada da Esad yönetimini devirme konusunda bu ülkelerle ayrÄ± düÅŸtüÄŸü için tekrar kolaylÄ±kla BatÄ± çizgisine girebilir.

DolayÄ±sÄ±yla ortada stratejik hedeflere dayalÄ± ve tutarlÄ± bir politikadan bahsetmek pek mümkün deÄŸil. Bu konuda AKP ve MHP’nin takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söylemin dÄ±ÅŸ politikadan ziyade Türk kamuoyuna yönelik olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Takdir edersiniz ki, Türk hükümeti açÄ±sÄ±ndan sürekli taraflarÄ± deÄŸiÅŸen bu denge politikasÄ±nÄ± savunmak yerine güçlü devletlere kafa tutan imajÄ± yaratmak seçmen nezdinde daha etkili olacaktÄ±r.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 22:08

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