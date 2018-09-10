Ä°dlib: Yeni OsmanlÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sonu

Arap coÄŸrafyasÄ±nda geÃ§timiz haftanÄ±n ana gÃ¼ndemi Ä°dlib ve Tahranâ€™da toplanan Rusya-Ä°ran-TÃ¼rkiye zirvesi oldu.

GeçtiÄŸimiz cuma günü Ä°dlib’e yönelik operasyonu görüÅŸmek üzere Tahran’da toplanan üçlü zirve, “Bir dönemin sonuna mÄ± gelindi?” Sorusunu sordurdu. ToplantÄ±ya katÄ±lanlardan Rusya ve Ä°ran, operasyona hazÄ±rlanÄ±rken ve operasyon için gün sayarken, ErdoÄŸan yönetimi birçok nedenden dolayÄ± karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Lakin yayÄ±nlanan sonuç bildirgesine göre, operasyonun gerçekleÅŸmesi artÄ±k zamana kalmÄ±ÅŸ durumda.

Ruze Cendeli, gazetemiz için kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede, Rus diplomasisinin son üç yÄ±lda Suriye’de derin izler bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Cendeli, Rusya’nÄ±n Tahran zirvesinde Türkiye’den Ä°dlib operasyonuna destek istediÄŸini, sahadaki örgütleri ayrÄ±ÅŸtÄ±rmada yardÄ±mÄ±nÄ± talep ettiÄŸini yazdÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Türkiye’nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik durumdan, ABD ve Avrupa BirliÄŸi ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilimden dolayÄ± seçeneklerinin kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

YENÄ° OSMANLICILIK VE Ä°DLÄ°B

Türkiye UzmanÄ± LübnanlÄ± Akademisyen Muhammed Nureddin ise Ä°dlib operasyonunun yeni OsmanlÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sonu olacaÄŸÄ± görüÅŸünde. Nureddin, yaÅŸanan bütün geliÅŸmelere raÄŸmen “projenin, öldüÄŸünü itiraf etmediÄŸini” belirtti. Nureddin; “Onu yeniden dirilten hayatta olduÄŸu sürece,manevra yapmaktan geri durmayacaktÄ±r. Bugün Türkler, Suriye arenasÄ±ndaki son oyundan kazanç bekleyerek son maçlarÄ±nÄ± Ä°dlib’de oynuyorlar” dedi.

Rai al Youm YazarÄ± Abdulbari Atwan, Tahran zirvesini deÄŸerlendirdiÄŸi haftalÄ±k Youtube konuÅŸmasÄ±nda, Ä°dlib’le ilgili, operasyon dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir seçeneÄŸin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Türkiye’nin yeni bir mülteci akÄ±nÄ±ndan endiÅŸelendiÄŸini söyleyen Atwan, 7 yÄ±l öncesinden farklÄ± olarak mülteci akÄ±nÄ±na karÅŸÄ± ülkenin bu kez sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Atwan, “Bana göre saldÄ±rÄ± yakÄ±nda. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rus üslerinin tehdit oluÅŸturamayacaklarÄ± bir bölgeye taÅŸÄ±nmalarÄ±nÄ± önerdi. Ben bu önerinin kabul edileceÄŸini düÅŸünmüyorum. Bundan sonra siyasi uzlaÅŸma ve anayasanÄ±n; seçimlerin yapÄ±lmasÄ± sürecine girilmiÅŸ olacak” dedi.

TAHRAN ZÄ°RVESÄ°: GARANTÖR DEVLETLER GARANTÄ°LER Ä°STÄ°YOR

FotoÄŸraf: Kayhan Özer/AA

Ruze CENDELÄ°

Suriye’de Rusya’nÄ±n liderliÄŸindeki siyasi süreçte, askeri operasyonlara ek olarak Rus diplomasisi üç yÄ±l içinde çok sayÄ±da siyasi iz bÄ±raktÄ±. Suriye topraklarÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸu geri alÄ±nabildi. Binlerce Suriyeli muhalif, Ä°dlib vilayetine transfer edilebildi. Bugün çeÅŸitli ideolojik geçmiÅŸlere sahip muhalefet savaÅŸçÄ±larÄ±nÄ±n en büyük buluÅŸmasÄ± Ä°dlib’te mevcut. OnlarÄ± birleÅŸtiren tek ÅŸey Ä°slam ve bugün artÄ±k baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu açÄ±k olan, rejimi askeri güçle devirme projesi.

BÖLGESEL KUTSAMA Ä°LE ASKERÄ° ZAFER

Rus diplomasisi; Ä°ran, Türkiye ve Rusya’yÄ± Tahran’da bir araya getiren son zirvede bir kez daha çeliÅŸkileri topladÄ±. Türkiye’den birkaç noktada isteklerde bulundu.

Rusya’nÄ±n birinci isteÄŸi, Suriye ordusunun ve müttefiklerinin Ä°dlib’deki askeri operasyonunu Türk tarafÄ±nÄ±n onaylamasÄ±ydÄ±. Ama bu onayÄ±n verilmesi, muhalefeti destekleyen askeri köprünün askÄ±ya alÄ±nmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Buna ek olarak Ä°dlib operasyonuna karÅŸÄ± yürütülen medya kampanyasÄ±nÄ± durdurmasÄ± da talep ediliyordu.

Ä°kinci istek, Türk tarafÄ±nÄ±n, uzlaÅŸmak isteyenlerle uzlaÅŸmayanlarÄ± ve bir anlaÅŸmaya varÄ±labilecek gruplarÄ± birbirinden ayÄ±rmada yardÄ±mcÄ± olmasÄ±ydÄ±. Böylece Suriye ordusunun ve Ä°dlib’deki müttefiklerinin operasyonlarÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±.

Üçüncüsü nokta ise Rusya; Türkiye ve Rus-Ä°ran eksenleri arasÄ±ndaki jeopolitik mesafeyi Amerikan eksenine karÅŸÄ± yaklaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyordu. Rusya, Türk tarafÄ±, yeni eksenin Türkiye’ye gerçek bir alternatif olduÄŸunu düÅŸünmesini ve böylece Ankara ile Washington arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± geniÅŸletmeyi istiyor. Tahran’daki zirvenin mekanÄ± ve Amerikan-Ä°ran düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu meseleye ciddi bir ÅŸekilde hizmet ettiÄŸi görülmektedir. Buradan devam ederek Rusya’nÄ±n stratejik hedefi, Ankara ile Åžam arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesini saÄŸlamaktÄ±r.

YUMUÅžAK KARIN KÜRTLER

Türk tarafÄ± açÄ±sÄ±ndan Tahran zirvesine katÄ±lan taraflarÄ±n, Suriyeli Kürtlerinin ABD’nin himayesinde üstlenebilecekleri ayrÄ±lÄ±kçÄ± veya özerk bir projeye karÅŸÄ± çÄ±kmayÄ± kabul etmesi önemliydi. Garantör devlet baÅŸkanlarÄ± zirvenin nihai tebliÄŸinde belirtildiÄŸi gibi; “Terörle mücadele kisvesi altÄ±nda sahada yeni gerçeklikler yaratÄ±lmasÄ±na dair her türlü giriÅŸimi reddetmiÅŸ, Suriye’nin egemenliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸü ile komÅŸu ülkelerin ulusal güvenliÄŸini zayÄ±flatmayÄ± amaçlayan ayrÄ±lÄ±kçÄ± gündemlere karÅŸÄ± durma kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir.”

3.5 milyondan fazla Suriyeli mülteci alan Türkiye, Ä°dlib’den mülteci akÄ±nÄ±ndan endiÅŸe etmektedir. DahasÄ± Türkiye’nin en büyük korkusu, ülke içinde büyük bir güvenlik tehdidi oluÅŸturacak olan çoÄŸunluÄŸu Uygur, Çeçen, Arap ve AvrupalÄ±lardan olmak üzere yabancÄ± savaÅŸçÄ±larÄ±n ülkeye giriÅŸidir.

KuÅŸkusuz, Türkiye’nin zirveye katÄ±lÄ±mÄ± ve onun sonuçlarÄ±nÄ± onaylamasÄ±, yerlerinden edilmiÅŸ sivilleri ve militanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rma riskini merkezine koyan projenin bir baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. Türkiye’nin kolayca kabul edeceÄŸi basit bir mesele deÄŸildir. Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, Twitter’daki hesabÄ±ndan binlerce sivilin ölümüne yol açacak herhangi bir askeri operasyonu protesto etmesi boÅŸuna deÄŸildir. Zirveden sonraki Türkiye’nin protestosu, toplantÄ±ya katÄ±lan diÄŸer iki ülkenin Türkiye’ye güçlü garantiler saÄŸlamadaki yetersizliÄŸi olarak anlaÅŸÄ±labilir.

TÜRKÄ°YENÄ°N KISITLI SEÇENEKLERÄ°

Öte yandan Türkiye’nin ekonomik durumu, Türk-Amerikan çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n patlak vermesi Avrupa-Türk gerginliÄŸi de siyasi manevra için büyük bir yer bÄ±rakmamaktadÄ±r. OrtadoÄŸu’da politika yapma alanÄ±nÄ± daralttÄ±. Fakat Washington’un Suriye Demokratik Meclisi’nin önderlik ettiÄŸi DoÄŸu FÄ±rat’ta yerel yönetim kurulmasÄ±na destek vermesinden sonra, Amerikan tarafÄ±nda diyaloÄŸa açÄ±k kapÄ± mevcut. Hatta ABD’nin Suriye ordusu ve müttefikleri tarafÄ±ndan Ä°dlib’e herhangi bir askeri harekete ÅŸiddetle karÅŸÄ± olduÄŸu gerçeÄŸi durumu karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°DLÄ°B VE YENÄ° OSMANLICILIÄžIN SONU

FotoÄŸraf: RaÅŸit AydoÄŸan/AA

Muhammed NUREDDÄ°N

al Haliç

‘Arap baharÄ±’ olarak adlandÄ±rÄ±lan süreçten kÄ±sa bir süre sonra Türkiye’nin bölgedeki projesi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±. AKP’nin iktidara gelmesinden sonra uyguladÄ±ÄŸÄ± “komÅŸularla sÄ±fÄ±r sorun” politikasÄ±, en azÄ±ndan Türkiye’nin Arap dünyasÄ±yla iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi için büyük bir fÄ±rsattÄ±.

Türkiye’nin Arap devletleriyle iliÅŸkisinin tarihi, olumsuzluklarla ve AraplarÄ±n çÄ±karlarÄ±na karÅŸÄ±t olan çÄ±karlarla doluydu. Burada sadece Türkiye’nin 1949’da Ä°srail’i tanÄ±yan ilk Müslüman ülke olmasÄ±nÄ± kastetmiyoruz. Türkiye, Ä°srail’i tanÄ±dÄ±ktan sonra özellikle 50’lerde Ä°srail ve BatÄ±’ya baÅŸka bir Türk liderin vermediÄŸini veren Adnan Menderes’in liderliÄŸindeki Demokrat Parti döneminde en güçlü iliÅŸkilere sahip oldu. Türkiye ile “Ä°srail” arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin güçlenmesine tanÄ±klÄ±k eden dönemler; Menderes’ten Turgut Özal’a ve Recep Tayyip ErdoÄŸan’a kadar iktidar partisinin ya Ä°slamcÄ±lara açÄ±k olduÄŸu ya da Ä°slamcÄ± olduÄŸu dönemlerdir. ErdoÄŸan, 2007 yÄ±lÄ±nda bir Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± -Åžimon Peres’i- Türk parlamentosuna çaÄŸÄ±ran ilk Türk lideridir.

AKP’nin iktidara geliÅŸi, Birinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan sonra oluÅŸan ve on yÄ±llardÄ±r süren Türk-Arap duyarlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bir araya getirecek yeni bir iliÅŸkiler sayfasÄ± açmak için umut ve beklentileri deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. “Adalet ve KalkÄ±nma” iktidarÄ±nÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda ve tüm Arap ülkelerine büyük açÄ±lmanÄ±n eÅŸliÄŸinde, OsmanlÄ± döneminde Türkler ve Araplar arasÄ±ndaki ortak baÄŸlara dayanarak Türk yetkililerden kamuoyuna zaman zaman “Yeni OsmanlÄ±” çaÄŸrÄ±larÄ± “sÄ±zdÄ±”. AralÄ±k 2010’un baÅŸÄ±nda Türkiye’nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu döneminde, Washington Post’a verilen röportajla bu durum Balkanlarda, OrtadoÄŸu’da ve Kafkaslarda, yani eski OsmanlÄ± topraklarÄ±nda Türk liderliÄŸinde bir OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu’nun kurulmasÄ± davetine dönüÅŸtü.Yeni OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k sadece entelektüel alanda savunulan bir fikir deÄŸildi. AKP’nin, Türk milliyetçiliÄŸini ve Ä°slamiyeti teÅŸvik ettiÄŸi bir projeydi. Tarih, Sultan Arslan’Ä±n BizanslÄ±lara karÅŸÄ± zafer kazandÄ±ÄŸÄ± 1071 yÄ±lÄ±ndaki Malazgirt Muharebesi’ne, Selçuklulara kadar götürülerek Yeni OsmanlÄ± rejimi için ek bir entelektüel, siyasi ve askeri referans oluÅŸturulacaktÄ±.

Arap bölgesinden ayrÄ±lmasÄ±ndan 80 yÄ±l sonra Türkiye, egemenliÄŸini yeniden kazanma arzusuyla geri döndü. OsmanlÄ± döneminden, sonrasÄ±nda devletin çöküÅŸünden ve bölgedeki deÄŸiÅŸimlerden ders almamÄ±ÅŸ gibi...

Yeni OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k MÄ±sÄ±r, Körfez, Tunus ve Libya, Suriye ve Irak’ta dirilten araçlarÄ±nÄ±n yükselmesinden sonra düÅŸtü. Hakim olan partinin hatalarÄ±nÄ±n toplamÄ± “sÄ±fÄ±r sorun” olmadÄ±; “sÄ±fÄ±r dost ve sÄ±fÄ±r iliÅŸki” oldu.

Buna raÄŸmen bu proje öldüÄŸünü itiraf etmiyor. Onu yeniden dirilten hayatta olduÄŸu sürece,manevra yapmaktan geri durmayacaktÄ±r. Bugün Türkler, Suriye arenasÄ±ndaki son oyundan kazanç bekleyerek son maçlarÄ±nÄ± Ä°dlib’de oynuyorlar. En büyük risk; projenin yükseliÅŸi sürecinde bir ÅŸey elde edemezken projelerinin tamamen kÄ±rÄ±lmasÄ± anÄ±nda bazÄ± kazanÄ±mlar elde edebilecek olmalarÄ±.

Ä°DLÄ°B: OPERASYON DIÅžINDA SEÇENEK YOK

Abdulbari ATWAN

Youtube / 7 Eylül

Putin, Ruhani ve ErdoÄŸan arasÄ±nda Cuma günü gerçekleÅŸen zirvede Ä°dlib’e yönelik nasÄ±l hareket edileceÄŸine yönelik tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ± ve bazÄ± ihtilaflar ortaya çÄ±ktÄ±. Gerçekten büyük ihtilaflar.

Putin ve Ruhani, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad’Ä±n Ä°dlib’i tamamen egemenliÄŸine almasÄ± konusunda ittifaka vardÄ±lar. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°dlib’e yönelik herhangi bir operasyonun insani bir felakete yol açacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Her yönüyle bir felaket ve kan banyosuna.

Putin, Ä°dlib’in Suriye’deki Hmeymim hava üssü ve Tartus deniz üssüne yönelik saldÄ±rÄ± bir üssüne dönüÅŸmesinden endiÅŸeli. Putin, “OnlarÄ± bir yerde topladÄ±k ve onlarÄ± yok etmemiz gerekir” diyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye’ye gelmesi muhtemel iki milyon Suriyeli mülteciden endiÅŸeli. Bundan dolayÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± kapattÄ±. Kuvvetlerine sÄ±nÄ±r aÅŸan herhangi bir kiÅŸiye ateÅŸ açma talimatÄ± verdi. ErdoÄŸan bundan yedi sene evvel sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± açmÄ±ÅŸtÄ± ve 2.5 milyon kiÅŸiye “HoÅŸ geldiniz” demiÅŸti. Bugün bu siyasetin, ülkesinin güvenliÄŸine karÅŸÄ± olumsuz etkisi olduÄŸunun farkÄ±na vardÄ±. ErdoÄŸan, mültecileri ve onlarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ silahlÄ±larÄ± istemiyor. Yedi yÄ±l aradan sonra iki hafta önce el Nusra’nÄ±n terörist bir örgüt olduÄŸunu ve böylece onlarÄ±n yok edilmesi gerektiÄŸini itiraf etmiÅŸ oldu.Putin-ErdoÄŸan, Ruhani-ErdoÄŸan görüÅŸmelerinde ne konuÅŸuldu bilmiyoruz. Ama bana göre mümkün olan en kÄ±sa sürede Ä°dib temizlenecek. Esad’Ä±n terör listesinde bulunanlar hariç Ä°dlib’te bulunanlara genel af ilan etmesi ve Suriye Hükümetinin kontrolündeki bölgelere dönmeleri konusunda cesaretlendirmesi uzak bir ihtimal deÄŸildir. Böylece genel af ilan edilerek silahlar bÄ±rakÄ±lacak, güvenlik için bir arayÄ±ÅŸa girilmiÅŸ olacak ve kriz bitmiÅŸ olacaktÄ±r.

Bana göre saldÄ±rÄ± yakÄ±nda.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rus üslerine tehdit oluÅŸturamayacaklarÄ± bir bölgeye taÅŸÄ±nmalarÄ±nÄ± önerdi. Ben bu önerinin kabul edileceÄŸini düÅŸünmüyorum. Bundan sonra siyasi uzlaÅŸma ve anayasanÄ±n, seçimlerin yapÄ±lmasÄ± sürecine girilmiÅŸ olacak. Daha önce Amerika, Britanya ve Fransa üçlü saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. Bu saldÄ±rganlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Rusya, Akdeniz’e füzelerle ve uçaklarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ 25’ten fazla gemi gönderdi. Böylece Suriye’deki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n ortandan kalkmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu. Rusya’nÄ±n, Suriye’nin Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda giriÅŸtiÄŸi tatbikat “kimyasal silah kullanÄ±lÄ±yor” gerekçesinin boÅŸa çÄ±kmasÄ±na ve Suriye’ye yeni bir saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesine neden oldu.

Ä°dlib muharebesi OrtadoÄŸu’nun hatta bütün dünyanÄ±n çehresini deÄŸiÅŸtirecek. BaÅŸka bir seçenek yok Ruslar, Ä°ranlÄ±lar ve Suriye hükümeti Ä°dlib’i Suriye’nin egemenliÄŸine almaya hazÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 23:35

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