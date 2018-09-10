FotoÄŸraf: Ä°zzet Mazi/AA
TSK'nin Hatay-Ä°dlib sÄ±nÄ±r hattÄ±na sevkiyatÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Suriye ve Rusya'nÄ±n Ä°dlib'e yÃ¶nelik hava bombardÄ±manÄ± devam ederken TSK, sÄ±nÄ±r hattÄ±na sevkiyatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Suriye'nin Ä°dlib kentine komÅŸu Hatay sÄ±nÄ±rÄ±na fÄ±rtÄ±na obüsü, tank, panzer ve kirpi sevkiyatÄ± sürüyor.
DHA'nÄ±n haberine göre batÄ± kentlerindeki birliklerden sevk edilen fÄ±rtÄ±na obüsü, tank, panzer ve kirpilerden oluÅŸan askeri araçlarÄ±n bulunduÄŸu konvoy, Gaziantep'in Ä°slahiye ilçesinden geçti. Askeri konvoy, yoÄŸun güvenlik önlemleri eÅŸliÄŸinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak üzere Hatay'a ilerledi.
Suriye ordusu ve Rusya, cihatçÄ±larÄ±n kontrolündeki Ä°dlib vilayetine dönük operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde.
Ä°dlib'in cihatçÄ±lar tarafÄ±ndan ele geçirilmesi sürecinde kilit rol oynayan Türkiye ise bu operasyonu engelleme niyetinde. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 10:49
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