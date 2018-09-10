DHA, Ä°dlib harekatÄ±na karÅŸÄ± cihatÃ§Ä±larÄ±n elinin tetikte olduÄŸunu yazdÄ±

DHA, Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki cihatÃ§Ä± muhaliflerin, 'Kara harekatÄ±na karÅŸÄ± eli tetikte beklediÄŸini' duyurdu.

Demirören Haber AjansÄ± (DHA) Suriye ordusunun hedefinde olan ve son günlerde Rus savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n desteÄŸi ile havadan çevresi vurulan Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki cihatçÄ± muhaliflerin, “Kara harekatÄ±na karÅŸÄ± eli tetikte beklediÄŸini" aktardÄ±.

Haberde, “Muhalifler, Ä°dlib ile Hama kÄ±rsalÄ±nda rejim ve destekçilerinin olasÄ± kara harekatÄ±na karÅŸÄ± savunma hatlarÄ± oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±. Belirlenen 5 ayrÄ± noktada kurulan savunma hatlarÄ±na hendekler kazÄ±ldÄ±, aÄŸÄ±r silahlarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi siperler oluÅŸturularak önlemler alÄ±ndÄ±. OluÅŸturulan savunma hatlarÄ±nda Ä°dlib’e doÄŸru ilerlendikçe muhaliflerin önlemlerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve buradaki hem aÄŸÄ±r silah hem de silahlÄ± asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Muhaliflerin son savunma hattÄ±na ise seri hareket etmek ve ihtiyaç duyulan bölgelere takviye sevk etmek için tüneller kazdÄ±ÄŸÄ± bildirildi” denildi.

SURÄ°YE GÜÇLERÄ° DE HAZIRLIK YAPIYOR

Haberde ayrÄ±ca, Suriye ordusuna baÄŸlÄ± güçlerde de hareketliliÄŸin göze çarptÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: “Rejim güçlerinin de kontrolündeki bölgelerde üslendiÄŸi ve burada konuÅŸlu birlikleri ile muhaliflerin bulunduÄŸu alanlarÄ± sÄ±k sÄ±k ateÅŸ altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Rejim güçleri ayrÄ±ca Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki yüksek kesimlerde de askerlerini çadÄ±rlarda konuÅŸlandÄ±rarak buradan muhalifleri sÄ±k sÄ±k havan ve roketlerle hedef alÄ±yor.”

Türkiye’nin desteklediÄŸi Ulusal KurtuluÅŸ Cephesine baÄŸlÄ± gruplarÄ±n, oluÅŸturulan savunma hattÄ±nda teyakkuz durumunda olduÄŸunun belirtildiÄŸi haberde, “Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda oluÅŸturulan savunma hattÄ±nda eli tetikte nöbet tutan askerler, dürbünlerle de sÄ±k sÄ±k kimi noktalarda birkaç yüz metre mesafedeki rejim birliklerini gözetliyor. Siperlerde nöbet tutan muhalifler, olasÄ± kara harekatÄ±na izin vermeyeceklerini ve saldÄ±rÄ±larÄ± engellemek için her türlü çatÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade etti” (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 09:48

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