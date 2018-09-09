Ä°plik fabrikasÄ± Fil Manâ€™da iÅŸÃ§iler greve baÅŸladÄ±

Ã‡erkezkÃ¶y Organize Sanayi BÃ¶lgesinde bulunan Fil Man Ä°plik fabrikasÄ±nda ilk toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anlaÅŸma olmayÄ±nca grev baÅŸladÄ±.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

Çerkezköy

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ä°talyan sermayeli Fil Man Ä°plik fabrikasÄ±nda ilk toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinde anlaÅŸma olmayÄ±nca grev baÅŸladÄ±.

DÄ°SK/Tekstil SendikasÄ±nÄ±n geçen sene örgütlendiÄŸi fabrikada sözleÅŸme süreci 26 Åžubat’ta baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 80 kadar iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada 6 Eylül PerÅŸembe sabahÄ± fabrikanÄ±n kapÄ±sÄ±na grev pankartÄ± asÄ±larak tüm iÅŸçilerin katÄ±lÄ±mÄ± ile grev baÅŸladÄ±. Bütün iÅŸçiler fabrika önünde toplanarak coÅŸkulu bir ÅŸekilde grevlerini sürdürüyor.

ÇoÄŸu asgari ücret ve biraz üzerinde ücret ile çalÄ±ÅŸan fabrikada iÅŸçiler, iki ikramiye ve yüz lira deÄŸerinde erzak alÄ±yorlardÄ±. SözleÅŸmede en son DÄ°SK/Tekstil SendikasÄ± ücretlere yüzde 10 zam, iki ikramiyenin dörde çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± ve erzaklarÄ±n 200 lira deÄŸerinde beÅŸ adede çÄ±karÄ±lmasÄ± istedi. Fabrika yönetimi ise sendikanÄ±n ikramiye ve erzak taleplerini kabul ederken ücretlere yüzde yedi zam önerdi. “Maddi konularda büyük bir anlaÅŸmazlÄ±k olmasa da asÄ±l sorunun iÅŸçinin ve sendikanÄ±n muhatap alÄ±nmak istenmemesi” diyen Ä°ÅŸyeri Temsilci Selman Daradan, “Ä°ÅŸçileri insan olarak görsünler. Bizim de yasal haklarÄ±mÄ±z var. Ä°ÅŸçinin deÄŸil benim dediÄŸim olacak anlayÄ±ÅŸÄ± ile hareket edilmemeli” dedi.

Ä°tfaiye, pilot, askeri alanda kullanÄ±lan Ä±sÄ±ya ve sürtünmeye dayanÄ±klÄ± su geçirmez iplik üreten fabrikada üretilen ürünlerin yüzde doksanÄ± Ä°talya, Ä°spanya, Avusturya gibi dÄ±ÅŸ ülkelere ihracat ediliyor. 2008 yÄ±lÄ±nda altÄ± ring, altÄ± bobin ve iki hazÄ±rlama hattÄ± ile Çerkezköy’de açÄ±lan Fil Man bu gün 16 ring, 16 bobin, beÅŸ hazÄ±rlama hattÄ±, iki katlama ve altÄ± büküm makinesi ile çalÄ±ÅŸÄ±r duruma geldi. Fil Man on yÄ±lda 4-5 kat büyürken iÅŸçilerin çoÄŸu sürekli asgari ücret veya biraz üstünde ücrete ile çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸ yükünün çok aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirten Selman Daradan, “Buna itiraz ettiÄŸimizde ise Ä°talya’da böyle diyorlar. Ä°ÅŸe gelince Ä°talyan koÅŸullarÄ± ama ücrete gelince Afrika koÅŸullarÄ± diyorlar. Bu böyle olmaz” diyor.

ÇalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yüzde 60’Ä±nÄ±n kadÄ±n olduÄŸu fabrikada, iÅŸçiler baÅŸtemsilci olarak bir kadÄ±n iÅŸçiyi belirliyor. Örgütlenme döneminde de öncülük eden Nergiz Atik, “Memlekette kriz var ama biz iÅŸçilerin krizi daha büyük. Asgari ücret veya biraz üzerinde bir ücret ile çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. DiÄŸer iplik fabrikalarÄ±na göre üç iÅŸçinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± burada bir iÅŸçi yapÄ±yor. Ä°ÅŸ yükümüz çok aÄŸÄ±r. EmeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak için greve çÄ±ktÄ±k. Yoksa kargaÅŸa için deÄŸil. Bugün hakkÄ±mÄ±zÄ± versinler yarÄ±n hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi çalÄ±ÅŸmaya devam ederiz. KadÄ±n iÅŸçilerin daha büyük sorumluluÄŸu var. KadÄ±nlar olarak daha çok mücadele etmek zorundayÄ±z” diye konuÅŸtu.

Kriz gerekçesi ile faturanÄ±n iÅŸçilere kesilmek istendiÄŸini söyleyen DÄ°SK/Tekstil Genel Sekreteri Celal Aras ise “Ä°ÅŸçiler de bunu kabul etmediÄŸi için greve çÄ±ktÄ±k. SendikanÄ±n ve iÅŸçilerin dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ±, insan yerine konulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Grev bizim tercihimiz deÄŸil ama greve çÄ±kmaktan da çekinmeyiz. Bir an önce anlaÅŸarak iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yeniden saÄŸlanmasÄ± her iki taraf açÄ±sÄ±ndan da faydalÄ±dÄ±r” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 16:41

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