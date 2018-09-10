Ä°laÃ§lara zam geldi, Ã¶denek sabit kaldÄ±

ÃœskÃ¼dar Devlet Hastanesinde evde saÄŸlÄ±k hizmeti alan 18 bin hasta var. Doktor yetersizliÄŸine bir de medikal Ã¼rÃ¼nlere gelen zam eklendi.

Sevim DABAÄž

Ä°stanbul

TL’nin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesinin ardÄ±ndan medikal ürünlere zam yapÄ±ldÄ±, devlet ödeneÄŸi ise sabit kaldÄ±. YapÄ±lan zam yurttaÅŸa yansÄ±tÄ±ldÄ±. Üsküdar Devlet Hastanesi, Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri biriminin, doktor yetersizliÄŸi nedeniyle, saÄŸlÄ±k hizmetini evde alan hastalara yetiÅŸmekte güçlük çekip, hastalar gecikme nedeniyle maÄŸdur olurken son zamlarla yaÅŸanan maÄŸduriyet daha da arttÄ±.

FÄ°YAT KATLANDI DEVLET ÖDENEÄžÄ° DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°

Edinilen bilgiye göre, doktor tarafÄ±ndan yenilenmesi gereken ilaç ve medikal ürün raporunun, doktor yetersizliÄŸinden yenilenmesinin gecikmesi nedeniyle, raporla alÄ±nan ilaç ve tÄ±bbi malzemeye ücret ödeyip ya da eczanelere borçlanarak hastalarÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan hasta yakÄ±nlarÄ±, son zamlarla birlikte iki katÄ±na çÄ±kan tÄ±bbi malzemeyi karÅŸÄ±lamakta ise zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, bakÄ±ma muhtaç hastalarÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nca karÅŸÄ±lanan tÄ±bbi ihtiyaç tutarÄ±nÄ±n ise deÄŸiÅŸmedi.

BÄ°R ÜRÜNE 5 KERE ZAM GELDÄ°!

BakÄ±ma muhtaç hastalara raporla 2 ayda bir verilen 10 paket hasta alt bezi için devlet bütçesinden 254 TL’si karÅŸÄ±lanÄ±p, paketi 45 lira olan alt bezinin kalan tutarÄ± hasta tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yordu. Son zamlarla birlikte aynÄ± alt bezinin içinde; emiciliÄŸi güçlendiren Süper Emici Polimer (SAP) maddesi dolara endeksli olduÄŸu için paketi 70 TL’ye yükselmiÅŸken, devlet ödeneÄŸi sabit kalÄ±p, 2 yÄ±ldÄ±r ikisi son 2 ayda olmak üzere ürüne beÅŸ kere zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Yine son zamlarla birlikte dolara endeksli medikal ürünlerden; 50cc enjektör 2 TL’den 3 TL’ye, plastik eldiven 14 TL’den 25 TL’ye, balgam sökme aspiratör cihazÄ± 400 TL’den 600 TL’ye yükselen medikal ürünler arasÄ±nda yer alÄ±rken, zamlarÄ±n yüzde 30 ila yüzde 80 arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸi bildirildi. Konuyla ilgili Üsküdar Devlet Hastanesi Uygulama Birimi ve Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri birimi herhangi bir açÄ±klamada bulunmadÄ±.

DOKTOR YOK!

Üsküdar Devlet Hastanesi Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri biriminde son bir ay içinde tayini çÄ±kan, TÄ±pta UzmanlÄ±k SÄ±navÄ±’nÄ± (TUS) sÄ±navÄ±nÄ± kazanÄ±p giden doktorlarÄ±n üstüne bir de araya giren 9 günlük bayram tatili eklenip, bazÄ± birim doktorlarÄ± resmi tatili yÄ±llÄ±k izinle birleÅŸtirince hastalar maÄŸdur oldu. Daha önce 13 doktorun görev yaptÄ±ÄŸÄ± birimde sayÄ± birdenbire 4’e indi. Evde saÄŸlÄ±k hizmeti alan yaklaÅŸÄ±k 18 bin hastaya verilen hizmette gecikmeler yaÅŸandÄ±. Hastanede kalan 4 doktorun hastalara yetiÅŸilmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fakat taleplere cevap verilemediÄŸi öÄŸrenildi. Birimin baÅŸhekimlikten doktor talebi, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’na iletilerek atama yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemesiyle 2 doktorun atandÄ±. Birimde doktor sayÄ±sÄ± 6’ya çÄ±ktÄ±. Üsküdar Devlet Hastanesi Evde SaÄŸlÄ±k Hizmeti birimine baÄŸlÄ± yaklaÅŸÄ±k 18 bin hasta olduÄŸu belirtildi.

www.evrensel.net