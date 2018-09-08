Brezilyaâ€™da yanan tarihin sorumlusu kim(ler)?

20 milyonu aÅŸkÄ±n Ã¶zgÃ¼n bilimsel Ã¶rneÄŸe ev sahipliÄŸi yapan Brezilya Ulusal MÃ¼zesiâ€™nde Ã§Ä±kan yangÄ±n, 200 yÄ±lda toplanan eserlerin yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± yok etti.

Sevgi FERÄ°DE

Ä°stanbul

Brezilya Ulusal Müzesi’nde (Museu Nacional) geçtiÄŸimiz pazar günü, henüz bilinmeyen bir nedenle, akÄ±l almaz derecede korkunç ve yok edici bir yangÄ±n gerçekleÅŸti. 1818 yÄ±lÄ±nda kurulan ve Brezilya’nÄ±n en eski bilim amaçlÄ± yapÄ±sÄ± olarak kabul edilen müzede, yalnÄ±zca birkaç saniyede, 2 yüz yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n emek ve çalÄ±ÅŸma yok oldu. Müze, aynÄ± zamanda 20 milyondan fazla özgün bilimsel örneÄŸe ev sahipliÄŸi yapÄ±yordu.

ESERLERÄ°N YÜZDE 90’I KÜL OLDU

Ölmeye yüz tutmuÅŸ yerel dillere ait kayÄ±tlar, antik And medeniyetine iliÅŸkin eserler, fosiller, Pompei kalÄ±ntÄ±larÄ± ve daha niceleri, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan gelen tarih ve doÄŸa bilimleri tutkunlarÄ±na sergileniyordu. BunlarÄ±n arasÄ±nda, Amerika’da bulunan en eski fosillerden biri olarak kabul edilen 12 bin yÄ±llÄ±k “Luzia” adlÄ± kafatasÄ± da bulunuyordu. Åžimdi ise, yapÄ±da bulunan eserlerin yüzde 90’Ä± harap ve kül olmuÅŸ durumda. Küllerin arasÄ±ndan saÄŸ çÄ±kmayÄ± baÅŸaran tek tük kalÄ±ntÄ±lar ise müzenin eski heybetli halini mumla aratÄ±yor.

“Brezilya yas içinde, çünkü yok olan Brezilya’nÄ±n kendisidir” diyerek ülkenin içinde bulunduÄŸu durumu yorumlayan ünlü Yazar Paulo Coelho da yok edilen kültür parçalarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerinin yeterince bilinmediÄŸine dikkat çekti.

NasÄ±l oluyor da, Güney Amerika’nÄ±n en göz alÄ±cÄ± müzesi, yÄ±lda yalnÄ±zca 150 bin ziyaretçiyle yetiniyor? Bu felaket, yalnÄ±zca Brezilya’nÄ±n ve tüm Güney Amerika’nÄ±n kültürel geçmiÅŸine vurulmuÅŸ bir ket deÄŸil, dünya tarihinin bÄ±raktÄ±klarÄ±na da sahip çÄ±kÄ±lamamasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

BREZÄ°LYALILAR SOKAÄžA DÖKÜLDÜ

Bu haberin kamuoyunda cevap bulmasÄ± da fazla gecikmedi, vatandaÅŸlar yangÄ±nÄ± durdurmak için müzeye girmek adÄ±na sokaklara döküldü. Pazar gecesinden pazartesi sabahÄ±na kadar süren eylemler, polisin vatandaÅŸlara göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve biber gazÄ± sÄ±kmasÄ±yla son buldu.

EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k gibi temel ihtiyaçlara dayanan konularda sorumsuz olan Brezilya saÄŸcÄ± hükümeti, bu ihmali sanat, bilim ve kültür alanlarÄ±nda da devam ettiriyor. SömürdüÄŸü doÄŸaya, vatandaÅŸlara, tüm dünyaya parsel parsel sattÄ±ÄŸÄ± Amazon OrmanlarÄ±yla ülkeyi bir açÄ±k pazar haline getirmesine ek olarak, kendi kültürel varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaktan ziyade, resmen saldÄ±rÄ±yor ve her ÅŸeyde olduÄŸu gibi, kâr etmeyenleri, elden çÄ±karÄ±yor.

YANGIN KAPÄ°TALÄ°ZMÄ°N DOYMAZLIÄžININ, TARÄ°HE, SANATA, BÄ°LÄ°ME YANSIYAN SURETÄ°DÄ°R

Bu talihsiz yangÄ±nÄ±n nedeni ne olursa olsun; bu sanat, bilim ve tarih katliamÄ±nÄ±n ebedi sorumlusu, kendi aç gözlerini ve karnÄ±nÄ± bir türlü doyurmayÄ± bilmeyen kapitalist Brezilya hükümetinin eylem ve eylemsizlikleridir. Bu tahribat, kapitalizmin, önüne geçilemez kriz ve uçurumlarÄ±nÄ±n, kendi kendini yiyip bitiren doymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, tarihe, sanata, bilime yansÄ±yan suretidir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 00:12

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