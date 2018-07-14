Ä°ki kardeÅŸe istismarÄ± okulda verilen eÄŸitim ortaya Ã§Ä±kardÄ±

Ä°stanbulâ€™da yaÅŸanan iki ayrÄ± Ã§ocuk istismarÄ± vakasÄ± okulda verilen cinsel eÄŸitimle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Olay cinsel eÄŸitimin Ã¶nemini bir kez daha hatÄ±rlattÄ±.

Gizem ÖRNEK

Elvan BAÅžKALA

Ä°stanbul

Ä°stanbul SarÄ±gazi’de haziran ayÄ± baÅŸlarÄ±nda yaÅŸanan bir çocuk istismarÄ± vakasÄ± çocuklara okullarda cinsel eÄŸitim verilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

11 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu okulunda öÄŸrencilere verilen cinsel istismar konulu seminerin ardÄ±ndan, 2 yÄ±ldÄ±r amcasÄ± tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini fark etti ve durumu rehberlik öÄŸretmenine anlattÄ±. Rehber öÄŸretmenin aile ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun 15 yaÅŸÄ±ndaki ablasÄ±nÄ±n da küçükken aynÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan istismar edildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Rehber öÄŸretmenin ve ailenin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± süreç sonucunda, yeÄŸenlerini istismar ettiÄŸi ortaya çÄ±kan amca tutuklandÄ±. Öte yandan aynÄ± okulda istismara uÄŸrayan 8 çocuÄŸun daha olduÄŸu iddia ediliyor.

ANNE BABA DA ÖÄžRETMENDEN ÖÄžRENDÄ°

Okulunda düzenlenen cinsel istismar konulu seminerden sonra okul bahçesinde arkadaÅŸÄ±yla konuÅŸan 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuk, arkadaÅŸÄ±na amcasÄ±nÄ±n kendisini taciz ettiÄŸini ve bunun yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r devam ettiÄŸini anlatÄ±yor. Daha önce kendisi de istismara uÄŸramÄ±ÅŸ olan arkadaÅŸÄ± durumu hemen rehber öÄŸretmenine bildiriyor. Rehber öÄŸretmen, bir taraftan hemen çocukla görüÅŸmeler yapÄ±p olayÄ± açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtururken bir yandan da yasal sürecin baÅŸlatÄ±lmasÄ± için müdürle görüÅŸüyor. ÖÄŸretmenin çocuÄŸun annesini okula çaÄŸÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±zÄ±yla konuÅŸan anne, çocuÄŸundan istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez o gün dinliyor. “KÄ±zlarÄ±mla her ÅŸeyi konuÅŸurduk” diyen anne, kÄ±zÄ±yla konuÅŸmalarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “KÄ±zÄ±m ‘Size söyleyemediÄŸim bir ÅŸey var, onu öÄŸretmenime anlattÄ±m. Amcam beni taciz ediyor’ dedi. AslÄ±nda evde sürekli kÄ±zlarÄ±mla konuÅŸur, istismar konusunda onlarÄ± bilinçlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±r, özel bölgelerini anlatÄ±rdÄ±m. AramÄ±zda pek gizli saklÄ± ÅŸeyler olmazdÄ±. Bana anlatmamasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Ä°lk önce anlattÄ±klarÄ±ndan da emin olamadÄ±m. Ama sonra hemen kÄ±zÄ±mÄ±n arkasÄ±nda durmaya karar verdim.”

Baba da yaÅŸananlarÄ± öÄŸretmenden öÄŸreniyor ve amca ile yüz yüze geliyor. 43 yaÅŸÄ±nda, 2 yaÅŸÄ±nda bir çocuÄŸu olan amca, babayÄ± mahcup bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±yor ama çocuÄŸun anlattÄ±klarÄ±nÄ± inkar ediyor ve asla böyle bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çocuklarÄ± kendi kÄ±zlarÄ± gibi sevdiÄŸini söylüyor.

ABLA DA 7 YAÅžINDAYKEN Ä°STÄ°SMARA UÄžRAMIÅž

Bu sÄ±rada 15 yaÅŸÄ±ndaki abla da olayÄ± öÄŸreniyor ancak o anne ve babasÄ±nÄ±n gösterdiÄŸi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± göstermiyor. AblanÄ±n olayÄ± öÄŸrendikten sonra içine kapanmasÄ± ve hiç ÅŸaÅŸÄ±rmamasÄ± nedeniyle aile, onun da istismara uÄŸramÄ±ÅŸ olma ihtimali üzerinde duruyor. Psikolog ve avukatla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerden sonra abla da aynÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan 7 yaÅŸlarÄ±ndayken istismar edildiÄŸini anlatÄ±yor.

Okul yönetiminin baÅŸvurusu üzerine çocuk ve aile, çocuk izlem merkezine (ÇÄ°M) götürülüyor ve çocuÄŸun psikolog eÅŸliÄŸinde ifadesi alÄ±nÄ±yor. ArdÄ±ndan da amca karakola çaÄŸrÄ±lÄ±p ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanÄ±yor. Tüm bunlar olayÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n üzerinden 1 hafta geçmeden gerçekleÅŸiyor. Sürecin bu kadar hÄ±zlÄ± iÅŸlemesi elbette çocuk için oldukça faydalÄ±. Aile de hÄ±zlÄ± davranarak amca ve diÄŸer aile üyelerinin de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartmandan ve semtten taÅŸÄ±narak çocuklarÄ±nÄ± ortamdan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu sÄ±rada aile ve kÄ±z çocuklarÄ± psikologla görüÅŸmeye de baÅŸlÄ±yorlar.

â€˜SonuÃ§larÄ± kadar Ã§ocuk istismarÄ±nÄ±n nedenlerine de odaklanÄ±lmalÄ±â€™

SANIKTAN BÄ°LÄ°NDÄ°K SAVUNMA: Ä°FTÄ°RA ATTILAR

10 Temmuz’da Kartal Anadolu Adalet SarayÄ±’nda görülen davada ise, ÇÄ°M’de kamera kaydÄ± eÅŸliÄŸinde ifadesi alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuk yine de mahkemeye çaÄŸÄ±rÄ±larak hem sanÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriliyor hem de yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± tekrar tekrar anlatmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor.. AvukatÄ±nÄ±n çabalarÄ± sonucu çocuÄŸun ifadesi sanÄ±k salondan çÄ±karÄ±larak alÄ±nÄ±yor ve çocuÄŸun sanÄ±kla aynÄ± ortamda bulunmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± süre en aza indiriliyor. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan amca, elinin ve ayaÄŸÄ±nÄ±n sakat olduÄŸunu, böyle bir ÅŸey yapamayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Kendisi aklamak için bir çok iddia gündeme getiren amca tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± için hem kendisinin hem de ailesinin maÄŸdur edildiÄŸini söyleyerek bir çok iddiada bulunuyor: ÇocuklarÄ±n babasÄ±nÄ±n kendisinden borç istediÄŸini ancak vermediÄŸi için aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k olduÄŸunu bu nedenle kendisine iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Bu sÄ±rada sanÄ±ÄŸÄ±n anne babasÄ± yani çocuklarÄ±n babaanne ve dedesi baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da akraba da “NamazÄ±nda niyazÄ±nda adam yapmaz öyle ÅŸey, çocuÄŸa mÄ± inanalÄ±m” diyerek amca lehine tanÄ±k olarak davaya müdahil oluyor. Bu durum tabii hem istismara uÄŸrayan çocuklarÄ± hem de aileyi bir kez daha yaralÄ±yor. DuruÅŸma, hazÄ±r olmayan tanÄ±klarÄ±n da dinlenmesi için 5 Ekim 2018’e ertelenen duruÅŸma sonrasÄ± anne ve baba “Gereken cezayÄ± almasÄ±nÄ± istiyoruz. Sonuna kadar kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Bu süreçte davadan uzak kalmalarÄ±nÄ±, bir an önce bu olayÄ± unutup normal hayatlarÄ±na dönmesini istiyoruz” diyor.

‘SEMÄ°NER OLMASAYDI KIZIM BELKÄ° DE ANLATMAYACAKTI’

Hem okul yönetiminin hem ailenin hem de süreci düzgün ve hÄ±zlÄ± iÅŸleten adli mercilerin etkisiyle aslÄ±nda süreç ÅŸimdilik oldukça iyi iÅŸletiliyor. Tüm taraflar çocuÄŸun yararÄ±nÄ± gözeterek elinden geleni yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu davada asÄ±l önemli olan ise istismara karÅŸÄ± okulda verilen eÄŸitim sonucu olayÄ±n ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±. AynÄ± okuldan 8 öÄŸrencinin daha istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. EÄŸitimin önemine vurgu yapan anne, “KÄ±zÄ±m seminere katÄ±lmayÄ±p, maruz kaldÄ±ÄŸÄ± durumun kötü bir ÅŸey olduÄŸunu anlamasaydÄ± belki hiç öÄŸrenemeyecektik, ablasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± da belki ortaya çÄ±kmayacaktÄ±” diyor.

EÄžÄ°TÄ°M ÖNEMLÄ° AMA MEKANÄ°ZMALAR SORUNLU!

Konuyla ilgili görüÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Rehber ÖÄŸretmen Meral GülÅŸen çocuk istismarÄ± vakalarÄ±nÄ±n önemli bir bölümünün okullarda, rehber öÄŸretmenlerin yardÄ±mÄ±yla ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor ve bu eÄŸitimlerin daha sistemli hale gelmesi gerektiÄŸini vurguluyor: “Okulda verilen eÄŸitim öÄŸrencide farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±yor, en azÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyi isimlendirebiliyor. Çocuk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyi anlamlandÄ±ramayÄ±nca itiraz edebileceÄŸi bir ÅŸey olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyor. DoÄŸal olarak eÄŸitim verdiÄŸinizde bu tanÄ±m onun iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Yani kötü bir ÅŸey yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun itiraz etmesi gereken, yapÄ±lmamasÄ± gereken bir ÅŸey olduÄŸunu anlÄ±yor. Bu eÄŸitimin mutlaka okullarda verilmesi gerekiyor ama sadece öÄŸrencilere, çocuklara ya da gençlere deÄŸil, velilere de verilmesi gerekiyor. Hatta okulda çocuklarla iliÅŸki içinde olan her yetiÅŸkine, kapÄ±daki güvenlik görevlisinden okuldaki kantin görevlisine servis ÅŸoförüne kadar hepsinin bu noktada bilgilendirilmesi gerek. Tek baÅŸÄ±na çocuÄŸa ‘Bedenine dokundurma, dokunursa baÅŸkasÄ±na haber ver’ demek yeterli deÄŸil.

Meral GülÅŸen asÄ±l olarak istismarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±ndan sonra iÅŸletilmesi gereken süreçle ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸuna da dikkat çekiyor: “Åžu an yasal anlamda devletin aldÄ±ÄŸÄ± birçok tedbir var aslÄ±nda. Ama bunlarÄ±n uygulanabilirliÄŸi noktasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Bunlar ne yazÄ±k ki çoÄŸu zaman kaÄŸÄ±t üstünde kalabiliyor. Siz istismar bilgisini ilk verdiÄŸiniz anda bütün mekanizmalarÄ±n çocuÄŸu koruyacak ÅŸekilde hÄ±zla baÅŸlamasÄ± gerekiyor ve tekrarlayÄ±cÄ± olmamasÄ± gerekiyor. Mekanizmalar ya da politikayÄ± yürüten insanlarÄ±n adÄ±mlarÄ± hÄ±zlÄ± deÄŸil. Süreç yavaÅŸ ilerledikçe aile de, çocuk da geri çekilmeye baÅŸlayabiliyor. Bu ailenin de çocuÄŸun da korunmasÄ±z bÄ±rakÄ±lmasÄ±, yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmasÄ±, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda baÅŸÄ±na geleceklerle ilgili endiÅŸe duymasÄ±na neden oluyor. Biz birçok davada bunu yaÅŸÄ±yoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:10

www.evrensel.net