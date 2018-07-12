â€˜SonuÃ§larÄ± kadar Ã§ocuk istismarÄ±nÄ±n nedenlerine de odaklanÄ±lmalÄ±â€™

Son dönemde idam ve kimyasal hadÄ±mla gündem edilen çocuk istismarÄ±na iliÅŸkin Psikiyatrist Kenan Eren’den önemli uyarÄ± ve öneriler geldi. Hükümet yetkililerinin çözüm olarak gündeme getirdiÄŸi idam ve hadÄ±mÄ±n cayrÄ±dÄ±rÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Eren, istismarÄ±n önlenmesi için önce nedenlerinin belirlenmesi gerektiÄŸini ifade etti ve istismarÄ± engelleyecek önemli uyarÄ±larda bulundu.

Cinsel istismar ve cinsel ÅŸiddet uygulayanlarÄ±n neredeyse yüzde 100’ünün erkek olduÄŸuna dikkat çeken Dr. Kenan Eren, “Bu nasÄ±l bir ‘hastalÄ±ksa’, sadece erkeklere denk geliyor. O zaman oturup düÅŸünmemiz gereken ÅŸey ÅŸu, bu erkekleri nasÄ±l yetiÅŸtiriyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘Ä°DAM VE HADIMIN CAYDIRICILIÄžI TARTIÅžMALI’

Son dönemde yaÅŸanan çocuk istismarÄ± vakalarÄ±nÄ± üzülerek takip ettiÄŸini belirten Eren ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Biz doktorlar, bir sorunu ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, sorunun kendisi üzerinden deÄŸil onu ortaya çÄ±karan nedenlere daha çok kafa yorarÄ±z. Yani tamam bir infial yaratan olay var, üzerine gitmemiz lazÄ±m ama istismarÄ± yaratan, cinsel veya fiziksel ÅŸiddete yol açan asÄ±l nedenleri ele almamÄ±z gerekiyor. Ä°damÄ±n, kimyasal hadÄ±mÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok tartÄ±ÅŸmalÄ±. Ama bunun yerine toplumda bu davranÄ±ÅŸlar neden oluyor bunun üzerinde durmak lazÄ±m. Tabii ki çözüm aramak zorundayÄ±z ama ceza diyince benim aklÄ±ma aslÄ±nda idam veya kimyasal hadÄ±m yerine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, ömür boyu toplumdan tecrit edilme geliyor. Bunun daha etkili olabileceÄŸini düÅŸünüyorum.”

Ã‡ocuk istismarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nda mesele yasa deÄŸil, uygulama!

‘AÄ°LE Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE ÇOCUKLARIN HER ÅžEYÄ° KONUÅžABÄ°LECEÄžÄ° BÄ°R Ä°KLÄ°M YARATILMALI’

Aile içerisindeki iletiÅŸimin önemine deÄŸinen Eren ÅŸöyle devam etti:

“Ülkemizde özellikle cinsel alanda hiçbir eÄŸitim verilmediÄŸi düÅŸünülür. AslÄ±nda veriliyor. DoÄŸru cinsel bilgi verilmeyerek, saklanarak, ayÄ±planarak zaten bir eÄŸitim verilmiÅŸ oluyor. O zaman çocuk ‘CinselliÄŸin ‘c’sinden bile bahsetmemem lazÄ±m’ mesajÄ±nÄ± alÄ±yor. Oysa en saÄŸlÄ±klÄ± aile, evinde çocuklarÄ±nÄ±n her ÅŸeyi konuÅŸabileceÄŸi bir iklim yaratan ailedir. Anne babalar çocuklarÄ±n cinsellikle ilgili her sorduÄŸu sorunun cevabÄ±nÄ± ya da nasÄ±l cevaplanacaÄŸÄ±nÄ± bilemeyebilirler. SorularÄ± yok saymak ya da çocuÄŸu terslemek yerine “Bunu bilmiyorum, birlikte araÅŸtÄ±ralÄ±m” denilebilir. Okul konusunda ise Avrupa’ya baksÄ±nlar. Bu konu anaokulundan, kreÅŸlerden baÅŸlÄ±yor.”

‘CÄ°NSELLÄ°ÄžÄ° GÜNAH KAVRAMIYLA ELE ALMAK ÇOCUÄžU Ä°STÄ°SMARIN Ä°ÇÄ°NE ATMAKTIR’

ÇÄ±plaklÄ±ÄŸÄ±n tahrik unsuru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Eren, “YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar da bunu söylüyor. En büyük cinsel organ zihinsel dünyamÄ±zdÄ±r. KadÄ±n erkek aynÄ± toplumda, masada, kanepede oturmalÄ±. AynÄ± halayda omuz omuza olmalÄ±. Harem selam kavramÄ±nÄ± ele almamÄ±z lazÄ±m. Bunu güncellememiz lazÄ±m. Siz evde cinselliÄŸi hiç konuÅŸmazsanÄ±z, günah kavramÄ±yla ele alÄ±rsanÄ±z, çocuÄŸunuzu direkt istismarÄ±n içine atmÄ±ÅŸ oluyorsunuz. Zaten cinsel eÄŸitimin en büyük faydasÄ± nedir? Cinsel istismara, cinsel ÅŸiddete karÅŸÄ± çocuÄŸun kendini koruyacak önlemler almasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Bu cinsel ÅŸiddeti uygulayanlarÄ±n hepsi 'pedofiliktir' demek de doÄŸru olmaz. Sonuç olarak, benim bu ülkede gözlemlediÄŸim, cinsellikle ilgili çok ciddi bir sÄ±nav veriyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã‡ocuk istismarÄ± yasasÄ±nda â€˜HadÄ±mâ€™ var, koruyucu Ã¶nlem yokÂ

‘HASTALIK DEMEK Ä°STÄ°SMARI MASUMLAÅžTIRIYOR’

Disiplinler arasÄ± bir çalÄ±ÅŸmayla toplumun her kesiminin el atmasÄ± gereken bir konu olduÄŸuna dikkat çeken Eren, “HastalÄ±k demek iÅŸi masumlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bilimsel çalÄ±ÅŸmalar bu duruma hastalÄ±k, hatta parafili demiÅŸ ama çocuklar yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± isteyemeyecekleri bir yerde bu durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. Ä°stismarcÄ±lar genelde yakalanarak ortaya çÄ±kÄ±yorlar. Bu suçu planlÄ± bir organizasyon ÅŸeklinde yapÄ±yorlar; akÄ±l hastalarÄ± böyle planlÄ± programÄ± ÅŸekilde yapmaz. Yani hastalÄ±k demek tartÄ±ÅŸmalÄ± bir konudur. Konuyla ilgili mücadele ve bilinçlendirme sürecine baÅŸta devlet, siyasetçiler, hukukçular, tÄ±pçÄ±lar, eÄŸitimciler, psikiyatristler, psikologlar, sosyologlar, yani herkes dahil olmalÄ±. Bu ciddi bir insanlÄ±k dramÄ±dÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘ÇOCUK YAÅžTA EVLÄ°LÄ°KLER DE Ä°STÄ°SMARLA BÄ°RLÄ°KTE ELE ALINMALI’

Çocuk yaÅŸta zorla evliliklerin de istismar olduÄŸunu vurgulayan Eren, “Bütün bunlara karÅŸÄ± cezai önemler almayÄ± amaçlarken, ‘çocuk gelin’ kavramÄ± da bu kapsam içine alÄ±nmalÄ±dÄ±r. 'Çocuk gelin' kavramÄ±, ‘Çocuk cinsel bir nesne olabilir’ algÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmuyor mu? O zaman bir ÅŸeyi ele alÄ±rken, ona ortam hazÄ±rlayÄ±cÄ± noktalarÄ± ve iklimi dikkate almadan sonuca ulaÅŸamayÄ±z” dedi.

Ã‡ocuk istismarÄ±nda odak ceza deÄŸil â€˜Ã¶nlemâ€™ olmalÄ±

‘ÇOCUKLARIN DOÄžAYI SEVMELERÄ°NÄ° SAÄžLAMALIYIZ’

Hayvan haklarÄ±yla ilgili yapÄ±lacak düzenlemelerin bu konuyla ilgili de önlem niteliÄŸinde olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Eren, “ÇocuklarÄ± yetiÅŸtirip eÄŸitirken öncelikle doÄŸayÄ± sevmelerini saÄŸlamalÄ±yÄ±z. HayvanÄ± seven çocuk doÄŸayÄ± sever, yeÅŸili, çimeni, denizi sever. Onun insana zarar vermesi çok düÅŸük bir ihtimal olur. Yani ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerinde olan bireyler olabilir. Anne babalarÄ±n hepsi evinde kedi köpek baksÄ±n demiyorum ama en azÄ±ndan çocuÄŸun sokakta gördüÄŸü köpeÄŸe taÅŸ atmasÄ±nÄ± engellesin. Çocuk onu bilmeyebilir ama o düzeni anne baba kurar. ‘Köpek Ä±sÄ±rÄ±r, kuduzdur, zarar verir’ yerine ‘Köpek yaÅŸamaya hakkÄ± olan bizimle aynÄ± gezegeni paylaÅŸan çok önemli bir canlÄ±dÄ±r’ demeleri lazÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 18:33

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