Çocuk istismarı yasasında ‘Hadım’ var, koruyucu önlem yok 

Hükümet tüm eleştirileri göz ardı ederek çocuk istismarı konusunda ‘hadım’ yasası çıkarmakta ısrarcı ama ‘iyi hal’ indirimlerine dokunmuyor.

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelen çocuk istismarı konusunda hükümet geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak yasa hazırladıklarını duyurdu. Çocuk istismarı konusunda yıllar boyu çalışmalar yapmış uzman ve örgütlerin görüşlerini kulak ardı hükümet ‘hadım’da ısrarcı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonunda yaptığı açıklamada hadım yani kimyasal kastrasyon konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Cezaların ağırlaştırılacağını, çocuk istismarında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının getirileceğini söyleyen Akdağ hadım konusunda ise şöyle konuştu: “Ceza alan ve cezasını çekerek cezaevinden çıkacak kişilerin tahliye edildikten sonra belli bir dönem rehabilite edilmesi gerekiyor. Bununla beraber eğer ilgili hakim heyeti karar verirse uzman görüşü almak kaydıyla uygun gördüğü vakalara cinsel isteğin baskılanması amacıyla belli hormonlar verilebilecek. Her yıl bunu ilgili mahkeme gözden geçirecek ve devam edip etmeyeceğine karar verecek. Ama aynı zamanda da ciddi bir rehabilitasyon gerçekleştirilecek. Çocuklara istismardan dolayı ceza alanların cezaevinde yattıkları süre içinde de rehabilitasyona tabi tutulması söz konusu olacak. Bu suçların bazılarında ciddi ölçüde tekrarlama özelliği olduğunu biliyoruz. Pedofil vakaları bir hastalık değil bir çeşit cinsel sapkınlık. Bunlarda bu tedbirlerin alınması kararını verdik.”

ÇOCUĞU GÜÇLENDİRECEK, İSTİSMARI ÖNLEYECEK BİR MADDE BİLE YOK!

Çocuk hak örgütleri ve uzmanlar, çocuk istismarı konusunda asıl olarak istismarı önleyecek mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun noktada da anne ve çocuğun hem maddi hem de eğitim anlamıyla güçlendirilmesi çok önemli. Ancak çocuk istismarı konusunda 12 maddelik bir yasa taslağı hazırladıklarını açıklayan Recep Akdağ hiçbir önleyici tedbirden bahsetmedi. Tasarıda, çocuk istismarı suçundan ceza alanların çocukların bulunduğu alanlarda çalıştırılmaması, fuhşa teşvik edenlere yönelik para cezalarında alt sınırın artırılması, Çocuk İzlem Merkezlerinde savcıların görevlendirilmesi gibi maddeler olduğunu söyledi.

İYİ HAL İNDİRİMLERİ CAN YAKMAYA DEVAM EDECEK

Cezaların ağırlaştırılacağını açıklayan Akdağ, çocuk istismarı ve kadın cinayeti davalarında en çok tepkiye neden olan ‘ceza indirimleri’ konusunda ise herhangi bir düzenleme yapılmayacağını söyledi. Akdağ, “Hakimlerin takdir indirimleri var. Küçük bir indirim bu. Bütün cezanın altıda biri. Bu suçlarla alakalı bir hüküm falan değil” diye konuştu ancak hemen her kadın cinayeti ve çocuk istismarı davasında suçlulara ‘iyi hal’, ‘ağır tahrik’ indirimleri uygulanarak sanıkların cezası düşürülüyor.

EN KISA ZAMANDA MECLİSTE

Akdağ, TBMM çocuk istismarını önlemeye yönelik komisyonda çalışmaların tamamlandığını, Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını ve kısa sürede Meclise getirileceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 18:13

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