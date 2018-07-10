CHP'li YÃ¼ceer'den yeni Bakana Ã‡orlu tren kazasÄ±na dair 'zor' sorular

Ã‡orlu'daki tren kazasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yerde inceleme yapan CHP'li Candan YÃ¼ceer, Bakan Mehmet Cahit Turanâ€™a ihmal ÅŸÃ¼phesine dair sorular yÃ¶neltti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TekirdaÄŸ Milletvekili Candan Yüceer, TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu ilçesinde gerçekleÅŸen ve 24 yurttaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ±na iliÅŸkin UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turan’a ‘kazada ihmal ÅŸüphesine’ iliÅŸkin sorular yöneltti.

24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP’li Yüceer, Yeni Bakan Mehmet Cahit Turan’a Ä°stanbul HalkalÄ±-TekirdaÄŸ MuratlÄ± demiryolu hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ve yenileme ihalesinin hangi gerekçeyle iptal edildiÄŸini sordu. Yüceer’in yeni bakana yönelttiÄŸi sorular ÅŸöyle;

♦ KazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi tren hattÄ± üzerinde bakÄ±m ve denetim çalÄ±ÅŸmalarÄ± hangi kurum veya firmalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Demiryolu hattÄ± güzergahlarda arÄ±zalarÄ± haber vermek üzere görev yapan ‘yol bekçilerinin’ demiryollarÄ±ndaki özelleÅŸtirmeler nedeniyle kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekçesi nedir?

♦ UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, kazanÄ±n ‘aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle menfez ile ray arasÄ±ndaki topraÄŸÄ±n boÅŸalmasÄ±ndan’ kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±r. 24 yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazanÄ±n nedeni ‘aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ’ mÄ±dÄ±r? Kaza yerine en yakÄ±n ölçüm istasyonu olan Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü (MGM) MuratlÄ± Ä°stasyonunun ölçmüÅŸ olduÄŸu yaÄŸÄ±ÅŸ deÄŸerleri saat 11.00-12.00 arasÄ±nda 30.4 mm ve 12.00 ile 12.26 arasÄ±nda ise 2.0 mm olmak üzere 32.4 mm’dir. Bu rakamlar ‘aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ’ olarak nitelenebilir mi?

♦ Kaza nedeni olarak yetkililerce ifade edilen ‘aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n’ bu ve benzeri facialara sebebiyet verebileceÄŸi neden öngörülememiÅŸtir? Menfez ve ray arasÄ±ndaki topraÄŸÄ±n boÅŸalmasÄ±nÄ± engelleyecek bir mühendislik tekniÄŸi henüz icat edilmemiÅŸ midir?

♦ KazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi demiryolu hattÄ±nda menfez temizliÄŸi yapÄ±lmadan dolguyla raylarÄ±n yükseltilmesinin gerekçesi nedir?

♦ Kaza sonrasÄ± karadan ulaÅŸÄ±mÄ±n güçlükle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±n traktörlerle taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bölgeye ekiplerin ulaÅŸmasÄ±nda geç kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur?

♦ UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± ihale verilen projelerinin kontrolünü ve denetimini ne sÄ±klÄ±kla ve hangi aralÄ±klarla yapmaktadÄ±r? Bahsi geçen demiryolu hattÄ±nÄ±n kontrolü en son ne zaman yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Demiryolu hatlarÄ±nÄ±n muayene ve bakÄ±mÄ±nÄ±n düzenli ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? Bahsi geçen kazada yapÄ± ruhsatlarÄ±ndan mühendis ve mimarlarÄ±n imzalarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n bir etkisi bulunmakta mÄ±dÄ±r?

♦ Son 5 yÄ±lda bakÄ±m ihalesi iptal edilen demiryolu hattÄ± sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu hatlar hangileridir? Hangi hatlarda bakÄ±m ve yenileme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lma kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r ve uygulanmaktadÄ±r?

♦ UlaÅŸtÄ±rma ve altyapÄ± alanlarÄ±nda uygulanan özelleÅŸtirme politikalarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

♦ Bu ve benzeri kazalarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na ne gibi önlemler alÄ±nacaktÄ±r? Demiryolu hatlarÄ±nda denetim ve kontrol sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±rÄ±lacak mÄ±dÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

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KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER GÖZYAÅžLARIYLA UÄžURLANDI

FotoÄŸraf: DHA

TekirdaÄŸ'Ä±n MuratlÄ± ile Çorlu ilçeleri arasÄ±nda meydana gelen tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kuzenler Bahar Koçman ve YaÄŸmur Laçin, MuratlÄ± ilçesinde gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. Kuzenler Bahar Koçman ve YaÄŸmur Laçin’in cenazeleri MuratlÄ± Devlet Hastanesi morgundan aileleri tarafÄ±ndan alÄ±narak, Muradiye Camii’ne getirildi. YakÄ±nlarÄ± gençlerin tabutlarÄ±na sarÄ±larak gözyaÅŸlarÄ± döktü. Koçman ve Laçin’in cenazeleri MuratlÄ± Ä°lçe MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda topraÄŸa verildi. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 9 yaÅŸÄ±ndaki OÄŸuz Arda Sel ve babasÄ± Hakan Sel’in cenazeleri yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu’ndan alÄ±ndÄ±. OÄŸuz Arda Sel ve babasÄ± Hakan Sel’in cenazeleri iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. (TekirdaÄŸ/DHA)

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VATANDAÅžIN GÖRDÜÄžÜNÜ GÖREMEDÄ°LER

FotoÄŸraf: DHA

Çorlu’da 24 kiÅŸinin öldüÄŸü, 318 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda, olay yerine traktörleriyle güçlükle ulaÅŸÄ±p, yaralÄ±lara ilk yardÄ±mÄ± yaparak yaralÄ±larÄ± ambulanslara taÅŸÄ±yan köylüler, zamanÄ±nda müdahale yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± önledi.

‘150 YILLIK KÖPRÜNÜN ÜZERÄ°NE RAY DÖÅžEDÄ°LER’

Köylülerden Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan, kimi köylünün arabasÄ± kiminin ise traktörüyle bölgeye gittiÄŸini, kiminin de koÅŸarak yaralÄ±lara ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ÇalÄ±ÅŸkan, bölgede Devlet DemiryollarÄ±’nÄ±n bakÄ±mÄ± olduÄŸunu ve trenlerin 1.5 yÄ±l çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “1.5 yÄ±lda tren raylarÄ±nÄ±n üstünü döÅŸediler ve 150 yÄ±llÄ±k köprünün üzerine tren rayÄ± koydular. Normal vatandaÅŸ gözüyle bile o menfezin o suyu almayacaÄŸÄ±nÄ± bilirsin” dedi.

‘50 YIL ÖNCE BENZER BÄ°R KAZA YAÅžANDI’

YaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±l önce bölgedeki demir yolunun altÄ±nÄ±n boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kaza yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Muammer Özük ise “Bizim çocukluk yÄ±llarÄ±mÄ±zda da yani yaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±l önce benzer bir kaza ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Demir yolunun üzerinden çamur ve taÅŸlar olduÄŸu gibi akÄ±p gitmiÅŸti ama bu, o an için bir kazaya sebebiyet vermemiÅŸti. Bugün yaÅŸanan ise çok acÄ± oldu” dedi. (TekirdaÄŸ/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 16:16

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