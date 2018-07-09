Siyasi partilerden tren kazasÄ± tepkisi: Sorumlular istifa etmeli

EMEP, HDP ve CHP Ã‡orlu'daki tren kazasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Çorlu’da yaÅŸanan tren kazasÄ±na ve ihmaller zincirine iliÅŸkin muhalefet partilerinden tepki geldi. EMEP, HDP ve CHP tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada olayÄ±n bir cinayet olduÄŸu ifade edilerek, sorumlularÄ±n istifa etmesi istendi.

EMEK PARTÄ°SÄ°: SORUMLULAR Ä°STÄ°FA ETMELÄ°

Emek Partisi’nden (EMEP) tepki geldi.

Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Her türlü hava koÅŸulunda saÄŸlam kalmasÄ± gereken demiryollarÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ yüzünden bir çökme meydana geliyorsa bu düpedüz ihmaldir ve bu yüzden meydana gelen can kayÄ±plarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda kazadan deÄŸil cinayetten söz edilir” dedi.

“Kamu hizmetlerinde özelleÅŸtirmenin ölüm getireceÄŸini biz de dahil söyleyen herkes bir kez daha haklÄ± çÄ±kmaktan üzgünüz” diyen Tüzel, özelleÅŸtirme politikalarÄ±, kamu kaynaklarÄ±nÄ± yandaÅŸ firmalarÄ±n yaÄŸmasÄ±na çeviren ihale sistemi, denetimsizlik, altyapÄ± hizmetlerinde maliyet ve malzemeden kaçÄ±nmanÄ±n kazalara kapÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BAKAN VE SORUMLULAR Ä°STÄ°FA ETMELÄ°

Demiryolu hatlarÄ±nÄ±n yenilenmesinin uluslararasÄ± mevzuat ve kurallara göre yapÄ±lmadaÄŸÄ±na da dikkat çeken Tüzel, yol güvenliÄŸi kontrollerinin, ödeneksizlik gerekçesiyle ertelenmesinin kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± ve siyasi yetkilileri istifaya çaÄŸÄ±ran Tüzel “Çünkü bu cinayete alenen davetiye çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Kamu hizmetlerinin özelleÅŸtirilmesinin halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve can güvenliÄŸini tehdit etttiÄŸini belirten Tüzel son olarak, “ÖzelleÅŸtirmeler son bulmalÄ± ve taÅŸeron uygulamalar kaldÄ±rÄ±lmalÄ±; alanÄ±nda faaliyet gösteren sendikalar ve ilgili meslek örgütlerinin öneri ve uyarÄ±larÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r” dedi.

CHP: TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde MYK sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ±nda ihmaller zincirinin olduÄŸunu ifade eden Tezcan, “Bu kazada sorumlularÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz” dedi. Tezcan, acÄ± bir olay, bu olayÄ±n bütün yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir diyerek “Sonuna kadar olayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi.

HDP: KAZA DEÄžÄ°L CÄ°NAYET

HalklarÄ±n Demokrtaik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, Çorlu’da meydana gelen kazadan DDY ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n sorumlu olduÄŸunu belirtti.

Çorlu’da yaÅŸanan olayÄ±n kaza deÄŸil, cinayet olduÄŸunu vugulayan Buldan; “Çorlu’dan geçen HalkalÄ± - MuratlÄ± hattÄ±nÄ±n menfez bakÄ±m ihalesini iptal eden Devlet Demir YollarÄ±’nÄ±n üst düzey yöneticileri ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± bu olayÄ±n sorumlularÄ±dÄ±r. AÄŸÄ±r bir ihmal ve tedbirsizlik söz konusudur. Bu olayda ihmali olanlarÄ±n bir an önce cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade ediyoruz. Bu tür olaylarÄ±n kaza denilerek geçiÅŸtirilmesine asla izin vermeyeceÄŸiz” dedi. HDP olarak Çorlu’ya EÅŸ Genel BaÅŸkan Sezai Temelli’nin de aralarÄ±nda olduÄŸu bir heyetle gideceklerini ifade eden Buldan, incelemelerde bulunacaklarÄ±nÄ± ve yaralÄ±larÄ± ziyaret edeceklerini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 17:43

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