Sendika ve odalardan Ã‡orlu'daki tren faciasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: Ã–nlenebilirdi

BTS, Ã‡orluâ€™daki kazayÄ±, Ã¶zelleÅŸtirmeye, yol bekÃ§ilerinin gÃ¶revlerine son verilmesi, denetim ve bakÄ±m iÅŸlerinin Ã¶zel ÅŸirketlerce yapÄ±lmasÄ±na baÄŸladÄ±.

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ±, Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± ve Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± Çorlu'da meydana gelen kazayla ilgili olarak açÄ±klama yaptÄ±. Kazada suçlunun yaÄŸmur olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ihmal ve denetimsizliÄŸin neden olduÄŸu ifade edildi.

KESK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ, Çorlu'da meydana gelen, 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tren kazasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Facia, özelleÅŸtirme politikalarÄ±nÄ±n, liyakatsiz atamalarÄ±n, ben yaptÄ±m olduculuÄŸun sonucudur” dedi.

BTS Ä°stanbul Åžubesi’nde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtiren BektaÅŸ, “BasÄ±nda olayÄ±n nedeni olarak olay yerinin önündeki menfez ile ray ve baÄŸlÄ± beton traversler arasÄ±ndaki malzemenin/topraÄŸÄ±n, balast taÅŸlarÄ±nÄ±n yaÄŸan yaÄŸmur ile boÅŸalmasÄ± gösteriliyor. Bu olayÄ±n olma nedeni olarak, kuvvetli bir neden olmakla birlikte, yaÄŸÄ±ÅŸ fazlalÄ±ÄŸÄ± ve doÄŸal afet bir gerekçe olamaz” dedi.

ULAÅžTIRMA BAKANININ SÖZLERÄ°NE TEPKÄ°

BektaÅŸ, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ahmet Arslan’Ä±n sabaha karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bahsettiÄŸi, “YÄ±llÄ±k olarak bir kez kontrol yapÄ±lÄ±yor ve bu da Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ”, “YaÄŸÄ±ÅŸ çok fazla olduÄŸu için bu kaza olmuÅŸ” açÄ±klamasÄ±na ise “Yetersiz bilgi donanÄ±mÄ± ve mühendislik bilimine uymayan bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. SayÄ±n BakanÄ±n bahsettiÄŸi, Nisan ayÄ±ndaki ‘köprü ve menfezlerin’ kontrolü TCDD köprü birimince yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 14 Demiryol BakÄ±m MüdürlüÄŸü mÄ±ntÄ±kasÄ±ndaki ‘Menfez BakÄ±m ve TaÅŸ Duvar iÅŸleri’ için ihale açÄ±lmÄ±ÅŸ ve ihale ödenek tahsis emri çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±ndan 20.06.2018 tarihinde iptal edilmiÅŸtir. BasÄ±na yansÄ±yan ve sendikamÄ±za ulaÅŸan fotoÄŸraflarda da görüleceÄŸi üzere olayda ÅŸüphenin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerdeki menfezin açÄ±k olduÄŸu, bu menfezle ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ±-tÄ±kanma olmadÄ±ÄŸÄ± gözükmektedir. Zaten menfez yeni deÄŸil, 1900’lü yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda imal edilmiÅŸ ve hala ayaktadÄ±r” sözleriyle tepki gösterdi.

Ã‡orlu'da kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tren hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ihalesi iptal edilmiÅŸ

'SUYUN AKIÅž YÖNÜ HESAPLANMAMIÅž'

“OlayÄ± doÄŸal ve ilahi gerekçelerle açÄ±klamak yerine, mühendislik bilimi açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendirmek gerekir” diyen BektaÅŸ, “Burada mühendislik açÄ±sÄ±ndan bir problem vardÄ±r, çünkü yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸ yönünün hesaplanamadÄ±ÄŸÄ± bu olayda ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. YanlÄ±ÅŸ ekim, yeraltÄ± suyollarÄ±nÄ±n yönlerinin deÄŸiÅŸtirilmesi vb. gibi yanlÄ±ÅŸ uygulamalar nedeniyle, yaÄŸmur kaynaklÄ± su, 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir yaÅŸa sahip menfezin içinden deÄŸil de, üstünden gidip yolun altÄ±nÄ± boÅŸaltabiliyorsa, bu durumda konuya bilimsel olarak bakmak gerekir” dedi.

'VEKÄ°L MÜDÜRÜ MÜHENDÄ°S DEÄžÄ°L'

BektaÅŸ, konuyla ilgili en yetkili bölüm olan yol bölümüne bakan ana müdür (TCDD 1.Bölge Demiryolu BakÄ±m Servis Müdürü Vekili), TCDD Yönetim Kurulu kararÄ± ile yürürlüÄŸe konulan TCDD iç mevzuatÄ±na (görevde yükselme ile ilgili yönerge) göre dahi yeterli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mamasÄ±na ve mühendis olmamasÄ±na raÄŸmen, hem de vekil (vekaleten) olarak bu koltukta Ä±srarla tutulmakta olduÄŸunu söyledi.

'YOL KONTROLÜ YAPILSAYDI ÖNLENEBÄ°LÄ°RDÄ°'

BektaÅŸ kazaya neden olan bir baÅŸka sebebi ise ÅŸöyle anlattÄ±: “AynÄ± zamanda demiryollarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle, (eski adÄ±yla) yol bekçilerinin(yeni adÄ±: hat kontrol memuru) artÄ±k demiryollarÄ±nda kalmamasÄ± ve bu iÅŸin iÅŸçi personele ve fazla mesai ücreti ödememek için sadece hafta içi gündüz mesai saatlerinde yaptÄ±rÄ±lmasÄ± kaza açÄ±sÄ±ndan dikkate alÄ±nmasÄ± gereken çok önemli bir nedendir. Çünkü eÄŸer yol kontrolü hafta sonlarÄ± da yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa idi, bu durumda bu kaza muhtemelen önlenebilirdi.”

‘BÖLGEYE ACÄ°L KONTROL EKÄ°BÄ° GÖNDERÄ°LMELÄ°YDÄ°’

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamanÄ±n, sorundaki yönetim zaafÄ±nÄ± bir kez daha gösterdiÄŸini söyleyen BektaÅŸ, “YapÄ±lan açÄ±klamaya göre yaÄŸan kuvvetli yaÄŸmurun bittiÄŸi zaman ile (15.20) kazanÄ±n olduÄŸu zaman arasÄ±nda 2 saatlik süre vardÄ±r. Bu durumda, bölgenin eski ÅŸefi olup da, ÅŸuan demiryolu bakÄ±m servis müdürlüÄŸüne vekâleten bakan kiÅŸinin, hava ÅŸartlarÄ±nÄ± takiben, bölgeye acil kontrol ekibinin gönderilmesini emirlemesi gerekirken, böyle bir ÅŸey yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Zaten baÅŸka bir sÄ±kÄ±ntÄ± da, bu müdürlüklerde, personel açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hat safhada olmasÄ±dÄ±r. Åžartlar bu yönde olmasÄ±na raÄŸmen, Demiryolu BakÄ±m Servis Müdürü Vekili bu kiÅŸinin hala ÅŸartlarÄ± da uymamasÄ±na raÄŸmen görevde tutulmasÄ± ciddi bir sakÄ±ncadÄ±r” dedi.

JEOLOJÄ° MÜHENDÄ°SLERÄ° ODASI: FACÄ°AYA ÖNGÖRÜLEBÄ°LÄ°R VE ÖNLENEBÄ°LÄ°R NEDENLER YOL AÇMIÅžTIR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan tren kazasÄ± ile ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada; “TekirdaÄŸ tren faciasÄ±na, öngörülebilir ve önlenebilir nedenler yol açmÄ±ÅŸtÄ±r!” denildi.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada; “KazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle menfez ile ray arasÄ±ndaki topraÄŸÄ±n boÅŸalmasÄ± nedeni ile meydana geldiÄŸi tespit edilmiÅŸtir” denildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, “Gerek BakanlÄ±ÄŸÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan, gerekse kaza yeri görüntülerinden mühendisliÄŸe önem vermeyen bir yapÄ±m hatasÄ±nÄ±n yine bir faciaya yol açtÄ±ÄŸÄ± çok açÄ±k olarak görülmektedir” denildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n da bir itiraf niteliÄŸinde olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: “YapÄ± yerindeki zeminin jeolojik-jeoteknik özellikleri ile bölgenin meteorolojik özellikleri dikkate alÄ±narak yapÄ±lmasÄ± gereken menfez kesit ve projeleri ile menfez üstü ve çevresinde taÅŸkÄ±n sularÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken dolgu ve koruyucu duvarlarÄ±n usulüne uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. FacianÄ±n meydana geldiÄŸi bu menfez geçiÅŸinde yukarÄ±da belirtilen mühendislik parametrelerinin dikkate alÄ±nmamasÄ± ve toprak dolgu yapÄ±lmasÄ± kazaya adeta davetiye çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r.”

Çok hÄ±zlÄ± tren mühendislik hizmetlerinin gerçekleÅŸtirildiÄŸi 21. yüzyÄ±lda, basit mühendislik hatalarÄ±na dayalÄ± ölümcül kazalarÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ±n bilime, mühendisliÄŸe önem vermeyen anlayÄ±ÅŸlarÄ±n bir ayÄ±bÄ± olarak tekrar tekrar ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi açÄ±klamada: “Bu facia da, pekala öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmiÅŸtir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± olarak, demir yolu projelerinin güzergah seçiminden baÅŸlayarak, tünel, köprü, menfez gibi yol boyu büyük veya küçük bütün mühendislik yapÄ±larÄ±nda jeoloji bilim ve uygulamalarÄ±ndan baÅŸlayarak rant yerine bilimin ve mühendisliÄŸin gereklerinin yerine getirilmesinin hayati önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha ifade ediyoruz. Güzergâh seçiminde, projelendirmede, yapÄ±m, izleme ve kontrol süreçlerinde çaÄŸÄ±n mühendislik bilim ve uygulamalarÄ±nÄ± dikkate almayan ve 24 yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine, 338 yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na neden olan UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü sorumlularÄ± derhal ortaya çÄ±karÄ±lmalÄ±, konu; tarafsÄ±z bir komisyon tarafÄ±ndan ele alÄ±narak sonucu kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r” denildi.

Bilim ve aklÄ±n bu ülkede egemen olmasÄ± ile kazalara da, facialara da engel olmanÄ±n mümkün olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi; “AyrÄ±ca TCDD YapÄ±m ile TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k dairelerinin 14 Haziran 2016 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±lmasÄ± sonucunda; yapÄ±m ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k plan ve hedeflerinin birlikte deÄŸerlendirilmediÄŸi, yapÄ±m aÅŸamasÄ±nda ÅŸartname kriterlerinin müteahhit firmalarÄ±n insafÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 2013 yÄ±lÄ±na kadar demiryolu güzergahlarÄ±nda görevli olan ``YOL BEKÇÄ°LERÄ°`` nin maliyet kapsamÄ±nda iÅŸlerine son verilmesi ve rutin günlük kontrollerin yapÄ±lmamasÄ± bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kazanÄ±n bir diÄŸer önemli nedeni olarak görülmektedir. Åžayet bu personeller olsaydÄ±, menfez ile ray arasÄ±ndaki dolgu ve balastÄ±n gitmiÅŸ olduÄŸu görülecek ve ilgili tren seferi yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olacaktÄ±.”

Ä°MO: SUÇLU YAÄžMUR DEÄžÄ°L

Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± (Ä°MO) tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, tren faciasÄ±yla birlikte demiryolu hatlarÄ±nÄ±n muayene ve bakÄ±mÄ±nÄ±n düzenli ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n öneminin bir kez daha ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°MO “Demiryolu hattÄ± yapÄ±lÄ±rken göçme, çökme ve tabaka kaymasÄ± ve boÅŸalmasÄ± ile ilgili bilgiler dikkate alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca yaÄŸan yaÄŸmurlar dikkate alÄ±narak gerekli olan bakÄ±m ve kontrollerin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bu kazanÄ±n sadece en son yaÄŸan yaÄŸmurlara baÄŸlanmamasÄ± gerektiÄŸinin bilinmesini de istiyoruz! Suçlu yaÄŸmur deÄŸildir! Yapanlar, yaptÄ±ranlar ve yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan yapÄ±larÄ± denetlemeyenlerdir” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°MO açÄ±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: “YapÄ± ruhsatlarÄ±ndan mühendis ve mimarlarÄ±m imzalarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n acÄ± sonuçlarÄ±nÄ± ileride fazlasÄ±yla yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±nÄ± bu kazayla birlikte, bir kez daha çizmek isteriz!” (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

CHPâ€™li GÃ¼rer: Ã‡orluâ€™daki kaza â€˜geliyorumâ€™ dedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 16:44

www.evrensel.net